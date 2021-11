Ashwa Bravo should score in the H.P. Mistry Memorial Cup

Hyderabad:

14 November 2021 00:57 IST

Trainer M. Srinivas Reddy’s Ashwa Bravo, who is in fine fettle, should score over his rivals in the H.P. Mistry Memorial Cup, the chief event of Sunday’s (Nov. 14) races.

1. DEMOCRACY PLATE (DIV.I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.15: 1. Angel Tesoro (8) A.A. Vikrant 61, 2. Once More (10) R.S. Jodha 61, 3. Shaquille (5) Gaurav Singh 61, 4. Star Racer (1) R. Ajinkya 59, 5. Tomorrows Dreams (3) C.S. Jodha 58.5, 6. Aerial Combat (11) Akshay Kumar 57.5, 7. Lifetime (4) Khurshad Alam 56.5, 8. Alluri’s Pride (2) Aneel 54, 9. Sugar An Spice (6) G. Naresh 53.5, 10. Art In Motion (9) N.B. Kuldeep 52.5 and 11. Sacred Lamp (7) B. Nikhil 52.

1. ONCE MORE, 2. AERIAL COMBAT, 3. ANGEL TESORO

2. CH. V. LAKSHMI PRASAD RAO ‘SIRDESAI’ SIRCILLA MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.45: 1. City Of Wisdom (2) Kiran Naidu 60, 2. Mirana (3) Gaurav Singh 60, 3. Kesariya Balam (8) Ashad Asbar 57, 4. Mark My Word (1) Nakhat Singh 57, 5. Knotty Dancer (---), 6. Summer Night (5) C.S. Jodha 56.5, 7. Lamha (9) Akshay Kumar 56, 8. Painted Apache (4) Ajeeth Kumar 56, 9. Crazy Horse (6) A.A. Vikrant 55.5, 10. Ashwa Raudee (7) Ajit Singh 55 and 11. Lockhart (10) P. Gaddam 53.

1. SUMMER NIGHT, 2. MIRANA, 3. LAMHA

3. DEMOCRACY PLATE (DIV.II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Flying Jet (8) Santosh Raj 61, 2. Mind Reader (1) R.S. Jodha 60, 3. Intense Approach (4) C.S. Jodha 59, 4. Bloom Buddy (5) Rohit Kumar 58.5, 5. City Of Blossom (9) Kiran Naidu 58.5, 6. Curcumin (7) R. Ajinkya 56.5, 7. Dunkirk (3) Surya Prakash 54.5, 8. Aibak (11) Aneel 53.5, 9. Gusty Note (6) Akshay Kumar 53.5, 10. California Beauty (2) G. Naresh 52 and 11. Sea Wolf (10) B. Nikhil 50.

1. INTENSE APPROACH, 2. FLYING JET, 3. MIND READER

4. SOVIET STAR PLATE (1,100m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.45: 1. Xfinity (1) Akshay Kumar 60, 2. Menilly (5) C.S. Jodha 58.5, 3. Incredulous (7) A.A. Vikrant 57.5, 4. Full Volume (10) S.S. Tanwar 56, 5. Trump Star (8) Kiran Naidu 54.5, 6. Four One Four (9) Afroz Khan 54, 7. Amyra (2) Nikhil Naidu 53.5, 8. Beauty On Parade (3) G. Naresh 53.5, 9. Mystery (12) Ajeeth Kumar 53.5, 10. Blissful (6) Nakhat Singh 52, 11. Different (11) Md. Ismail 52 and 12. N R I Magic (4) B. Nikhil 51.5.

1. XFINITY, 2. MENILLY, 3. AMYRA

5. H.P. MISTRY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 80 and above (Cat. I) — 4.15: 1. Kildare (7) C.S. Jodha 63, 2. Corfe Castle (6) Nikhil Naidu 62.5, 3. Victory Parade (8) A.A. Vikrant 59.5, 4. Smashing Blue (5) Akshay Kumar 53.5, 5. Ashwa Bravo (3) Ashad Asbar 52.5, 6. Premier Action (4) Afroz Khan 52, 7. Galloping Gangster (2) Santosh Raj 51.5 and 8. Havelock Cruise (1) G. Naresh 51.5.

1. ASHWA BRAVO, 2. CORFE CASTLE, 3. KILDARE

6. RECOMMENDER PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Cheltenham (7) Nikhil Naidu 60, 2. Moringa (5) Nakhat Singh 58.5, 3. Zamazenta (11) Kuldeep 58.5, 4. Rhythm Selection (9) Ajeeth Kumar 58, 5. Top Diamond (13) Akshay Kumar 58, 6. Wallop And Gallop (10) Deepak Singh 57.5, 7. Campania (1) Surya Prakash 57, 8. Linewiler (14) R. Ajinkya 56.5, 9. Dream Station (3) Gaurav Singh 55.5, 10. Blickfang (2) Afroz Khan 55, 11. Count Of Savoy (4) C.S. Jodha 54.5, 12. Top In Class (12) A.A. Vikrant 54.5, 13. Mireya (6) G. Naresh 53.5 and 14. Philanthropist (8) N.B. Kuldeep 53.

1. TOP DIAMOND, 2. COUNT OF SAVOY, 3. MORINGA

Day’s Best: TOP DIAMOND

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.