Balenciaga claims The Hindu Trophy

Sanjay Kolse, right, receiving The Hindu Trophy on behalf of Balenciaga’s trainer Dallas Todywalla from Vinayak Zodge. | Photo Credit: RWITC

Mr. Geoffrey B. Nagpal’s Balenciaga ridden by P. Trevor pipped the favourite Pyrrhus at the wire to win The Hindu Trophy, the main event of Saturday’s (Oct. 22) races here. Dallas Todywalla trains the winner.

1. INDIARACE.COM TROPHY (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30: TOUSSAINT (Haridas Gore) 1, Daulat Mai (Mustakim Alam) 2, Dagger’s Strike (Parmar) 3 and Sentinel (Rupesh) 4. 1-1/2, 3-1/4 and 2. 1m, 8.90s. ₹14 (w), 10, 21 and 14 (p). SHP: 63, FP: 129, Q: 88, Tanala: 184 and 79. Favourite: Toussaint. Owners: Mr. Geoffrey B. Nagpal & Mr. S.R. Sanas. Trainer: Sanjay Kolse.

2. RACE MIRROR TROPHY (1,000m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46: NORTHERN SINGER (Mustakim Alam) 1, Tristar (Zervan) 2, Victoria Peak (S. Saqlain) 3 and Stars For You (Haridas Gore) 4. 3-1/2, Snk and Snk. 58.04s. ₹23 (w), 11, 29 and 25 (p). SHP: 78, FP: 203, Q: 59, Tanala: 854 and 439. Favourite: Northern Singer. Owner: Mr. Harisharan Hardial Devgan. Trainer: Narendra Lagad.

3. THE TIMES OF INDIA TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: GREAT GUNS (R. Ajinkya) 1, Aah Bella (Sandesh) 2, Zarak (S. Saqlain) 3 and Time (Neeraj) 4. Nose, 2 and 3-1/2. 1m, 37.74s. ₹19 (w), 14 and 16 (p). SHP: 43, FP: 61, Q: 38, Tanala: 186 and 136. Favourite: Great Guns. Owners: Mr. Nitin H. Jain & Mr. Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

4. THE HINDU TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only: BALENCIAGA (P. Trevor) 1, Pyrrhus (C.S. Jodha) 2, Perect Win (Sandesh) 3 and Bomber (V. Jodha) 4. Hd, 3-1/4 and 1-1/4. 1m, 9.27s. ₹69 (w), 20, 18 and 21 (p). SHP: 21, FP: 357, Q: 306, Tanala: 742 and 445. Favourite: Pyrrhus. Owner: Mr. Geoffrey B. Nagpal. Trainer: Dallas Todywalla.

5. DOPAHAR TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: FINCH (A. Sandesh) 1, Jack Bauer (Neeraj) 2, Kings Best (Trevor) 3 and Sinner (S. Saqlain) 4. 2, Nk and 1. 1m, 25.27s. ₹36 (w), 16, 19 and 10 (p). SHP: 106, FP: 431, Q: 294, Tanala: 786 and 166. Favourite: Kings Best. Owner: Mr. Peter Deubet. Trainer: Vinesh.

6. RACINGPULSE.IN TROPHY (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30: MYSTERIOUS GIRL (K. Nazil) 1, Multiencrypted (Parmar) 2, Remy Red (J. Chinoy) 3 and Galloping Glory (Trevor) 4. 1-1/4, 1-1/2 and Nose. 1m, 39.55s. ₹92 (w), 22, 21 and 61 (p). SHP: 64, FP: 319, Q: 174, Tanala: 15,712 and 6,734. Favourite: Toofaan. Owners: Mr. Deepak Suryavanshi & Mr. Ashley Bob. Trainer: Hosidar Daji.

Jackpot: 70%: ₹28,428 (120 tkts.) & 30%: 1,477 (99 tkts.).

Treble: 12,530 (24 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 58,849 (c/f) & 30%: 21,020 (12 tkts.).