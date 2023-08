Auspicious Queen primed to score in the SKJ Infospaces Bangalore Summer Million

August 11, 2023 12:30 am | Updated August 10, 2023 10:09 pm IST - BENGALURU:

Auspicious Queen, who has been well tuned is expected to score in the SKJ Infospaces Bangalore Summer Million (1,600m), the feature event of the races postponed from Saturday (July 29) to be held here on Friday (Aug 11) postponed from Saturday (July 29). False rails will be declared on the race day.

1. LIVELY EMPREY PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1-00 p.m.: 1. Konichiwa (1) S. John 62, 2. Air Blast (12) Inayat 61.5, 3. Dawn Rising (3) Rayan 61, 4. Akasi (9) Chethan K 60, 5. Anne Boleyn (11) Likith Appu 59, 6. Sling Shot (2) G. Vivek 59, 7. Southern Chrome (7) S. Saqlain 59, 8. Apollo Light (4) B. Dharshan 57.5, 9. Marco Polo (6) Syed Imran 56.5, 10. Chandra Kanta (5) Arvind K 55, 11. Paradise Reckons (10) S. Shareef 55 and 12. Jai Vikram (8) Hindu S 52.

1. SLING SHOT, 2. KONICHIWA, 3. JAI VIKRAM

2. BRAVE DANCER PLATE (1,800m), rated 00 to 25, 1-30: 1. Eastern Sea (3) Inayat 62.5, 2. Aferpi (7) Kiran Rai 62, 3. Fearless Joey (4) M. Prabahakaran 62, 4. The Pirate (10) Akshay K 61, 5. Raffles (1) J.H. Arul 60.5, 6. Rorita (2) G. Vivek 60.5, 7. Mars (9) Likith Appu 60, 8. Southernaristocrat (6) B.L. Paswan 59, 9. Elite Agent (5) Angad 57.5 and 10. Sand Castles (8) Hindu S 57.

1.THE PIRATE, 2. SAND CASTLES, 3. AFERPI

3. BETWAY CHITRADURGA STAKES (1,600m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Aldiva (7) S. John 61.5, 2. Irish Coffee (3) Inayat 60.5, 3. Sea Eagle (2) Zervan 60.5, 4. Ruling Dynasty (11) Akshay K 60, 5. Magnus (12) Antony 59, 6. Starkova (4) Hindu S 59, 7. Julio (5) Shreyas S 58.5, 8. Saigon (9) S. Saqlain 58.5, 9. Wolf Creek (6) C. Umesh 57.5, 10. Sassy (1) Trevor 57, 11. Crown Witness (10) Yash 55 and 12. Pneuma (8) G. Vivek 54.5.

1. SASSY, 2. MAGNUS, 3. SEA EAGLE

4. HONEY DAY PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-30: 1. Bruce Almighty (11) Akshay K 62, 2. Stellar Gold (4) S. Saqlain 61.5, 3. Memorable Time (10) Inayat 61, 4. Peluche (6) Abdul Fazal 60.5, 5. Emma (1) C. Umesh 59, 6. Rhapsody In Green (5) Zervan 57.5, 7. Armory (7) Kiran Rai 57, 8. White Roses (9) Yash 57, 9. Silkwood (8) Salman Khan 55, 10. Ring Master (12) J.H. Arul 53, 11. Ultimate Ruler (3) Hindu S 53 and 12. First Royalist (2) Arvind K 50.5.

1. STELLAR GOLD, 2. BRUCE ALMIGHTY, 3. WHITE ROSES

5. RED DIVINE PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Cadmus (6) Vinod Shinde 56, 2. Clyde Star (3) A. Ramu 56, 3. Contractor (10) R. Pradeep 56, 4. Diamond Gold (2) Ayaz Khan 56, 5. Gimmler (5) Hindu S 56, 6. Nevada Gold (11) G. Vivek 56, 7. Rembrandt (12) Shreyas S 56, 8. Star Concept (9) Yash 56, 9. Crosswater (4) Antony 54.5, 10. Nyaya (1) Trevor 54.5, 11. Samachar (8) Likith Appu 54.5 and 12. Seeking The Stars (7) S. Saqlain 54.5.

1. NYAYA, 2. STAR CONCEPT, 3. CROSSWATER

6. LT. COL. GAUNT MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Eternal Princess (3) Vinod Shinde 62.5, 2. Kensington Court (6) Abdul Fazal 60, 3. Fondness Of You (4) Yash 57, 4. Clifford (5) Zervan 56.5, 5. Crown Consort (7) P. Tejeshwar 56, 6. Leather Back (1) G. Vivek 53, 7. Seminole Wind (2) Hindu S 53 and 8. Foi (8) S. Saqlain 52.5.

1. KENSINGTON COURT, 2. FONDNESS OF YOU, 3. CLIFFORD

7. BANGALORE CITY SPRINT CHAMPIONSHIP GOLD CUP (1,200m), 3-y-o & over, 4-00: 1 Agnostic (1) Trevor 60, 2. All Attractive (2) S. John 60, 3. Imperial Blue (3) C. Umesh 60, 4. Siege Courageous (5) G. Vivek 60 and 5. Star Glory (4) Akshay K 60.

1. AGNOSTIC, 2. ALL ATTRACTIVE

8. SKJ INFOSPACES BANGALORE SUMMER MILLION (1,600m), 3-y-o, (Terms), 4-30: 1. Touch Of Grey (3) Yash 58, 2. Auspicious Queen (2) Angad 54.5, 3. Prana (4) Akshay K 52, 4. Amazing Attraction (5) Shreyas S 50.5 and 5. Victoria Doresaani (1) S. Saqlain 50.5.

1. AUSPICIOUS QUEEN, 2. TOUCH OF GREY

9. FANTABULOUS KING PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5-00: 1. Inyouwebelieve (6) S. John 62.5, 2. Victoria Punch (2) Antony 60.5, 3. Ruling Goddess (4) Shreyas S 59.5, 4. King Of War (7) Vinod Shinde 58.5, 5. Spectacular (9) Abdul Fazal 57.5, 6. All Attraction (8) G. Vivek 57, 7. Twilight Tornado (1) Inayat 56.5, 8. Wild Emperor (3) Akshay K 56.5, 9. Roudy (11) J.H. Arul 56, 10. Stormy Ocean (12) Trevor 55, 11. Able One (5) Jagadeesh 53 and 12. Aquamatic (10) Hindu S 53.

1. ALL ATTRACTION, 2. INYOUWEBELIEVE, 3. STORMY OCEAN

10. XISCA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Acaster (3) Srinath 62.5, 2. Southern Power (11) Akshay K 61, 3. Striking Memory (2) G. Vivek 60.5, 4. Chisox (4) Inayat 60, 5. Mystical Merkabah (5) Rajesh K 57.5, 6. Benignity (9) B. Dharshan 56, 7. Domina (12) Antony 55, 8. Spirit Dancer (6) S. Saqlain 55, 9. Antilope (1) Hindu S 54, 10. Je Ne Sais Quoi (10) Md. Aliyar 51.5, 11. Cinco De Mayo (7) S. Shareef 51 and 12. Sekhmet (8) Arvind K 51.

1. ACASTER, 2. STRIKING MEMORY, 3. ANTILOPE

Day’s best: AUSPICIOUS QUEEN

Double: SASSY — NYAYA

Jkt: 6, 7, 8, 9 and 10; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7, (iii): 8, 9 and 10.

