Bandit King claims Land Of Glory Plate

October 17, 2022 19:23 IST

Trainer Laxman Singh’s Bandit King (Kiran Naidu up) claimed the Land Of Glory Plate, the main event of Monday’s (Oct. 17) races. The winner is owned by Mr. Prabhakar Chowdari Tripuraneni & Mr. Varde Vajrendar Rao.

1. HALLMARK PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): LIGHTNING FAIRY (P. Ajeeth Kumar) 1, New Hustle (B. Nikhil) 2, Red River (R.S. Jodha) 3 and Sweet Melody (Gaurav Singh) 4. Not run: N R I Ruby. 2-1/4, 3/4 and 3-3/4. 1m, 42.88s. ₹17 (w), 10, 11 and 11 (p). SHP: 29, THP: 33, SHW: 14 and 15, FP: 39, Q: 28, Tanala: 60. Favourite: Lightning Fairy. Owners: Mr. T. Rakesh Reddy, Mr. V. Narendar Reddy, Mr. Syed Abul Hasan Razvi & Mr. K. Ram Gopal Rao. Trainer: Ananta Vatsalya.

2. SIRCILLA PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): TOP DIAMOND (Mukesh Kumar) 1, General Atlantic (Gaurav Singh) 2, N R I Millennium (Antony Raj) 3 and Quality Warrior (B.R. Kumar) 4. Nk, 1-1/4 and 3/4. 1m, 14.01s. ₹20 (w), 12, 18 and 13 (p). SHP: 59, THP: 44, SHW: 13 and 33, FP: 139, Q: 72, Tanala: 370. Favourite: Top Diamond. Owner: Mr. Md. Sultan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

3. FLORINA PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): TRUE MARSHAL (Akshay Kumar) 1, Hoping Cloud (Mohit Singh) 2, Avancia (Suraj Narredu) 3 and Precious Gift (Santosh raj) 4. 3, 3 and 1-1/2. 1m, 27.31s. ₹17 (w), 11, 26 and 12 (p). SHP: 132, THP: 48, SHW: 13 and 103, FP: 172, Q: 138, Tanala: 432. Favourite: True Marshal. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Rishad N. Pandole & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. KALESHWARAM CUP (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): EXCLUSIVE SPARK (Mohit Singh) 1, Carnival Lady (B. Nikhil) 2, Explosive (P. Ajeeth Kumar) 3 and Pinatubo (Mukesh Kumar) 4. 1-1/2, 4 and 4-3/4. 1m, 42.21s. ₹99 (w), 25, 13 and 13 (p). SHP: 23, THP: 38, SHW: 42 and 15, FP: 934, Q: 216, Tanala: 1,757. Favourite: Strauss. Owners: Mr. K. Srikanth Reddy & Mr. G. Narasa Reddy. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

Note: Strauss jumped out awkwardly and dislodged his rider Suraj Narredu, who escaped unhurt.

5. LAND OF GLORY PLATE (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II): BANDIT KING (Kiran Naidu) 1, Wallop And Gallop (Kuldeep Singh) 2, Just Incredible (Santosh Raj) 3 and Grand Duke (Gaurav Singh) 4. 3-3/4, 1-1/4 and 1/2. 2m, 6.76s. ₹65 (w), 19, 31 and 15 (p). SHP: 130, THP: 48, SHW: 26 and 70, FP: 1,365, Q: 731, Tanala: 7,627. Favourite: Icicle. Owners: Mr. Prabhakar Chowdari Tripuraneni & Mr. Varde Vajender Rao. Trainer: Laxman Singh.

6. NIJINSKY PLATE (1,200m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): BEDFORD (B.R. Kumar) 1, Briar Ridge (Santosh Raj) 2, Malaala (Kiran Naidu) 3 and Four One Four (Gaurav Singh) 4. Nk, 3/4 and Hd. 1m, 13.18s. ₹28 9w), 18, 15 and 17 (p). SHP: 54, THP: 74, SHW: 28 and 27, FP: 141, Q: 99, Tanala: 640. Favourite: Bedford. Owners: Mr. Teegala Vijender Reddy & Mr. Narendra Vithaldas Shah. Trainer: N. Rawal.

7. SIRCILLA PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): ABOVE THE LAW (Md. Ismail) 1, Indian Temple (B. Nikhil) 2, Mind Reader (R.S. Jodha) 3 and Inside Story (Gaurav Singh) 4. 2, 1-1/4 and 2-3/4. 1m, 14.99s. ₹16 (w), 13, 25 and 17 (p). SHP: 104, THP: 60, SHW: 17 and 52, FP: 163, Q: 102, Tanala: 669. Favourite: Above The Law. Owner: Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

8. FLORINA PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): SERGEANT RECKLESS (Kuldeep Singh) 1, La Mirage (Mukesh Kumar) 2, Miss Solitaire (Akshay Kumar) 3 and Saint Emilion (Gaurav Singh) 4. 1-1/4, Nk and 2-1/2. 1m, 28.49s. ₹55 (w), 14, 13 and 12 (p). SHP: 36, THP: 60, SHW: 22 and 21, FP: 199, Q: 77, Tanala: 300. Favourite: Miss Solitaire. Owners: M/s. Sudarshan Singh Rathore Kanwar & Rishiraj Singh Rathore. Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: 70%: ₹86,983 (7 tkts.) & 30%: 3,837 (68 tkts.).

Treble: (i) 115 (452 tkts.), (ii) 1,817 (20 tkts.), (iii) 555 (201 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,118 (13 tkts.), (ii) ,2,841 (54 tkts.).