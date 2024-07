Ataash bags the J.E. Hughes Trophy

Trainer Nazaak B. Chenoy’s Ataash ridden by Vishal Bunde won the J.E. Hughes Trophy, the main event of Sunday’s (July 28) races here.

The winner is owned by Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi.

1. BEYOND EXPECTATION PLATE: MOJO (A. Sandesh) 1, Mirae (Mustakim) 2, Phanta (S.J. Sunil) 3 and Talking Point (Saba) 4. 3/4, 1-1/4 and 5-3/4. 59. 37s. ₹13 (w), 10, 10 and 30 (p). SHP: 32, FP: 40, Q: 31, Tanala: 257 and 205. Favourite: Mojo.

Owners: M/s. Faisal A. Abbas & Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

2. ORANGE FLAME PLATE : GOLDEN THUNDER (Antony Raj S) 1, Seeking Alpha (Vivek G) 2, Little Minister (Merchant) 3 and Golden Legend (Sandesh) 4. Not run: Galloping Glory. 5-1/4, Lnk and 10-1/2. 1m 53.63s. ₹18 (w), 10, 27 and 30 (p). SHP: 50, FP: 76, Q: 56, Tanala: 390 and 247. Favourite: Golden Thunder.

Owner: Mr. Arun Alagappan rep. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Karthik Ganapathy.

3. ISMAIL KHAN PLATE : BLACK THUNDER (T.S. Jodha) 1, Yuletide (Mustakim) 2, Tyrone Black (C.S. Jodha) 3 and She’s A Teaser (Kirtish) 4. 1/2, 3 and 2-3/4. 1m 28. 84s. ₹70 (w), 14, 15 and 13 (p). SHP: 45, FP: 492, Q: 170, Tanala: 1,152 and 1,151. Favourite: Sorrento Secret.

Owners: Mr. S. Saleem Shah, Mr. Vikram L. Kapadia, Miss. Anita A. Khalakdina, Ms. Farahnush Harnik, Mr. Rehanullah Khan & Mr. Gaurav Rampal. Trainer: Rehanullah Khan.

4. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. II): STORM CLOUD (Mustakim Alam) 1, Timeless Vision (Sandesh) 2, Gypsy Soul (M.S. Deora) 3 and Flashman (T.S. Jodha) 4. 1-1/4, Shd and 2-1/2. 59. 70s. ₹59 (w), 17, 13 and 24 (p). SHP: 33, FP: 87, Q: 41, Tanala: 559 and 426. Favourite: Timeless Vision.

Owners: M/s. Dhananjay M. Vidhate, Sahil D. Vidhate, Suresh Keshaorao Yadav & Rajiv Tinaikar. Trainer: Narendra Lagad.

5. J.E. HUGHES TROPHY: ATAASH (Vishal N. Bunde) 1, Dexa (Antony Raj) 2, Fortune Teller (Merchant) 3 and Vincent Van Gogh (S. Kamble) 4. Not run: Miss American Pie and Rambler. 2, 1 and 1/2. 1m 9. 79s. ₹41 (w), 13, 15 and 40 (p). SHP: 34, FP: 85, Q: 73, Tanala: 2,261 and 2,907. Favourite: El Greco.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

6. WINFAIR247 RISING STARS TROPHY (Div. I): WINDBORNE (C.S. Jodha) 1, Cache (Vivek G) 2, Star Impact (S.J. Sunil) 3 and Dancing Star (Mustakim) 4. 1, 3-1/4 and 1-3/4. 1m 00.67s. ₹19 (w), 12, 12 and 18 (p). SHP: 34, FP: 25, Q: 32, Tanala: 146 and 92. Favourite: Windborne.

Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. K.M. Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. Tanmay V. Mathurawala, Mrs. Ritu Puri, Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra & Mr. Rahul Shah. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. JANARDHAN TROPHY: FIELD OF DREAMS (Akshay Kumar) 1, In Thy Light (Antony Raj) 2, Christophany (Neeraj) 3 and Metzinger (N. Bhosale) 4. 2-1/4, Lnk and 4-1/4. 1m 27.34s. ₹20 (w), 12, 19 and 15 (p). SHP: 72, FP: 96, Q: 57, Tanala: 227 and 158. Favourite: Field Of Dreams.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Kairus Dadachanji, Mr. S.R. Sanas, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Dallas Todywalla.

8. ATOMIC PRINCE PLATE: ATTAINED (Antony Raj S) 1, Pure (P. Dhebe) 2, Champagne Smile (N. Bhosale) 3 and Majestic Warrior (Mustakim) 4. Snk, 1/2 and shd. 1m 12. 46s. ₹45 (w), 13, 26 and 16 (p). SHP: 115, FP: 674, Q: 313, Tanala: 2,632 and 2,068. Favourite: Majestic Warrior.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. Aaloke Agarwal. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

Jackpot: 70%: ₹9,832 (7 tkts.), 30%: 843 (35 tkts.).

Treble: (i) 1,260 (10 tkts.), (ii) 846 (33 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 44,951 (c/f).

