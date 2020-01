B Fifty Two primed to take feature event

Trainer Imtiaz Sait’s ward B Fifty Two, who is finely tuned, should score over his rivals in the Hyderabad Race Club Trophy, the main event of Friday’s (March 29) evening races here. Rails will be placed at the original point.

1. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (2,000m), Cl. I, rated 80 and upward, 5.30 p.m.: 1. Vulcan (1) Sandesh 60, 2. B Fifty Two (3) Trevor 59, 3. Frivolous (2) Chouhan 54, 4. Square Moon (5) Baria 50.5 and 5. Gloriosus (4) Neeraj 49.

1. B FIFTY TWO, 2. VULCAN

2. JAYANT M SHAH PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 6.00: 1. Strong Storm (6) Trevor 62, 2. Hodson’s Horse (3) Malam 60, 3. Sullivan (5) Peter 60, 4. Bakhtawar (4) Neeraj 59.5, 5. Aurora Australis (1) Merchant 59, 6. Adonijah (2) D.A. Naik 58.5, 7. Gold Medalist (8) Sandesh 56 and 8. My Precious (7) Bhawani 55.5.

1. STRONG STORM, 2. SULLIVAN, 3. BAKHTAWAR

3. RAZA ALI PLATE (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 6.30: 1. Eddie The Eagle (8) Nirmal 55, 2. Hidden Gold (11) Sandesh 55, 3. Kanadario (7) K. Kadam 55, 4. Michelangelo (1) J. Chinoy 55, 5. On Va Danser (3) Bhawani 55, 6. Raweno (4) Merchant 55, 7. Tough Cop (14) Parmar 55, 8. C’est L’Amour (9) S. Chinoy 53.5, 9. Cipher (10) Dashrath 53.5, 10. Divija (12) Chouhan 53.5, 11. Dream (13) Santosh 53.5, 12. Eye Candy (2) Trevor 53.5, 13. Mirabilis (6) Neeraj 53.5 and 14. Princess Avika (5) Zervan 53.5.

1. HIDDEN GOLD, 2. MIRABILIS, 3. EDDIE THE EAGLE

4. RUSTOMJI BYRAMJI TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.00: 1. Run Forest Run (8) Peter 62, 2. Most Welcome (1) B. Nikhil 59.5, 3. Juno’s Guest (2) Akshay 59, 4. Malavika (5) A.Gaikwad 59, 5. Quail Hollow (4) Santosh 55.5, 6. Transform (6) Chouhan 55, 7. Jaipar Honey (7) G.Amit 52, 8. Cupido (3) Zeeshan 50 and 9. So Splendid (9) Aniket 49.

1. RUN FOREST RUN, 2. QUAIL HOLLOW, 3. JUNO’S GUEST

5. V P KOREGAONKAR PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 7.30: 1. Kingsman (1) Peter 60.5, 2. Arc Shine (10) Trevor 58.5, 3. Celestial Light (5) Nirmal 57, 4. Questionable (4) Chouhan 56, 5. Goshawk (2) Parmar 55, 6. Star Comrade (3) Bhawani 54, 7. Sassy Lass (9) Akshay 53.5, 8. Timeless Deeds (6) Aniket 53.5, 9. Collegium (8) Neeraj 51.5 and 10. Relentless Pursuit (7) Zervan 49.5.

1. QUESTIONABLE, 2. RELENTLESS PURSUIT, 3. KINGSMAN

6. S.A. WAHID PLATE (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 8.00: 1. Lambretta (5) Bhawani 59, 2. Smart Vision (6) Jaykumar 58.5, 3. Tianjin Honey (10) T.S. Jodha 58, 4. Anniversary Girl (7) Raghuveer 57, 5. Beyond Time (4) N. Rawal 57, 6. Huzzah’s Grace (8) Zeeshan 56.5, 7. Shivalik Skies (1) Merchant 53.5, 8. Deccan King (3) Chouhan 53, 9. Macgyver (13) Ayyar 53, 10. Lovely Fairy (2) Parmar 51, 11. Smoky Haze (14) Neeraj 51, 12. Olly Boy (11) Baria 49.5, 13. Whoopsidaisy (12) Peter 49.5 and 14. Forever Free (9) Aniket 49.

1. SMOKY HAZE, 2. WHOOPSIDAISY, 3. FOREVER FREE

Day’s Best: B FIFTY TWO

Double: STRONG STORM — QUESTIONABLE

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Treble : 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: All races.