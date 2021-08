Ashwa Yashobali capable of a repeat

Hyderabad:

09 August 2021 00:30 IST

Trainer M. Srinivas Reddy’s ward Ashwa Yashobali, who won in his last start, may score an encore in the Mandate Plate, the main event of Monday’s (Aug. 9) races.Rails will be announced one hour before the start of first race.

1. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.05 p.m: 1. Blue Label (8) Nakhat Singh 56, 2. Cosmico (5) Md. Ismail 56, 3. Dream Station (2) Gaurav Singh 56, 4. Flying Rudolf (9) G. Naresh 56, 5. Royal Support (11) Ajinkya 56, 6. Sea Of Class (6) Ajeeth Kumar 56, 7. Burano (10) Ashad Asbar 54.5, 8. Furious Fun (7) Kiran Naidu 54.5, 9. Golden Amaris (3) Afroz Khan 54.5, 10. Gray Hawk (Ex: Aamayra) (12) B.R. Kumar 54.5, 11. River Song (4) Akshay Kumar 54.5 and 12. Spectacular Cruise (1) A.A. Vikrant 54.5.

1. RIVER SONG, 2. DREAM STATION, 3. BURANO

2. ASCOT PLATE (1,400m), Maiden (Terms), 3-y-o only (Cat. II), 1.35: 1. Ashwa Migsun (1) Ashad Asbar 56, 2. First In Line (10) Surya Prakash 56, 3. General Atlantic (6) B. Nikhil 56, 4. Grand Duke (5) Nakhat Singh 56, 5. Paladino (11) Kiran Naidu 56, 6. Sharp Mind (7) P. Gaddam 56, 7. Starwalt (—), 8. Able Love (4) T.S. Jodha 54.5, 9. Georgia Peach (3) Akshay Kumar 54.5, 10. Hot Seat (8) Md. Ismail 54.5, 11. Limoncello (2) P.S. Chouhan 54.5 and 12. Siri (9) B.R. Kumar 54.5.

1. GEORGIA PEACH, 2. LIMONCELLO, 3. ABLE LOVE

3. ABBOTS ROYAL PLATE (Div. II) (1,100m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.05: 1. Charmer (5) Nakhat Singh 56, 2. Dominator (12) G. Naresh 56, 3. Magic Mark (1) P. Gaddam 56, 4. Quality Warrior (11) Kiran Naidu 56, 5.Star Cruise (7) Ajeeth Kumar 56, 6. That’s My Way (3) B. Nikhil 56, 7. Unsung Hero (2) Uday Kiran 56, 8. Angelita (10) Afroz Khan 54.5, 9. Good Tidings (6) A.A. Vikrant 54.5, 10. Over Joy (9) Ashad Asbar 54.5, 11. Show Me Your Walk (8) Akshay Kumar 54.5 and 12. Thanks (4) P.S. Chouhan 54.5.

1. THANKS, 2. QUALITY WARRIOR, 3. ANGELITA

4. TUDOR JET PLATE (1,800m) rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Miss Marvellous (9) N.B. Kuldeep 62.5, 2. Call Of The Blue (6) Gaurav Singh 61, 3. Rhythm Selection (8) Mukesh Kumar 61, 4. Advance Guard (7) Ajeeth Kumar 59.5, 5. Francis Bacon (2) Nakhat Singh 59.5, 6. Sweet Melody (5) B.R. Kumar 59, 7. Lightning Power (3) P.S. Chouhan 58.5, 8. King Roger (1) Akshay Kumar 57.5 and 9. Stark (Ex: Echoes Of Heaven) (4) Ajit Singh 52.

1. LIGHTNING POWER, 2. FRANCIS BACON, 3. KING ROGER

5. ROYAL WINDSOR PLATE (1,200m) rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Days Of Reckoning (10) Deepak Singh 60, 2. Hidden Hope (11) P.S. Chouhan 59.5, 3. Ashwa Raudee (5) Ashad Asbar 58, 4. Greek’s Ace (3) Ajeeth Kumar 56.5, 5. Sublime (4) Santosh Raj N R 56, 6. Blink Of An Eye (1) N.B. Kuldeep 55, 7. Thunder Road (7) Gaurav Singh 54.5, 8. Royal Pal (8) Nakhat Singh 54, 9. Art In Motion (9) Afroz Khan 53.5, 10. Flamingo Fame (2) G. Naresh 52, 11. Aerial Combat (6) Akshay Kumar 51.5 and 12. Lifetime (12) Surya Prakash 50.5.

1. BLINK OF AN EYE, 2. HIDDEN HOPE, 3. THUNDER ROAD

6. GUINDY PLATE (Div. I) (1,400m) 4-y-o & upward, rated up to 25 (Cat. III), 3.50: 1. Sun Dancer (7) N.B. Kuldeep 62, 2. La Lady (9) Kiran Naidu 61.5, 3. Due Dilligence (8) Surya Prakash 61, 4. Amaretto (4) Akshay Kumar 60.5, 5. Bravo (12) Ajeeth Kumar 60.5, 6. N R I City (—), 7. Forever Bond (6) P. Gaddam 60, 8. Jo Malone (3) Mukesh Kumar 59.5, 9. Hip Hop (1) C.P. Bopanna 58.5, 10. Turf Monarch (5) Md. Ismail 58.5, 11. Felix Flame (11) Ajit Singh 58, 12. India Gate (13) A.A. Vikrant 57, 13. Cephalonia (2) B. Nikhil 54.5 and 14. Hopscotch (10) B.R. Kumar 52.

1. AMARETTO, 2. HIP HOP, 3. LA LADY

7. MANDATE PLATE (1,400m) 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. Mark My Word (11) R.S. Jodha 60, 2. Her Legacy (13) Santosh Raj N R 59.5, 3. Ashwa Yashobali (12) Gaurav Singh 58.5, 4. Blazer (10) N.B. Kuldeep 56, 5. Shaquille (6) A.A. Vikrant 56, 6. Balius (1) B.R. Kumar 55, 7. Incredulous (2) Md. Ismail 55, 8. Maxwell (7) Ajeeth Kumar 55, 9. Private Empire (9) Akshay Kumar 55, 10. Red Snaper (8) Afroz Khan 54, 11. City Of Wisdom (3) T.S. Jodha 52.5, 12. Once More (5) Nakhat Singh 51.5 and 13. Super Angel (4) Abhay Singh 51.5.

1. ASHWA YASHOBALI, 2. MAXWELL, 3. BALIUS

8. GUINDY PLATE (Div. II) (1,400m) 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III), 5.00: 1. Bedazzled (12) Akshay Kumar 61.5, 2. Star Babe (10) Rohit Kumar 61.5, 3. Mt. Davidson (1) Mukesh Kumar 61, 4. Berkeley (8) N.B. Kuldeep 60.5, 5. Lightning Fairy (11) Surya Prakash 60.5, 6. Sputnic (4) Md. Ismail 60.5, 7. Exponent (14) Nakhat Singh 59.5, 8. Sacred Lamp (6) Gaurav Singh 59, 9. N R I Gift (3) T.S. Jodha 58.5, 10. Proud Legacy (2) Ajeeth Kumar 58.5, 11. Minnelli (9) P. Gaddam 58, 12. Sheldon (5) G. Naresh 58, 13. Moka (13) A.A. Vikrant 54.5 and 14. Royal Avenger (7) B. Nikhil 50.5.

1. BEDAZZLED, 2. SHELDON, 3. EXPONENT

Day’s Best: BEDAZZLED

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Tanala: All races.