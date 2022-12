Ashwa Magadheera has an edge in South India 2000 Guineas

December 29, 2022 12:30 am | Updated December 28, 2022 07:15 pm IST - CHENNAI:

Ashwa Magadheera holds the edge in the field of 11 horses that will run the postponed South India 2000 Guineas (1,600m), the star attraction of the races to be run here on Thursday (Dec. 29). The carried over amount of ₹63,655 will be added to the jackpot pool.

1. VENICE HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 1-45 p.m.: 1. Little Wonder (11) L.A. Rozario 60, 2. Fast Play (3) S. Kamble 59.5, 3. Magical Wave (7) Antony Raj 59.5, 4. Danny’s Girl (ex: Innisbrook) (10) Khet Singh 58.5, 5. Priceless Treasure (2) Farid Ansari 58.5, 6. Symphony In Style (8) M.S. Deora 58.5, 7. Wood Art (6) P.S. Kaviraj 58, 8. Bella Amor (1) S.A. Amit 57.5, 9. Lady Zeen (9) I. Chisty 54.5, 10. Three Of A Kind (5) P. Sai Kumar 54 and 11. Roger O’ More (4) Farhan Alam 53.

1. FAST PLAY, 2. BELLA AMOR, 3. SYMPHONY IN STYLE

2. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 2-15: 1. Protea (9) L.A. Rozario 60, 2. Timeless Romance (4) Farid Ansari 60, 3. Sinatra (2) Akshay Kumar 58, 4. Glorious Legend (7) Ramandeep 57.5, 5. Great Spirit (5) Vinod Shinde 54.5, 6. Sacre Couer (6) Khet Singh 54.5, 7. Ocean Love (3) S. Imran 53.5, 8. Stern Maiden (1) P. Sai Kumar 53.5 and 9. Cedar Wood (8) P.S. Kaviraj 51.5.

1. TIMELESS ROMANCE, 2. GREAT SPIRIT, 3. SINATRA

3. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. I), (1,000m) rated 20 to 45, 2-45: 1. Winraise (6) Ramandeep 60.5, 2. Lord Of The Turf (7) Farid Ansari 59.5, 3. Zucardi (4) Antony Raj 59.5, 4. Musanda (9) Akshay Kumar 59, 5. Wonder Blaze (5) P. Sai Kumar 59, 6. Henrietta (8) M.S. Deora 58.5, 7. Fiat Justitia (3) S. Imran 55.5, 8. Daiyamondo (2) B. Dharshan 53.5, 9. Radiant Joy (10) Farhan Alam 53.5 and 10. Driftwood Pacific (1) Angad 53.

1. MUSANDA, 2. ZUCARDI, 3. RADIANT JOY

4. CHIEF JUSTICE TROPHY (1,200m), rated 80 & above (outstation horses eligible), 3-15: 1. Hope And Glory (7) Akshay Kumar 57.5, 2. The Awakening (6) Yash Narredu 57.5, 3. Storm Breaker (3) Vinod Shinde 57, 4. Alexandre Dumas (5) Angad 56.5, 5. Pense’e (4) Hindu Singh 56, 6. Gods Plan (1) S.A. Amit 55 and 7. Beejay (2) M.S. Deora 50.

1. BEEJAY, 2. THE AWAKENING, 3. PENSE’E

5. CHRISTMAS CUP (1,200m), 2-y-o only (Terms), 3-45: 1. Moriset (2) Akshay Kumar 56, 2. Speculation (7) P. Sai Kumar 54.5, 3. Glorious King (5) Yash Narredu 52, 4. Perfect Blend (4) Ashhad Asbar 52, 5. Touch Of Grey (3) Vinod Shinde 52, 6. Divine Splendour (6) S.A. Amit 50.5 and 7. Something Royal (1) S. Kamble 50.5.

1. GLORIOUS KING, TOUCH OF GREY, 3. PERFECT BLEND

6. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS (Gr. II), (1,600m), 3-y-o Indian Horses (Terms), 4-15: 1. Albinus (6) Hindu Singh 57, 2. Arthur (—) (—) 57, 3. Ashwa Magadheera (7) Suraj Narredu 57, 4. Cyrenius (11) P. Ajeeth Kumar 57, 5. Forseti (9) Srinath 57, 6. Pinnacle Point (3) Antony Raj 57, 7. Rapidus (2) Arshad Alam 57, 8. Serdar (1) I. Chisty 57, 9. Sporting Spirit (5) Dashrath Singh 57, 10. Still I Rise (—) (—) 57, 11. Supreme Dance (4) P. Sai Kumar 57, 12. Triumphant (12) K. Mukesh Kumar 57 and 13. Yukan (8) R.N. Darshan 57.

1. ASHWA MAGADHEERA, 2. FORSETI, 3. PINNACLE POINT

7. P.M. ANTONY MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-45: 1. Off Shore Breeze (6) M.S. Deora 61.5, 2. Empress Eternal (4) Farid Ansari 61, 3. Hebron (7) Angad 60.5, 4. Lakshanam (2) A.M. Alam 60.5, 5. Mr Kool (10) C. Brisson 60.5, 6. Mystical Rose (8) Yash Narredu 59, 7. Katahdin (3) Manikandan 57, 8. Sabatini (9) Dashrath Singh 56.5, 9. Torbert (5) Ram Nandan 56.5 and 10. Rubirosa (1) Hindu Singh 52.

1. RUBIROSA, 2. MYSTICAL ROSE, 3. SABATINI

8. ROTARY ECR CHARTER PRESIDENT’S CUP (1,600m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Beauty Of The Turf (3) Farid Ansari 60, 2. Right Move (9) M.S. Deora 58.5, 3. Suparakiga (7) Ashhad Asbar 57.5, 4. Dominant (10) S.A. Amit 56.5, 5. Grand Royal (1) C. Brisson 56.5, 6. Wonderful Era (6) P. Sai Kumar 56.5, 7. Golden Streak (8) P.S. Kaviraj 55.5, 8. Carnoustie (2) L.A. Rozario 54.5, 9. Lady Blazer (11) S. Kamble 54.5, 10. Chaitanya (4) B. Dharshan 53 and 11. Swiss Agatta (5) Farhan Alam 52.

1. DOMINANT, 2. GOLDEN STREAK, 3. RIGHT MOVE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii); 6, 7, & 8.