Bellator obliges in Sonny Brar Trophy

Bellator, ridden by P. Trevor, won the Sonny Brar Trophy, the main event of Saturday’s (Mar. 27) races here. The winner is owned by M/s. Marthand Singh Mahindra, James Mathews, P. Prabhakar Reddy & Rama Seshu Eyunni. S.S. Attaollahi trains the winner.

1. WASHINGTON IRVINE PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: SAFDAR (Shahrukh) 1, Thea’s Pet (Kaviraj) 2, Forever Free (M.S. Deora) 3 and About The Cloud (Santosh G) 4. 2, 1-1/4 and 1-3/4. 1m, 00.03s. ₹53 (w), 19, 23 and 21 (p). SHP: 43, FP: 205, Q: 163, Tanala: 650 and 226. Favourite: Colosseum. Owners: M/s. M.N. Mirza, Rehanullah Khan, Sunil Anand, M.K. Mohan, Satish G. Kundapur & Adil M. Masalawalla. Trainer: Rehanullah Khan.

2. SONNY BRAR TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86: BELLATOR (Trevor) 1, Majestic Warrior (J. Chinoy) 2, Bakhtawar (Nazil) 3 and Excellent Gold (Kaviraj) 4. 3, 5 and 3/4. 1m, 38.46s. ₹11 (w), 10 and 14 (p). SHP: 17, FP: 19, Q: 13, Tanala: 46 and 13. Favourite: Bellator. Owners: M/s. Marthand Singh Mahindra, James Mathews, P. Prabhakar Reddy & Rama Seshu Eyunni. Trainer: S.S. Attaollahi.

3. WASHINGTON IRVINE PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: RISING BRAVE (Bhawani) 1, Dowsabel (Merchant) 2, Seniority (Aniket) 3 and Isinit (Peter) 4. 3, Nk and 1-1/4. 59.55s. ₹48 (w), 18, 20 and 57 (p). SHP: 44, FP: 113, Q: 64, Tanala: 3,548. Favourite: Divija. Owners: M/s. Rehanullah Khan, M.N. Mirza, Sunil Anand, Satish G. Kundapur, M.K. Mohan & Adil M. Masalawalla. Trainer: Rehanullah Khan.

4. MONET PLATE (2,000m), Cl. V, rated 4 to 30: MOON RIVER (Chouhan) 1, Shadows (S. Amit) 2, Kamaria (Bhawani) 3 and Touch Of Faith (A. Imran Khan) 4. 1/2, 2-1/2 and 4-3/4. 2m, 4.43s. ₹14 (w), 12, 76 and 25 (p). SHP: 219, FP: 244, Q: 105, Tanala: 767 and 159. Favourite: Moon River. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt Ltd & Mr. Bhupinder Singh. Trainer: P. Shroff.

5. BEHRAM A ENGINEER TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: VINCENZO (Sandesh) 1, Gilt Edge (Nazil) 2, Arabian Phoenix (Zervan) 3 and The Bawaji (P. Dhebe) 4. 1, 1/2 and 1-3/4. 1m, 24.56s. ₹44 (w), 18, 14 and 19 (p). SHP: 35, FP: 110, Q: 24, Tanala: 200 and 124. Favourite: Gilt Edge. Owners: M/s. Siddhanth Sanas, S.R. Sanas, Aditya P. Thackersey, Mrs. Charonne Nagpal & Mrs. Sarla P. Lala. Trainer: Sanjay Kolse.

6. OSMAN CHOTANI PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: MINX (K. Bhagat) 1, Irish Eyes (Nazil) 2, Aira (Bhawani) 3 and Chezza (Merchant) 4. 1-1/4, 4-3/4 and Lnk. 1m, 25.29s. ₹19 (w), 12, 20 and 18 (p). SHP: 42, FP: 107, Q: 77, Tanala: 212 and 59. Favourite: Minx. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Jay V. Shirke. Trainer: P. Shroff.

7. SPANIARDS INN PLATE (1,600m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46: TASMAN (Trevor) 1, Ron (A. Imran Khan) 2, Pride’s Angel (C.S. Jodha) 3 and Black Cherry (J. Chinoy) 4. 3-1/2, 1-1/2 and Nk. 1m, 36.91s. ₹88 (w), 36, 44 and 24 (p). SHP: 99. FP: 542, Q: 248, Tanala: 9,924 and 4,253. Favourite: Black Cherry. Owners: M/s. Aditya P. Thackersey, Kishore P. Rungta & Chetan Shah. Trainer: Sanjay Kolse.

8. JIMMY BHARUCHA TROPHY (1,200m), (Terms) 3-y-o only: BABY BAZOOKA (Zervan) 1, Alaistair (Chouhan) 2, Viktorina (Trevor) 3 and Lady Mimi (T.S. Jodha) 4. 5, Nk and 1. 1m, 10.65s. ₹29 (w), 14, 13 and 17 (p). SHP: 35, FP: 80, Q: 34, Tanala: 156 and 67. Favourite: Baby Bazooka. Owners: M/s. Chirag V. Shah & Shivam Mehra. Trainer: Vishal Gaikwad.

9. OSMAN CHOTANI PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: RUBIK STAR (Bhawani) 1, Hioctane (K. Bhagat) 2, Immeasurable (Chouhan) 3 and Candescent Star (Zeeshan) 4. 4, 1/2 and 2-1/2. 1m, 25.68s. ₹124 (w), 24, 19 and 10 (p). SHP: 33, FP: 692, Q: 88, Tanala: 952 and 198. Favourite: Immeasurable. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

Jackpot: (i): 70%: ₹400 (362 tkts.) and 30%: 73 (851 tkts.); (ii): 70%: 29,937 (14 tkts.) and 30%: 597 (301 tkts.).

Treble: (i): 244 (19 tkts.); (ii): 574 (17 tkts.); (iii): 2,826 (3 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 21,600 (C/F) and 30%: 356 (26 tkts.).