Believe claims the A. Hoyt Plate

November 23, 2023 06:39 pm | Updated 06:39 pm IST - Mumbai

Trainer S. Waheed’s ward Believe won the A. Hoyt Plate, the main event of the opening day’s races here on Thursday (Nov. 23).

The winner is owned by Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF) & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd.

Originally the Royal Calcutta Turf Club Trophy — the main event of the day — was won by Son Of A Gun (Mustakim up). But a Stewards’ inquiry observed that it was a false start and they declared the race null and void and all bets were refunded.

1. WELCOME TROPHY: CHRISTOPHANY (Neeraj Rawal) 1, Democracy (N. Bhosale) 2, New Dimension (Yash Narredu) 3 and Liam (T.S. Jodha) 4. 3/4, 1-3/4 and 1. 1m 10. 65s. ₹47 (w), 10, 10 and 19 (p). SHP: 44, FP: 96, Q: 21, Tanala: 218 and 175. Favourite: Democracy.

Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. P.B. AVASIA PLATE: EL GRECO (C. Umesh) 1, Kimiko (C.S. Jodha) 2, Fancy Nancy (Akshay Kumar) 3 and Zuccaro (P.S. Chouhan) 4. Not run: Hooves Of Thunder. 2-3/4, 1-1/4 and 3/4. 1m 39. 01s. ₹103 (w), 24 and 21 (p). SHP: 28, FP: 842, Q: 240, Tanala: 1,997 and 1,712. Favourite: Zuccaro.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

Note: In this race Chenevix Trench (Neeraj up), who was racing second behind the winner El Greco near 400m, met with an interference and fell down dislodging the rider. Neeraj escaped unhurt.

3. A. HOYT PLATE: BELIEVE (Haridas Gore) 1, Golden Glow (Akshay Kumar) 2, Ameerah (Neeraj) 3 and Cordelia (C. Umesh) 4. 3/4, Head and 1. 1m 22. 77s. ₹177 (w), 33, 12 and 12 (p). SHP: 50, FP: 773, Q: 327, Tanala: 2,702 and 675. Favourite: Cordelia.

Owners: Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF) & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: S. Waheed.

4. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY: (Declared Null and Void).

5. SECRET STAR PLATE: FASHION ICON (N. Bhosale) 1, Dagger’s Strike (Haridas Gore) 2, Lightning Blaze (K. Nazil) 3 and Charming Star (Aniket) 4. 2, 1-1/4 and 1/2. 1m 24. 34s. ₹36 (w), 16 and 15 (p). SHP: 42, FP: 76, Q: 51, Tanala: 1,162 and 871. Favourite: Zip Along.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Mukul Sonawala, Mr. Kairus Dadachanji & Mr. D. R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

6. KAZAKH PLATE: NORTHERN SINGER (Aniket) 1, Superimpose (R. Ajinkya) 2, Zukor (H. Gore) 3 and Dowsabel (S. Saqlain) 4. Lnk, 4 and Snk. 58. 52s. ₹104 (w), 16, 10 and 27 (p). SHP: 38, FP: 596, Q: 227, Tanala: 1,051 and 554. Favourite: Dowsabel.

Owner: Mr. Harisharan Devgan rep. Niche Agriculture & Pharmaceuticals Limited. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹1,304 (66 tkts).

Treble: 86 (294 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 15, 998 (2 tkts.).