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Ataash bags the J.E. Hughes Trophy

Published - July 28, 2024 07:13 pm IST - Pune

Racing Correspondent

Trainer Nazaak B. Chenoy’s Ataash ridden by Vishal Bunde won the J.E. Hughes Trophy, the main event of Sunday’s (July 28) races here.

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The winner is owned by Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi.

1. BEYOND EXPECTATION PLATE: MOJO (A. Sandesh) 1, Mirae (Mustakim) 2, Phanta (S.J. Sunil) 3 and Talking Point (Saba) 4. 3/4, 1-1/4 and 5-3/4. 59. 37s. ₹13 (w), 10, 10 and 30 (p). SHP: 32, FP: 40, Q: 31, Tanala: 257 and 205. Favourite: Mojo.

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Owners: M/s. Faisal A. Abbas & Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

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2. ORANGE FLAME PLATE : GOLDEN THUNDER (Antony Raj S) 1, Seeking Alpha (Vivek G) 2, Little Minister (Merchant) 3 and Golden Legend (Sandesh) 4. Not run: Galloping Glory. 5-1/4, Lnk and 10-1/2. 1m 53.63s. ₹18 (w), 10, 27 and 30 (p). SHP: 50, FP: 76, Q: 56, Tanala: 390 and 247. Favourite: Golden Thunder.

Owner: Mr. Arun Alagappan rep. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Karthik Ganapathy.

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3. ISMAIL KHAN PLATE : BLACK THUNDER (T.S. Jodha) 1, Yuletide (Mustakim) 2, Tyrone Black (C.S. Jodha) 3 and She’s A Teaser (Kirtish) 4. 1/2, 3 and 2-3/4. 1m 28. 84s. ₹70 (w), 14, 15 and 13 (p). SHP: 45, FP: 492, Q: 170, Tanala: 1,152 and 1,151. Favourite: Sorrento Secret.

Owners: Mr. S. Saleem Shah, Mr. Vikram L. Kapadia, Miss. Anita A. Khalakdina, Ms. Farahnush Harnik, Mr. Rehanullah Khan & Mr. Gaurav Rampal. Trainer: Rehanullah Khan.

4. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. II): STORM CLOUD (Mustakim Alam) 1, Timeless Vision (Sandesh) 2, Gypsy Soul (M.S. Deora) 3 and Flashman (T.S. Jodha) 4. 1-1/4, Shd and 2-1/2. 59. 70s. ₹59 (w), 17, 13 and 24 (p). SHP: 33, FP: 87, Q: 41, Tanala: 559 and 426. Favourite: Timeless Vision.

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Owners: M/s. Dhananjay M. Vidhate, Sahil D. Vidhate, Suresh Keshaorao Yadav & Rajiv Tinaikar. Trainer: Narendra Lagad.

5. J.E. HUGHES TROPHY: ATAASH (Vishal N. Bunde) 1, Dexa (Antony Raj) 2, Fortune Teller (Merchant) 3 and Vincent Van Gogh (S. Kamble) 4. Not run: Miss American Pie and Rambler. 2, 1 and 1/2. 1m 9. 79s. ₹41 (w), 13, 15 and 40 (p). SHP: 34, FP: 85, Q: 73, Tanala: 2,261 and 2,907. Favourite: El Greco.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

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6. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. I): WINDBORNE (C.S. Jodha) 1, Cache (Vivek G) 2, Star Impact (S.J. Sunil) 3 and Dancing Star (Mustakim) 4. 1, 3-1/4 and 1-3/4. 1m 00.67s. ₹19 (w), 12, 12 and 18 (p). SHP: 34, FP: 25, Q: 32, Tanala: 146 and 92. Favourite: Windborne.

Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. K.M. Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. Tanmay V. Mathurawala, Mrs. Ritu Puri, Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra & Mr. Rahul Shah. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. JANARDHAN TROPHY: FIELD OF DREAMS (Akshay Kumar) 1, In Thy Light (Antony Raj) 2, Christophany (Neeraj) 3 and Metzinger (N. Bhosale) 4. 2-1/4, Lnk and 4-1/4. 1m 27.34s. ₹20 (w), 12, 19 and 15 (p). SHP: 72, FP: 96, Q: 57, Tanala: 227 and 158. Favourite: Field Of Dreams.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Kairus Dadachanji, Mr. S.R. Sanas, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Dallas Todywalla.

8. ATOMIC PRINCE PLATE: ATTAINED (Antony Raj S) 1, Pure (P. Dhebe) 2, Champagne Smile (N. Bhosale) 3 and Majestic Warrior (Mustakim) 4. Snk, 1/2 and shd. 1m 12. 46s. ₹45 (w), 13, 26 and 16 (p). SHP: 115, FP: 674, Q: 313, Tanala: 2,632 and 2,068. Favourite: Majestic Warrior.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. Aaloke Agarwal. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

Jackpot: 70%: ₹9,832 (7 tkts.), 30%: 843 (35 tkts.).

Treble: (i) 1,260 (10 tkts.), (ii) 846 (33 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 44,951 (c/f).

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