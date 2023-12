Beauty Blaze takes the honours in first division of  Basalath Jah Memorial Cup

December 18, 2023 08:25 pm | Updated 08:25 pm IST - HYDERABAD:

Rank outsider Beauty Blaze (N.B. Kuldeep up) upset the applecart of favourite Ashoka by winning the Basalath Jah Memorial Cup (Div. I), the main event of Monday’s (Dec. 18) races. The winner is owned by Mr. Md. Kashif Ali Khan and trained by N. Rawal.

1. NIRMAL PLATE: BORN BRAVE (Kuldeep Singh (Sr) ) 1, Cannon Rose (P. Sai Kumar) 2, Belingham (S.J. Moulin) 3 and Hoping Queen (Mohit Singh) 4. 2-1/4, Neck and 1-1/2. 1m, 7.24s. ₹28 (w), 11, 23 and 10 (p). SHP: 48, THP: 39, SHW: 13 and 30, FP: 203, Q: 134, Tanala: 493. Favourite: Bellingham.

Owners: Mr. Donald Anthony Netto & Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: D. Netto.

2. STARRY SCENE PLATE: SANTA BARBARA (Md. Ekram Alam) 1, Deccan Daisy (Ajay Kumar) 2, Silver Lining (Afroz Khan) 3 and Saint Emilion (Mukesh Kumar) 4. 5-1/4, Head and Neck. 1m, 12.50s. ₹16 (w), 12, 15 and 33 (p). SHP: 109, THP: 89, SHW: 13 and 77, FP; 273, Q: 277, Tanala: 3,643. Favourite: Santa Barbara.

Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’ Silva.

3. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (Div. II): COMMANDING KNIGHT (P. Sai Kumar) 1, Brilliant Star (Suraj Narredu) 2, City Of Bliss (Ajay Kumar) 3 and Kingston (R.S. Jodha) 4. 3-1/4, 1-1/2 and Neck. 1m, 10.65s. ₹34 (w), 14, 10 and 33 (p). SHP: 32, THP: 53, SHW: 12 and 10, FP: 76, Q: 29, Tanala: 856. Favourite: Brilliant Star.

Owners: M/s. G. Lakshmi Prasad & D.N. Kempegowda. Trainer: N. Rawal.

4. CYNDY PLATE: SHE CAN (Ajay Kumar) 1, Barbet (Suraj Narredu) 2, Hugh Capet (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Miss Marvellous (Afroz Khan) 4. Neck, 2-1/4 and Nose. 1m, 38.21s. ₹58 (w), 21, 11 and 14 (p), SHP: 35, THP: 60, SHW: 40 and 17, FP: 179, Q: 81, Tanala: 481. Favourite: Barbet.

Owners: M/s. Chitturi Krishna Kannaiah, Soma Raju Adipudi, Sureshbabu Daggubati & Venkatesh Dagubati. Trainer: R.H. Sequeira.

5. PALAMPET CUP: ALEXINA (P. Sai Kumar) 1, Proud Mary (Suraj Narredu) 2, Dyanoosh (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Malibu (Md. Ekram Alam) 4. 1, 1-1/2 and SHD. 1m, 11.44s. ₹62 (w), 16, 10 and 15 (p). SHP: 71, THP: 40, SHW: 14 and 10, FP: 181, Q: 25, Tanala: 761. Favourite: Proud Mary.

Owners: M/s. Ashok Ranpise & S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (Div. I): BEAUTY BLAZE (N.B. Kuldeep) 1, Ashoka (A. Imran Khan) 2, Miss Little Angel (Ajay Kumar) 3 and Best Buddy (Md. Ekram Alam) 4. 2-1/4, Head and Neck. 1m, 10.64s. ₹183 (w), 37, 11 and 16 (p). SHP: 52, THP: 46, SHW: 63 and 10, FP: 684, Q: 123, Tanala: 3,900. Favourite: Ashoka.

Owner: Mr. Md. Kashif Ali Khan. Trainer: N. Rawal.

7. CHAITANYA RATHAM PLATE: BURGUNDY BLACK (Kuldeep Singh (Sr) ) 1, Honourable Lady (A. Imran Khan) 2, Worcester (Mukesh Kumar) 3 and Sweet Whisper (Nakhat Singh) 4. 3/4, 3-3/4 and Head. 1m, 25.82s. ₹64 (w), 18, 10 and 17 (p). SHP: 32, THP: 46, SHW: 18 and 12, FP: 243, Q: 92, Tanala: 572. Favourite: Honourable Lady.

Owners: M/s. Rajeev Sharma & Rohit Gupta. Trainer: Magan Singh.

Jackpot: 70% ₹3, 11, 502 (1 tkt.) & 30%: 9,535 (14 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 5,312 (10 tkts.); (ii): 26,567 (4 tkts.).

Treble: (i) 891 (40 tkts.); (ii): 14,022 (4 tkts.).

