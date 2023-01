Beauty Blaze claims B. Vijay Reddy Memorial Cup

January 12, 2023 07:44 pm | Updated 07:44 pm IST - Hyderabad

Trainer Nilesh Rawal’s Beauty Blaze (Santosh Raj N R up) claimed the upper division of the B. Vijay Reddy Memorial Cup, the main event of Thursday’s (Jan. 12) races.

The winner is owned by Mr. Md. Kashif Ali Khan. Trainer Leo D’ Silva stole the limelight by saddling four winners of the day, while jockey Afroz Khan rode three winners.

1. BUSINESS TYCOON PLATE: ROYAL PAL (R.S. Jodha) 1, Silver Lining (Md. Ekram Alam) 2, Track Blazer (Santosh Raj) 3 and It’s My Life (B. Nikhil) 4. Hd, 1 and 1/2. 1m 28. 17s. ₹35 (w), 16, 12 and 85 (p). SHP: 36, THP: 116, SHW: 26 and 22, FP: 165, Q: 99, Tanala: 3,543. Favourite: Jack Daniel.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

2. ATTRACTRESS PLATE: KENAF (Afroz Khan) 1, Happy Soul (Surya Prakash) 2, Rising Tycoon (Akshay Kumar) 3 and Clare (A.A. Vikrant) 4. Not run: Eminency. 4-3/4, 2-3/4 and 3/4. 1m 6. 03s. ₹89 (w), 20, 19 and 10 (p). SHP: 44, THP: 71, SHW: 47 and 19, FP: 827, Q: 343, Tanala: 1,470. Favourite: Rising Tycoon.

Owners: Mr. Harisharan Devgan, Mr. Rajesh Sanghani & Mr. G.B.R. Prasad. Trainer: L.D’ Silva.

3. TWIN STAR CUP (DIV. II): ALPINE GIRL (Shivansh) 1, Siri (G. Naresh) 2, Keep Faith (Ashad Asbar) 3 and Golden Inzio (Akshay Kumar) 4. 3-3/4, 3/4 and 1-1/2. 1m 27. 11s. ₹195 (w), 29, 28 and 16 (p). SHP: 109, THP: 46, SHW: 34 and 101, FP: 2,024, Q: 1,067, Tanala: 11,881. Favourite: Golden Inzio.

Owner: Mr. Nirmal Singh. Trainer: Jasbir Singh.

4. TWIN STAR CUP (DIV. I): SALISBURY (Akshay Kumar) 1, Explosive (Aneel) 2, Power Ranger (Gaurav Singh) 3 and Lady Danger (D.S. Deora) 4. 4-1/4, 1-1/4 and Shd. 1m 26. 04s. ₹16 (w), 10, 31 and 17 (p). SHP: 128, THP: 48, SHW: 11 and 36, FP: 177, Q: 165, Tanala: 1,177. Favourite: Salisbury.

Owners: Mr. M. Rama Krishna Reddy, Mr. Bharat Venkat Epur, Ms. Meka Ahalya & Mr. L.D’Silva. Trainer: L.D’Silva.

5. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. II): TRUE MARSHAL (Akshay Kumar) 1, Bangor On Dee (Rafique Sk.) 2, Garnet (D.S. Deora) 3 and Briar Ridge (Santosh Raj) 4. Only My Way. 2, Nk and 1-1/4. 1m 11. 61s. ₹12 (w), 10, 35 and 17 (p). SHP: 80, THP: 36, SHW: 10 and 47, FP: 99, Q: 110, Tanala: 253. Favourite: True Marshal.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Rishad N. Pandole & Mr. Chaduranga Kantharaj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

6. ANMOL RATAN PLATE: MISS MARVELLOUS (Afroz Khan) 1, Despang (Surya Prakash) 2, Southern Act (Md. Ismail) 3 and Sun Dancer (Gaurav Singh) 4. Not run: Morior Invictus and Nightmare. Hd, 2-1/4 and 1/2. 1m 40. 00s. ₹27 (w), 14, 10 and 18 (p). SHP: 26, THP: 55, SHW: 21 and 16, FP: 68, Q: 31, Tanala: 398. Favourite: Despang.

Owners: Mr. Srinivas Pangam & Mrs. Nirupama Chodagam. Trainer: L.D’Silva.

7. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. I): BEAUTY BLAZE (Santosh Raj N R) 1, Maximum Glamour (D.S. Deora) 2, Angel Tesoro (G. Naresh) 3 and The Thunder (Ashad Asbar) 4. 2-1/2, 1-1/2 and Nose 1m 11. 22s. ₹17 (w), 11, 17 and 41 (p). SHP: 45, THP: 110, SHW: 15 and 23, FP: 68, Q: 56, Tanala: 1,135. Favourite: Beauty Blaze.

Owner: Mr. Md. Kashif Ali Khan. Trainer: N. Rawal.

8. BALLERINA STAR PLATE: ROYAL STAR (Afroz Khan) 1, Fatuma (Gaurav Singh) 2, Unmatched (Surya Prakash) 3 and Big Boy (D.S. Deora) 4. Nk, 2 and 1/2. 1m 12. 61s. ₹93 (w), 30, 48 and 21 (p). SHP: 158, THP: 66, SHW: 53 and 102, FP: 2,199, Q: 767, Tanala: 7,956. Favourite: Big Boy.

Owner & Trainer: Mr. L.D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹1,705 (237 tkts.), 30%: 71 (2,419 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 27,697 (2 tkts.), (ii) 918 (78 tkts.).

Treble: (i) 8,128 (6 tkts.), (ii) 840 (39 tkts.), (iii) 565 (93 tkts.).

ADVERTISEMENT