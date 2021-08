Ashwa Yashobali claims Mandate Plate

Mrs. Anita Chauhan’s Ashwa Yashobali, ridden by Gaurav Singh, claimed the Mandate Plate, the feature event of Monday’s (Aug. 9) races. M. Srinivas Reddy trains the winner.

1. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): RIVER SONG (Akshay Kumar) 1, Burano (Ashad Asbar) 2, Furious Fun (Kiran Naidu) 3 and Spectacular Cruise (A.A. Vikrant) 4. Not run: Cosmico. 2, 4-1/2 and Nk. 1m, 7.31s. ₹12 (w), 10, 13 and 19 (p). SHP: 23, THP: 61, FP: 29, Q: 31, Tanala: 235. Favourite: River Song. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla & Ms. Delna Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Brdg & Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L D’ Silva.

2. ASCOT PLATE (1,400m) Maiden (Terms), 3-y-o only (Cat. II): LIMONCELLO (P.S. Chouhan) 1, Georgia Peach (Akshay Kumar) 2, Able Love (T.S. Jodha) 3 and Paladino (Kiran Naidu) 4. Starwalt. 2-1.4, 4-1/4 and 3/4. 1m, 26.86s. ₹15 (w), 11, 11 and 14 (p). SHP: 18, THP: 40, FP: 26, Q: 17, Tanala: 74. Favourite: Limoncello. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt Ltd, Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: Laxman Singh.

3. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. II) (1,100m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): SHOW ME YOUR WALK (Akshay Kumar) 1, Thanks (P.S. Chouhan) 2, Star Cruise (Ajeeth Kumar) 3 and Over Joy (Ashad Asbar) 4. 3/4, 2 and 1. 1m, 8.25s. ₹15 (w), 11, 12 and 29 (p). SHP: 30, THP: 68, FP: 31, Q: 17, Tanala: 243. Favourite: Show Me Your Walk. Owners: Mr. Peddy Reddy Prabhakar Reddy & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

4. TUDOR JET PLATE (1,800m) rated 20 to 45(Cat. III): FRANCIS BACON (Nakaht Singh) 1, King Roger (Akshay Kumar) 2, Call Of The Blue (Gaurav Singh) 3 and Miss Marvellous (N.B. Kuldeep) 4. 5-3/4, 2-3/4 and 2. 1m, 52.82s. ₹33 (w), 16, 11 and 20 (p). SHP: 32, THP: 111, FP: 97, Q: 51, Tanala: 1,536. Favourite: Lightning Power. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: L V R Deshmukh.

5. ROYAL WINDSOR PLATE (1,200m) rated 20 to 45 (Cat. III): DAYS OF RECKONING (Deepak Singh) 1, Ashwa Raudee (Ashad Asbar) 2 and Lifetime (Surya Prakash) 3 and Blink Of An Eye (N.B. Kuldeep) 4. 1/2, 1 and 1. 1m, 13.82s. ₹126 (w), 17, 10 and 47 (p). SHP: 40, THP: 115, FP: 365, Q: 119, Tanala: 4,695. Favourite: Ashwa Raudee. Owners: Mr. Shailendra Singh, Mr. N. V. Rohini Kumar & Mr. K. Shashabindu Das. Trainer: D. Netto.

6. GUINDY PLATE (Div. I) (1,400m) 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): DUE DILLIGENCE (Surya Prakash) 1, Hip Hop (C.P. Bopanna) 2, Sun Dancer (N.B. Kuldeep) 3 and Hopscotch (B.R. Kumar) 4. Not run: N R I City. 7-3/4, Hd and 3-3/4. 1m, 27.66s. ₹65 (w), 16, 14 and 23 (p). SHP: 49, THP: 61, FP: 315, Q: 148, Tanala: 2,700. Favourite: La Lady. Owner: Mr. C.S. Kaushik. Trainer: L V R Deshmukh.

7. MANDATE PLATE (1,400m) 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): ASHWA YASHOBALI (Gaurav Singh) 1, Private Empire (Akshay Kumar) 2, Balius (B.R. Kumar) 3 and Incredulous (Md. Ismail) 4. Not run: Super Angel. Nk, 3/4 and 2. 1m, 26.71s. ₹31 (w), 13, 11 and 22 (p). SHP: 45, THP: 55, FP: 90, Q: 55, Tanala: 631. Favourite: Private Empire. Owner: Mrs. Anita Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

8. GUINDY PLATE (Div. II) (1,400m) 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): EXPONENT (Nakhat Singh) 1, Sacred Lamp (Gaurav Singh) 2, Sputnic (Md. Ismail) 3 and N R I Gift (T.S. Jodha) 4. 1, 1-1/2 and Hd. 1m, 28.49s. ₹107 (w), 29, 15 and 39 (p). SHP: 39, THP: 89, FP: 989, Q: 374, Tanala: 7,090. Favourite: Sheldon. Owners: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹54,586 (7 tkts.) and 30%: 2,444 (67 tkts.).

Treble: (i) 33 (976 tkts.), (ii) 1,058 (24 tkts.), (iii) 2,857 (32 tkts.).

Mini Jackpot: (I) 1,963 (17 tkts.), (ii) 67,469 (1 tkt).