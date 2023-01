August claims the Bangalore Winter Million

January 25, 2023 07:21 pm | Updated 07:21 pm IST - BENGALURU:

Arjun Mangalorkar-trained August (Akshay Kumar up), won the Bangalore Winter Million, the chief event of the races held here on Wednesday (Jan. 25). The winner is owned by M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Haider Soomar, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mr. Gautam Aggarwal & Mr. Joydeep Datta Gupta and Mr. Rajan Aggarwal. Akshay Kumar won three races on the day.

1. NATIONAL TOURISM DAY PLATE (Div. II): BELDONA (Sai Kiran) 1, Flamingo Road (Likith Appu) 2. Chul Bul Rani (Tousif) 3 and Cash Out (B. Dharshan) 4. 1-1/2, 1 and Nose. 1m, 13.50s. ₹56 (w), 18, 16 and 14 (p), SHP: 39, THP: 44, FP: 194, Q: 94, Trinella: 1304, Exacta: 7,156. Favourite: Flamingo Road. Owner: Mr. Nanda Kumar N. Trainer: Sharat Kumar.

2. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. III): MYSTICAL MERKABAH (Kiran Rai) 1, Foi (Darshan) 2, Arrowette (Trevor) 3 and Bruce Almighty (Rayan) 4. 1/2, 1 and 2-1/2. 1m 26.70s. ₹36 (w), 12, 19 and 10 (p), SHP: 56, THP: 77, FP: 336, Q: 432, Trinella: 958, Exacta: 5,247. Favourite: Arrowette. Owners: Mr. S.N. Harish and Mr. V. Narayana Gowda. Trainer: Narayana Gowda.

3. LUNI PLATE: STELLAR GOLD (Darshan) 1, Memorable Time (S. Saqlain) 2, My Vision (R. Pradeep) 3 and Speed Seven (L.A. Rozario) 4. 7-3/4, 5 and 2-1/4. 1m, 39.25s. ₹20 (w), 16, 14 and 22 (p), SHP: 41, THP: 50, FP: 77, Q: 47, Trinella: 495, Exacta: 1,714. Favourite: Stellar Gold. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

4. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. II): ROMAN POWER (Akshay K) 1, Czarevitch (Trevor) 2, Aquamatic (S. Saqlain) 3 and Princess Jasmine (Salman K) 4. 1, 4-1/2 and Shd. 1m, 27.27s. ₹54 (w), 13, 11 and 25 (p), SHP: 49, THP: 53, FP: 98, Q: 24, Trinella: 383, Exacta: 4,888. Favourite: Czarevitch. Owners: Mr. Dean Stephens & Mr. Nitin Kumar Adiga. Trainer: Kishan Thomas.

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY: STAR GLORY (Suraj) 1, Golden Guest (B. Dharshan) 2, Peyo (Yash) 3 and Knotty Dancer (S. John) 4. Nose, 2 and 2-1/4. 1m, 12.37s. ₹15 (w), 12 and 20 (p), SHP: 42, THP: 36, FP: 81, Q: 59, Trinella: 406, Exacta: 660. Favourite: Star Glory. Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

6. BANGALORE WINTER MILLION: AUGUST (Akshay K) 1, Zuri (I. Chisty) 2, Cat Whiskers (Trevor) 3 and Mystikos (Neeraj) 4. 1, Nose and 1-3/4. 1m, 13.75s. ₹32 (w), 13, 12 and 11 (p), SHP: 33, THP: 37, FP: 90, Q: 34, Trinella: 146, Exacta: 553. Favourite: Zuri. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Haider Soomar, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mr. Gautam Aggarwal & Mr. Joydeep Datta Gupta and Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. BANGALORE RACE COURSE 160TH YEAR COMMEMORATION TROPHY: IMPERIAL BLUE (S. Saqlain) 1, All Attractive (Akshay K) 2, Moon’ s Blessing (Trevor) 3 and Kensington (Antony) 4. 1/2, 1-3/4 and Shd. 1m, 37.20s. ₹56 (w), 14, 12 and 12 (p), SHP: 31, THP: 47, FP: 152, Q: 43, Trinella: 519, Exacta: 1,041. Favourite: All Attractive. Owner: M/s. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Irfan Ghatala.

8. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. I): ALWAYS HAPPY (Akshay K) 1, Adjustment (Sandesh) 2, Eridani (S. Saqlain) 3 and Super Ruffian (S. John) 4. 2-1/4, 1-1/4 and 1/2. 1m, 26.87s. ₹25 (w), 14, 21 and 19 (p), SHP: 60, THP: 54, FP: 131, Q: 63, Trinella: 805, Exacta: 2,943. Favourite: Always Happy. Owners: M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP, Manjri Horse Breed’s Farm Pvt Ltd and Mr. Shantanu Sharma. Trainer: Kishan Thomas.

9. NATIONAL TOURISM DAY PLATE (Div. I): KINGS SPEECH (Tousif) 1, Jokshan (Sai Kiran) 2, Queen Regnant (Md. Aliyar) 3 and Classic Charm (Darshan) 4. Not run: Ozark. 3-1/4, Snk and 1/2. 1m, 13.68s. ₹30 (w), 16, 20 and 52 (p), SHP: 51, THP: 91, FP: 149, Q: 76, Trinella: 1,0670, Exacta: 27,798. Favourite: Kings Speech. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Mahmood Khan.

Jackpot: ₹3,720 (24 tkts.); Runner-up: 386 (99 tkts.); Treble (i): 2,365 (two tkts.); (ii): 455 (21 tkts.); (iii): 1,238 (eight tkts.).