Beejay may score an encore in the main event

December 01, 2022 01:30 am | Updated 01:30 am IST - CHENNAI:

Beejay, who maintains form, may score an encore in the Adler Handicap (1,000m), the main event of the races to be held here on Thursday (Dec. 1).

A sum of ₹30,714 will be added to the jackpot pool today.

1. MOUNT FUJI HANDICAP (1,800m), rated 00 to 25, 1-45 p.m.: 1. Memory Lane (4) A.M. Alam 60, 2. Magical Wave (3) Antony Raj 59.5, 3. Gingersnap (5) Ram Nandan 59, 4. Wise Don (7) Ashhad Asbar 59, 5. Boltonic (6) Indrajeet Kumar 58.5, 6. Wood Art (8) P.S. Kaviraj 58.5, 7. Catalyst (1) Farid Ansari 58 and 8. Welcome Chakkaram (2) P. Sai Kumar 56.

1. CATALYST, 2. WISE DON, 3. WOOD ART

2. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (1,100m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-15: 1. I Want It All (7) A. Ayaz Khan 56, 2. Larado (2) Akshay Kumar 56, 3. Made In Heaven (3) C. Brisson 56, 4. Multiwave (1) Neeraj 56, 5. Perfect Blend (6) Ashhad Asbar 56, 6. Run Happy Run (4) Antony Raj 56, 7. Schnell (8) Yash Narredu 54.5 and 8. Speculation (5) P. Sai Kumar 54.5.

1. PERFECT BLEND, 2. LARADO, 3. MULTIWAVE

3. SUPREME CHOICE HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 2-45: 1. Angel Heart (10) L.A. Rozario 60.5, 2. Star Templar (2) Farid Ansari 60, 3. Katahdin (4) Manikandan 56, 4. Alexander (5) Yash Narredu 55.5, 5. Valeska (1) P. Sai Kumar 55, 6. Proud (7) Ashhad Asbar 54.5, 7. Magnetism (3) R. Manish 52.5, 8. Shivaratri (8) Akshay Kumar 52.5, 9. Star Waves (6) A. Ayaz Khan 51.5 and 10. Undeniable (9) S.A. Amit 50.

1. PROUD, 2. SHIVARATRI, 3. ALEXANDER

4. ADLER HANDICAP (1,000m), rated 60 to 85 (out station horses eligible), 3-15: 1. Beejay (10) S. Kamble 60, 2. The Awakening (11) Yash Narredu 59, 3. Fun Storm (2) L.A. Rozario 58, 4. Thomas Hardy (3) Khet Singh 57.5, 5. Constant Variable (4) Dashrath Singh 55, 6. Race For The Stars (6) Farid Ansari 54.5, 7. Dark Son (5) Akshay Kumar 54, 8. Gallantry (9) M. Bhaskar 54, 9. Cuban Pete (8) Manikandan 54, 10. Lordship (1) Neeraj 52.5 and 11. First Empress (7) S.A. Amit 50.

1. BEEJAY, 2. THE AWAKENING, 3. RACE FOR THE STARS

5. STAR SUPREME HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-45: 1. Air Marshall (5) S. Kabdhar 60, 2. Sporting Spirit (1) Antony Raj 60, 3. Prince Of Windsor (6) Shyam Kumar 59, 4. Lady Blazer (7) S. Kamble 58.5, 5. Safety (3) Akshay Kumar 58, 6. Cloud Jumper (2) Angad 56.5, 7. Sacre Couer (8) Khet Singh 56.5 and 8. The Intimidator (4) Neeraj 56.5.

1. THE INTIMIDATOR, 2. SPORTING SPIRIT, 3. SAFETY

6. STAR SUPREME HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-15: 1. Kings Walk (7) Yash Narredu 60, 2. Right Move (8) Indrajeet Kumar 59.5, 3. Shez R Star (5) Ashhad Asbar 59, 4. Winning Legacy (1) P.S. Kaviraj 58.5, 5. Mayflower (4) S. Imran 56.5, 6. Carnoustie (2) Antony Raj 56, 7. Cynosure (3) Neeraj 54.5 and 8. Paris O’Connor (6) P. Sai Kumar 54.5.

1. SHEZ R STAR, 2. WINNING LEGACY, 3. CYNOSURE

7. INDICTMENT HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (no whip), 4-45: 1. Gold Kite (7) Inayat 60, 2. Amore (9) Ram Nandan 59.5, 3. Zucardi (8) L.A. Rozario 58, 4. Timeless Romance (5) Farid Ansari 57.5, 5. Big Treasure (12) S.A. Amit 55.5, 6. Tifosi (6) R. Manish 55, 7. War Emblem (1) C. Brisson 55, 8. Ready Player One (11) A. Ayaz Khan 53, 9. Autumn Shower (10) Indrajeet Kumar 52.5, 10. Full Of Surprise (4) Angad 52.5, 11. Stern Maiden (3) S. Kamble 52 and 12. MSG Fantasy (2) Manikandan 51.

1. GOLD KITE, 2. MSG FANTASY, 3. TIMELESS ROMANCE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini jackpot: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.