Attorney General looks good for a repeat

Attorney General, who maintains form, may score an encore in the Stewards Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Dec. 28). False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BUGS BUNNY PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-45 p.m.: 1. Al Buraaq (4) A. Vishwanath 55, 2. Gallic (6) Srinath 55, 3. Golden Oaks (3) Nathan Evans 55, 4. Stone House (1) Vaibhav 55, 5. Capital Gain (8) Darshan 53.5, 6. Drusilla (5) I. Chisty 53.5, 7. Forest Flame (7) David Egan 53.5 and 8. Livisilla (2) T.S. Jodha 53.5.

1. FOREST FLAME, 2. GALLIC, 3. GOLDEN OAKS

2. AMATHOS PLATE (Div. II), (1,100m), rated 15 to 35, 2-15: 1. Smile Around (5) M. Naveen 60, 2. Cadillac Sky (9) A. Velu 59.5, 3. Anakin (12) Bhanu Singh 58.5, 4. Bella Mamma (11) A. Vishwanath 58.5, 5. Country’s Spirit (7) Nazerul 58.5, 6. Orogenesis (10) Chetan K 58.5, 7. Radiant Beauty (6) Chetan G 58.5, 8. Temple Dancer (3) Nathan Evans 58.5, 9. Up Front (4) S. Shareef 58.5, 10. Santorini Secret (1) Khurshan Alam 58, 11. Zafrina (2) Irvan 57.5 and 12. Mayurana (8) R. Manish 55.

1. TEMPLE DANCER, 2. ANAKIN, 3. OROGENESIS

3. AGUMBE PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 2-45: 1. Daring Sweetheart (7) Chetan K 60, 2. Desert Gilt (8) K. Raghu 60, 3. Above The Rest (6) Chandrashekar 59, 4. Bazinga (9) I. Chisty 58.5, 5. Rancho (4) Arshad 57, 6. Kanthaka (1) Sai Kiran 55, 7. Show Girl (3) Vaibhav 55, 8. Emerald Green (5) Rayan 54, 9. Turf Prospector (10) Darshan 52.5 and 10. High Tide (2) Irvan 50.

1. DARING SWEETHEART, 2. TURF PROSPECTOR, 3. BAZINGA

4. KUNIGAL STUD PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 4-y-o &over, 3-15: 1. Blue Moon (4) I. Chisty 60, 2. Bernardini (8) C. Umesh 59.5, 3. Sahara (7) A. Imran 59.5, 4. Excellent Sorrento (11) Chetan K 58.5, 5. Allsettogo (6) Arvind Kumar 57, 6. Sun Power (5) T.S. Jodha 57, 7. Constantinople (1) R. Marshall 55.5, 8. Angels Kiss (9) Ankit Yadav 54.5, 9. Colonel Harty (12) R. Anand 54.5, 10. Gypsy (10) Rayan 54.5, 11. Poseidon (2) Jagadeesh 54 and 12. Reczai (3) Arshad 54.

1. BLUE MOON, 2. SAHARA, 3. BERNARDINI

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Game Changer (4) A. Imran 60, 2. Crack Of Dawn (1) Nathan Evans 59.5, 3. Ozark (3) David Egan 57.5, 4. Flirting Eyes (2) I. Chisty 56.5 and 5. Mighty Red (5) Donoghue 55.5.

1. CRACK OF DAWN, 2. OZARK

6. STEWARDS CUP (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Louisiana (1) S. Shareef 60, 2. Life Awaits (6) Rayan 58.5, 3. Regal Music (8) R. Manish 58.5, 4. Cerise Noir (2) Indrajeet Singh 57, 5. Side Winder (7) Arvind Kumar 57, 6. Attorney General (4) Srinath 56.5, 7. Depth Charge (5) Sai Kiran 54 and 8. Mulholland (3) Chetan K 54.

1. ATTORNEY GENERAL, 2. CERISE NOIR, 3. LOUISIANA

7. NATIVE CHIEFTAN PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 4-45: 1. Zhu Zhu Zest (2) J.H. Arul 60, 2. Dreams United (9) Rayan 59, 3. Whizzo (7) C. Umesh 58, 4. Amazing Angel (1) Chetan K 56, 5. Azeemki Princess (8) Arvind Kumar 55.5, 6. Hidden Soldier (3) R. Anand 55.5, 7. Unifier (10) S. Shareef 55, 8. Smile Of Peace (5) Naveen Kumar 53.5, 9. Turf Spirit (4) Nazerul 53.5 and 10. Fierce Fighter (6) Arshad 53.

1. ZHU ZHU ZEST, 2. WHIZZO, 3. UNIFIER

8. AMATHOS PLATE (Div. I), (1,100m), rated 15 to 35, 5-15: 1. Dragon Mountain (5) M. Naveen 60, 2. Dallas (8) Arvind Kumar 59, 3. Sadaqat (10) Vinod Shinde 57.5, 4. Altair (1) Irvan 57, 5. Bahurupah (6) S.K. Paswan 57, 6. Flt Captain (7) C. Umesh 57, 7. It’s My Country (4) Darshan 57, 8. Sandarina (2) J.H. Arul 57, 9. Star Citizen (9) Chetan G 57, 10. Tazamour (12) I. Chisty 57, 11. The Preacher (3) R. Pradeep 57 and 12. Bold Runner (11) A. Ramu 56.5.

1. SANDARINA, 2. DRAGON MOUNTAIN, 3. SADAQAT

Day’s best: CRACK OF DAWN

Double: FOREST FLAME — TEMPLE DANCER

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.