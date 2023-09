Auspicious Queen primed to come good in the Karnataka Race Horse Owners’ Association Mysore 1000 Guineas

September 22, 2023 12:30 am | Updated September 21, 2023 05:48 pm IST - MYSURU:

Auspicious Queen, who has been well prepared, is expected to score in the Karnataka Race Horse Owners’ Association Mysore 1000 Guineas (1,600m), the first classic of the season to be held here on Friday (Sept 22). There will be no false rails.

1. SIDAPUR PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Emeraldo (1) Inayat 62.5, 2. Maybach (2) Tousif 62.5, 3. Star Azeem (6) Shezad Khan 61.5, 4. Akasi (11) Rayan 60, 5. Ruby Woo (5) J. Chinoy 59.5, 6. City Of Hustle (13) K. Rajesh 59, 7. Ironic Humour (15) R. Shiva K 58.5, 8. Swiss Tigress (3) Prabhu K 58.5, 9. Infinite Spirit (14) Vinod Shinde 58, 10. Apollo Light (12) S. Hussain 57.5, 11. California Gold (9) Salman Khan 57, 12. Armament (7) Gautan Raj 55.5, 13. Peter Rabbit (8) Abhishek Mhatre 55, 14. Twin Flame (10) M. Rajesh K 55 and 15. I Can (4) Kiran Rai 54.5.

1. EMERALDO, 2. STAR AZEEM, 3. AKASI

2. PSYCHIC STRENGTH PLATE (Div. II), (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Pastiche (4) Darshan 60, 2. Percivale (2) Jagadeesh 60, 3. Antilope (7) B. Dharshan 59.5, 4. Dalhousie (8) T. Pavan 58, 5. Eco Friendly (9) P. Sai K 56, 6. Konichiwa (10) Brijesh K 55.5, 7. Benghazi (1) Angad 55, 8. Sekhmet (3) Arvind K 55, 9. Je Ne Sais Quoi (6) Arshad 54 and 10. Deemed To Fire (5) Kiran Rai 52.5.

1. ECO FRIENDLY, 2. ANTILOPE, 3. SEKHMET

3. PANCHGANI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Milos (5) Md. Mushraf 60, 2. Mystic Divine (10) Inayat 58.5, 3. Sunshine Coast (3) Srinath 58.5, 4. Ochre (2) Abhishek Mhatre 57.5, 5. Dream Machine (9) Afsar Khan 56.5, 6. Nishk (7) M. Rajesh K 56, 7. Step Up Girl (12) M. Shahid 55.5, 8. D Romance (6) Kiran Rai 54.5, 9. Flying Falcon (1) Md. Sameer 54.5 10. Shooting Venus (8) Arshad 54.5, 11. Super Sexy (4) P. Sai K 54.5 and 12. Vardaan (11) Vinod Shinde 54.5.

1. SUNSHINE COAST, 2. OCHRE, 3. SUPER SEXY

4. DR.M.A.M. RAMASWAMY TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 3-00: 1. His Eminence (5) S. John 64, 2. Gold Kite (1) B. Dharshan 58, 3. Wellington (3) R. Shiva K 57.5, 4. Win My Luv (2) G. Vivek 55, 5. Jewel Thief (6) M. Rajesh K 53 and 6. Ibrahimovic (4) Kiran Rai 51.5.

1. WIN MY LUV, 2. IBRAHIMOVIC

5. ORIGINAL VEL RACING TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Gold Crest (4) Tousif 60, 2. Weronika (8) Ram Nandan 58.5, 3. Kingofthejungle (10) Angad 58, 4. Sheeba (5) Srinath 57, 5. Jabbar (2) Madhu Sudhan 54.5, 6. D Lord (9) Jagadeesh 53.5, 7. Infiniteposibility (7) Prabhu K 53.5, 8. Seoul (11) P. Sai K 53, 9. Swaghatham (3) Koshi K 53, 10. Tom Cruiser (1) Arshad 53 and 11. Algoze (6) S. Shareef 51.

1. SHEEBA, 2. SEOUL, 3. KINGOFTHEJUNGLE

6. KARNATAKA RACE HORSE OWNERS’ ASSOCIATION MYSORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies, (Terms), 4-00: 1. Aralina (7) Antony 56, 2. Auspicious Queen (6) Suraj 56, 3. Fast Pace (8) G. Vivek 56, 4. Golden Peaks (3) P.S. Chouhan 56, 5. Irish Rockstar (2) S. Saqlain 56, 6. Momentous (4) Srinath 56, 7. Neziah (9) Trevor 56, 8. Regal Aristocracy (5) Neeraj 56 and 9. Tehani (1) Akshay K 56.

1. AUSPICIOUS QUEEN, 2. TEHANI, 3. GOLDEN PEAKS

7. PANCHGANI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Ankush (10) Angad 61.5, 2. Miraculous Girl (3) Gautam Raj 61, 3. Aquila D’oro (7) Koshi K 60.5, 4. March To Victory (5) Ram Nandan 60.5, 5. Doc Martin (4) B. Dharshan 60, 6. Natural One (11) G. Vivek 59.5, 7. Country’s Light (12) Afsar Khan 58.5, 8. Everly (1) Kiran Rai 58.5, 9. Meadow Flower (8) Inayat 58, 10. Red Hills (9) J. Chinoy 56.5, 11. Day Of Combat (6) Arshad 55.5 and 12. Dhurandar (2) Vinod Shinde 55.

1. DOC MARTIN, 2. MARCH TO VICTORY, 3. AQUILA D’ ORO

8. PSYCHIC STRENGTH PLATE (Div. I), (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Queen Regnant (4) Darshan 62, 2. Southern Power (9) S. John 62, 3. Katana (5) Srinath 61, 4. Icelandic (2) Antony 60.5, 5. Peluche (3) Arvind K 60.5, 6. Striking Memory (10) G. Vivek 60.5, 7. Sea Blush (1) Inayat 59, 8. Coorg General (8) T. Pavan 58, 9. Mystical Merkabah (11) Kiran Rai 58, 10. My Vision (7) Rayan 57.5 and 11. Vijaya Sarathi (6) Angad 54.5.

1. STRIKING MEMORY, 2. KATANA, 3. ICELANDIC

Day’s best: AUSPICIOUS QUEEN

Double: SUNSHINECOAST – WIN MY LUV

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.

