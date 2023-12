December 05, 2023 07:00 am | Updated 07:00 am IST - Hyderabad

Trainer L. D’Silva’s Bangor On Dee should win the Pronto Pronto Plate, the chief event of Tuesday’s (Dec. 5) races.

1. ALEKONA PLATE (Div. II) (1,100m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.15 pm: 1. Warwick (1) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Pancho (3) Shivansh 59.5, 3. Alcahol Free (8) Kiran Naidu 57, 4. Shadow Fax (4) Likith Appu 57, 5. Hurricane Bay (6) P. Sai Kumar 56.5, 6. Diamond Rain (2) Akshay Kumar 55, 7. Taaliyah (7) Afroz Khan 55, 8. Mix The Magic (9) B. Nikhil 54.5 and 9. See My Attitude (5) Kuldeep Singh (Sr) 54.5.

1. DIAMOND RAIN, 2. WARWICK, 3. SHADOW FAX

2. LAGARDE PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.45: 1. Miss Maya (2) Akshay Kumar 60, 2. D Minchu (5) Ajay Kumar 57, 3. Pontefract (4) Md. Ekram Alam 55.5, 4. Star Cruise (7) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 5. Lights On (3) Nakhat Singh 54, 6. Battle On (8) P. Sai Kumar 52.5, 7. Blue Label (1) R.S. Jodha 52.5 and 8. American Flame (6) G. Naresh 51.

1. MISS MAYA, 2. PONTEFRACT, 3. STAR CRUISE

3. SMART CHIEFTAN PLATE (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.15: 1. Carlisle (8) A. Imran Khan 60, 2. Rising Queen (6) Md. Ismail 53.5, 3. Strauss (4) B. Nikhil 53.5, 4. Crimson Rose (2) Abhay Singh 51.5, 5. Top In Class (1) Kuldeep Singh (Jr) 51, 6. Capital Gain (3) Surya Prakash 50.5, 7. Fara (5) Ajay Kumar 50.5 and 8. N R I Fantasy (7) Likith Appu 50.5.

1. CARLISLE, 2. CRIMSON ROSE, 3. FARA

4. LAGARDE PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.50: 1. Dyanoosh (3) A. Imran Khan 60, 2. Only The Brave (6) Santosh Raj 58.5, 3. Ragnarok (5) Likith Appu 56.5, 4. Planet Super (9) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 5. Challenger (7) Abhay Singh 54, 6. Minecraft (8) Ashad Asbar 54, 7. Desert Sultan (1) B.R. Kumar 54, 8. London Bell (4) Md. Ekram Alam 51.5 and 9. Nav Lakhaa (2) Kuldeep Singh (Jr) 50.

1. DYANOOSH, 2. MINECRAFT, 3. RAGNAROK

5. BOLD GESTURE PLATE (Div. I) (1,600m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.20: 1. Aerial Combat (9) A. Imran Khan 60, 2. Sundance Kid (6) Santosh Raj 58.5, 3. Shah Of Iran (5) Afroz Khan 57.5, 4. Das (8) Kuldeep Singh (Sr) 57, 5. Forever Bond (2) P. Ajeeth Kumar 56, 6. Alpine Girl (3) Mohit Singh 55, 7. Beauty Flame (1) N.B. Kuldeep 55, 8. Wandring Warrior (7) P. Sai Kumar 51.5 and 9. Siri (4) B. Nikhil 50.

1. DAS, 2. FOREVER BOND, 3. ALPINE GIRL

6. PRONTO PRONTO PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.50: 1. Bangor On Dee (6) A. Imran Khan 60, 2. Stoic Hero (9) P. Ajeeth Kumar 59.5, 3. Stag’s Leap (8) B.R. Kumar 57, 4. Kings Best (2) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. Juramento (1) Ajay Kumar 55, 6. The Thunder (5) Ashad Asbar 53.5, 7. The Thunder (5) Ashad Asbar 53.5, 8. Power Ranger (7) Surya Prakash 51.5 and 9. Classical Music (3) Kuldeep Singh (Jr) 51.

1. BANGOR ON DEE, 2. JURAMENTO, 3. STAG’S LEAP

7. ALEKONA PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.20: 1. Thunder Knight (6) Ajay Kumar 60, 2. Assured Success (5) Kuldeep Singh (Sr) 58.5, 3. Jack Daniel (1) R.S. Jodha 56.5, 4. Santa Barbara (8) Md. Ekram Alam 56, 5. That’s My Love (7) A.A. Vikrant 56, 6. Bien Pensant (3) Surya Prakash 55, 7. D Battle (9) P. Ajeeth Kumar 54, 8. Zidane (2) G. Naresh 53 and 9. Oskars Glory (4) Santosh Raj 52.

1. SANTA BARBARA, 2. BIEN PENSANT, 3. JACK DANIEL

8. BOLD GESTURE PLATE (Div. II) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.50: 1. Starwalt (6) Kiran Naidu 60, 2. Honourable Lady (4) Mohit Singh 59, 3. D World (3) P. Ajeeth Kumar 58.5, 4. Indian Temple (8) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 5. Life Is Good (5) Md. Ismail 57, 6. Advance Guard (2) Surya Prakash 56.5, 7. Sucker Punch (7) G. Naresh 55.5 and 8. Carnival Lady (1) B. Nikhil 54.

1. SUCKER PUNCH, 2. STARWALT, 3. HONOURABLE LADY

Day’s Best: CARLISLE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.