Aster Rose claims Maharaja’s Cup

Ms. Ameeta Mehra’s Aster Rose (Suraj Narredu astride) claimed the Maharaja’s Cup, the feature event of the races held here on Thursday. The winner is trained by Arjun Mangalorkar.

1. ECLIPSE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25: REVERBERATING (V.R. Jagdeesh) 1, Ultimate Glory (Sai Kiran) 2, Moonlight Love (Arshad Alam) 3, Universal Law (P.P. Dhebe) 4. All ran. 3-1/4, 1-1/2 and 2-1/2. 1m, 24.93. ₹32 (w), 13,15 and 51 (p). FP: 226. Q: 104. SHP: 41. Trinalla: 2062 and 1256. Favoutite: Reverberating. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: Kishan Thomas.

2. KUMARADHARA PLATE (1,400m), rated 20 to 45: KIR ROYALE (Janardhan P) 1, Pikachu (Gautam Raj) 2, Amazing (Raja Rao) 3, Zagato (M. Rajesh Kumar) 4. Not run: The Disciple and Admiral Act. Nose, 2-1/4 and 1-3/4. 1m, 25.32s. ₹28 (w), 12,15 and 73 (p). FP: 124. Q: 58. SHP: 31. Trinalla: 2411 and 2497. Favourite: Kir Royale. Owners: Mr. P.M. Nanaiah & Mrs. Neetu Kamath. Trainer: Pratap Kamath M.

3. ECLIPSE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25: SUMMER STAR (Dhanu Singh) 1, Nobel Splendor (A. Imran Khan) 2, Nyssa (Arshad Alam) 3, As Always (Ajay Kumar) 4. Not run: Air Of Distinction. 1/2, 1 and 1. 1m, 25.16. ₹21 (w), 11, 12 and 11 (p). FP: 53. Q: 29. SHP: 30. Trinalla: 88 and 40. Favourite: Summer Star. Owner: Mr. N. Venkataswamy. Trainer: Dheeraj V.

4. AIR FORCE TROPHY (1,200m), rated 60 & above: SILVER IKON (P.P. Dhebe) 1, Gelignite (Rayan Ahmed) 2, Taqdar Ka Badshah (M. Rajesh Kumar) 3, Anvill Star (Arshad Alam) 4. All ran. 7-1/2, 1-1/2 and 1-1/2. 1m, 09.37s. ₹16 (w), 11, 44 and 14 9p). FP: 295. Q: 192. SHP: 157. Favourite: Silver Ikon. Trinalla: 818 and 232. Owner & trainer: Mr. B. Prithviraj.

5. MAHARAJA’S CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms): ASTER ROSE (Suraj Narredu) 1, Savannah Sound (Dashrath Singh) 2, Star Nijinsky (Srinath) 3, Airco (Arshad Alam) 4. Not run: Queen Of Clubs. Nk., Sh. hd. and hd. 1m, 34.56s. ₹15 (w), 11, 27 and 18 (p). FP: 157. Q: 151. SHP: 89. Trinalla: 525 and 155. Favourite: Aster Rose. Owner: Ms. Ameeta Mehra. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. UDHAGAMANDALAM TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over: DARE THE DON (S.R. Santosh Kumar) 1, Point (Arshad Alam) 2, Be Bold (M. Prabhakaran) 3, Grek Goddess (A. Sandesh) 4. All ran. Nk. nk. and 1-3/4. 1m, 10.52s. ₹998 (w), 110, 21, 13 (p). FP: 12789. Q: 1762. SHP: 69. Trinalla: 32384 and 6939. Favourite: Be Bold. Owner: Mrs. Tanu Yadav. Trainer: Vishal Yadav.

7. PADDOCK PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: WIND STRIKER (R.N. Darshan) 1, Reference (Srinath) 2, Buscadero (Rayan Ahmed) 3, Raw Gold (Vivek) 4. Not run: Del Potro and Proudprince. 3/4, 3/4 and 1. 1m, 37.04s. ₹37 (w), 14, 13 and 14 (p). FP: 435. Q: 167. SHP: 40. Trinalla: 427 and 188. Favourite: Buscadero. Owner: Mr. Devaraj Palaniswamy. Trainer: Azhar Ali.

Jackpot: ₹23,140; Runner-up: ₹973.

Treble: (i): ₹145, (ii): ₹8200.