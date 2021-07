Ashwa Bravo obliges in Three Wishes Plate

Trainer M. Srinivas Reddy’s Ashwa Bravo (P. Trevor up) claimed the Three Wishes Plate, the feature event of the opening day of the monsoon season races, here on Monday (July 26). The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Private Limited, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Ms. Simone Z. Poonawalla & Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan.

P. Trevor stole the limelight by riding four winners, while trainers M. Srinivas Reddy and L.V.R. Deshmukh saddled three winners each.

1. CON AMORE PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): BY THE BAY (Chouhan) 1, Total Darc (Afroz Khan) 2, Maximum Glamour (Akshay Kumar) 3 and Angelita (R. Manish) 4. 6, 5 and 1/2. 1m, 13.33s. ₹12 (w), 11, 17 and 12 (p). SHP: 51, THP: 43, FP: 85, Q: 80, Tanala: 188. Favourite: By The Bay. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

2. TENACITY PLATE (Div. II) (1,400m) rated 20 to 45 (Cat. III): FIRE POWER (Trevor) 1, Cheltenham (N.B. Kuldeep) 2, Explosive (Gaurav Singh) 3 and Royal Pal (Nakhat Singh) 4. 4-1/2, 1/2 and 2. 1m, 26.72s. ₹13 (w), 11, 66 and 34 (p). SHP: 234, THP: 72, FP: 339, Q: 283, Tanala: 11,164. Favourite: Fire Power. Owners: Col. S.B. Nair & Miss Ameeta Mehra. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

3. CON AMORE PLATE (Div. I) (1,20m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): SIYAVASH (Ashad Asbar) 1, City Of Bliss (Ajeeth Kumar) 2, Hard To Toss (B.R. Kumar) 3 and Paladino (Kuldeep Singh) 4. 1/2, 2 and 1-1/4. 1m, 13.76s. ₹43 (w), 13, 13 and 43 (p). SHP: 33, THP: 90, FP: 140, Q: 69, Tanala: 1,411. Favourite: City Of Bliss. Owners: Mr. S. Daljeet Singh & Mr. Mohammed Rashed Ali Khan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. TENACITY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): FRANCIS BACON (Trevor) 1, Ashwa Arjun (Rafique Sk) 2, Just Incredible (Ajeeth Kumar) 3 and King Roger (Koushik) 4. 2-3/4, Sh and 2. 1m, 27.39s. ₹40 (w) 14, 130 and 10 (p). SHP: 355, THP: 51, FP: 1,687, Q: 771, Tanala: 2,436. Favourite: Just Incredible. Owners: Mr. Aditya P. Thackersey & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

5. SCARLET PRINCE PLATE (Div. I) (1,100m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45: APPENZELLE (Akshay Kumar) 1, Star Racer (Ajeeth Kumar) 2, Blink Of An Eye (N.B. Kuldeep) 3 and Hidden Hope (Santosh Raj N R) 4. Not run: Bedford and Berkeley. 2-1/2, 1 and Sh. 1m, 06.82s. ₹22 (w), 12, 75 and 41 (p). SHP: 347, THP: 106, FP: 836, Q: 749, Tanala: 23,548. Favourite: Hidden Hope. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

6. THREE WISHES PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): ASHWA BRAVO (Trevor) 1, House Of Diamonds (Akshay Kumar) 2, Vijays Simha (Chouhan) 3 and Lagos (A.A. Vikrant) 4. Not run: Chuckit. 3-1/2, 2-1/4 and Nk. 1m, 12.26s. ₹12 (w), 12, 10 and 13 (p). SHP: 22, THP: 29, FP: 33, Q: 27, Tanala: 68. Favourite: Ashwa Bravo. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Private Limited, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Ms. Simone Z. Poonawalla & Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

7. RANDOM HARVEST PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65: ASHWA YASHOBALI (Gaurav Singh) 1, Maxwell (Ajeeth Kumar) 2, Full Volume (Chouhan) 3 and King Maker (Surya Prakash) 4. Not run: Kesariya Balam, Balius and Mystery. 1/2, 2 and 1-1/2. 1m, 26.98s. ₹37 (w), 13, 14 and 13 (p). SHP: 37, THP: 47, FP: 180, Q: 112, Tanala: 439. Favourite: Full Volume. Owner: Mrs. Anita Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

8. SCARLET PRINCE PLATE (Div. II) (1,100m) 4-y-o & upward, rated 20 to 45: COLACHEL BATTLE (Trevor) 1, Thunder Road (Kuldeep Singh) 2, Gusty Note (A.A. Vikrant) 3 and Amyra (N.B. Kuldeep) 4. Hd, 2-1/2 and 1. 1m, 07.35s. ₹15 (w), 12, 61 and 18 (p). SHP: 192, THP: 53, FP: 490, Q: 607, Tanala: 2,072. Favourite: Colachel Battle. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 70%: ₹2,521 (124 tkts.) and 30%: 683 (196 tkts.).

Treble: (i) 165 (166 tkts.), (ii) 411 (41 tkts.), (iii) 233 (140 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 523 (45 tkts.), (ii) 654 (64 tkts.).