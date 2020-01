Augustus Caesar for Rajpipla Trophy

Trainer Altamash Ahmed’s Augustus Caesar, who is in good shape, should win the Rajpipla Trophy, the feature event of Friday’s (Jan. 24) evening races. Rails will be placed 4 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 9 metres wide from 800m up to the winning post.

1. J V SHUKLA–ASHWAMITRA TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30 p.m.: 1. Khartoum (4) Zeeshan 59, 2. Western Front (5) David Egan 58, 3. Till End Of Time (2) Sandesh 54, 4. Van Dyke (3) Trevor 53 and 5. Fencing (1) Dashrath 51.

1. VAN DYKE, 2. TILL END OF TIME

2. ALLAIRE PLATE (1,800m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.00: 1. Athulya (6) Nicky Mackay 59, 2. Nicollini (5) Leigh Roche 59, 3. Kennedy (2) Trevor 58, 4. Rogue One (3) Kaviraj 57.5, 5. Arrecife (4) Bhawani 57 and 6. Retained Asset (1) Malam 54.

1. NICOLLINI, 2. ATHULYA

3. RAJPIPLA TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 5.30: 1. Awesome One (2) Trevor 59, 2. Frivolous (4) Peter 53, 3. Augustus Caesar (1) Neeraj 50 and 4. Zenon (4) Kaviraj 49.

1. AUGUSTUS CAESAR, 2. AWESOME ONE

4. Y M CHAUDHRY MEMORIAL TROPHY (1,400m), Maiden, 3-y-o only, 6.00: 1. Tiberius (4) Trevor 55, 2. Zaeim (6) C.S. Jodha 55, 3. Alita (1) Nicky Mackay 53.5, 4. Magic In The Wind (3) Sandesh 53.5, 5. Moon River (5) Leigh Roche 53.5 and 6. Successor (2) David Egan 53.5.

1. SUCCESSOR, 2. MAGIC IN THE WIND

5. ISN’T SHE SPECIALIST PLATE DIV. I (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 6.30: 1. Gracida (5) Santosh 59.5, 2. Titanium (2) C.S.Jodha 59.5, 3. Gabriel (11) Merchant 59, 4. Grand Sinatra (10) S.J. Sunil 59, 5. Touch Cop (3) Ayyar 58.5, 6. Twinspire (1) Neeraj 58.5, 7. About The Cloud (8) Malam 58, 8. Brianna (9) Shubham 58, 9. Lambretta (6) A. Prakash 57.5, 10. Black Cherry (4) J.Chinoy 56.5 and 11. Smart Choice (7) D.A. Naik 54.

1. TITANIUM, 2. TWINSPIRE, 3. LAMBRETTA

6. DAMODARDAS C SHAH TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.00: 1 Clark Kent (11) S.J. Sunil 60.5, 2. Divine Glory (6) Kaviraj 58.5, 3. Del Mar (4) Trevor 58, 4. Gods Plan (5) Akshay 58, 5. Oui Sauvage (9) Santosh 57.5, 6. Pulverize (10) Bhawani 57.5, 7. Xoxo (12) Ayyar 57.5, 8. Properly Posh (2) Neeraj 56.5, 9. Cipher (withdrawn), 10. Resolute (8) C.S.Jodha 54.5, 11. Baku (1) Zervan 53.5 and 12. Gandalf (3) Pranil 51.5.

1. DEL MAR, 2. RESOLUTE, 3. OUI SAUVAGE

7. M M T PANDOLE PLATE (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 7.30: 1. Mystic Bay (10) David Egan 59, 2. Mzilikazi (7) Leigh Roche 58.5, 3. Wild Fire (12) Zervan 58.5, 4. Ebony (6) Neeraj 58, 5. Impala (11) Trevor 57.5, 6. Namaqua (4) Sandesh 57, 7. Tenerife (3) S. Amit 55.5, 8. Chephirah (1) Nicky Mackay 52.5, 9. Cezanne (5) Nazil 52, 10. Fine Tune (2) C.S. Jodha 52, 11. Turmeric Tower (8) Kaviraj 50.5 and 12. Super Mario (9) Zeeshan 49.

1. MYSTIC BAY, 2. MZILIKAZI, 3. NAMAQUA

8. ISN’T SHE SPECIAL PLATE DIV. II (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 8.00: 1. Paolita (2) S.J. Sunil 59, 2. She Is A Spy (10) Mosin 58.5, 3. Dragonmoss (5) Nirmal 58, 4. Peerless (6) Akshay 56.5, 5. Regal Shot (3) Bhawani 56.5, 6. Imperial Heritage (4) Merchant 54, 7. Supreme Being (7) I. Pardeshi 54, 8. Anniversary Girl (1) S. Amit 52.5, 9. Jack Flash (9) A. Prakash 51.5, 10. Osprey Arrow (8) Peter 51.5 and 11. Dazzling Eyes (11) C.S. Jodha 51.

1. PEERLESS, 2. DAZZLING EYES, 3. DRAGONMOSS

Day’s Best: DEL MAR

Double: NICOLLINI — MYSTIC BAY

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.