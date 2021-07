Ashwa Bravo for Three Wishes Plate

Trainer M. Srinivas Reddy’s Ashwa Bravo should score over his rivals in the Three Wishes Plate, the chief event of the opening day’s races of the Hyderabad monsoon season here on Monday (July 26). There will be no false rails.

1. CON AMORE PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.05 p.m.: 1. Epsom (12) Kuldeep Singh 56, 2. Indian Glory (4) Md. Ismail 56, 3. N R I Sport (15) Uday Kiran P 56, 4. One More Time (1) C.P. Bopanna 56, 5. Sorrento (14) B.R. Kumar 56, 6. Starwalt (5) Surya Prakash 56, 7. Angelita (11) R. Manish 54.5, 8. Ashwa Pushkin (7) Ashad Asbar 54.5, 9. By The Bay (9) P.S. Chouhan 54.5, 10. Furious Fun (2) Kiran Naidu 54.5, 11. Golden Lady (10) B. Nikhil 54.5, 12. Good Tidings (3) Ajeeth Kumar 54.5, 13. Maximum Glamour (13) Akshay Kumar 54.5, 14. Neffereti (16) P. Sai Kumar 54.5, 15. Racing Rani (8) G. Naresh 54.5 and Total Darc (6) Afroz Khan 54.5.

1. BY THE BAY, 2. ASHWA PUSHKIN, 3. MAXIMUM GLAMOUR

2. TENACITY PLATE (Div. II) (1,400m) rated 20 to 45 (Cat. III), 1.35: 1. Mark My Day (10) B.R. Kumar 62, 2. Cheltenham (5) N.B. Kuldeep 59, 3. Fire Power (6) Trevor 59, 4. Umatched (2) P. Sai Kumar 58, 5. Explosive (11) Gaurav Singh 57.5, 6. Fatuma (8) Ashad Asbar 57.5, 7. Royal Pal (1) Nakhat Singh 56.5, 8. Fashion Universe (4) Akshay Kumar 54, 9. Polonsky (3) R. Ajinkya 54, 10. Sun Dancer (9) Afroz Khan 53.5 and 11. Bedazzled (7) Abhay Singh 52.

1. FIRE POWER, 2. FASHION UNIVERSE, 3. FATUMA

3. CON AMORE PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.05: 1. Dream Jewel (11) Koushik 56, 2. First In Line (9) Surya Prakash 56, 3. My Master (14) Nakhat Singh 56, 4. Paladino (10) Kuldeep Singh 56, 5. Siyavash (8) Ashad Asbar 56, 6. Star Cruise (6) Kiran Naidu 56, 7. Tenth Attraction (16) G. Naresh 56, 8. Zamazenta (2) B. Nikhil 56, 9. Able Love (5) Gaurav Singh 54.5, 10. City Of Bliss (3) Ajeeth Kumar 54.5, 11. Hard To Toss (1) B.R. Kumar 54.5, 12. Hot Seat (15) Md. Ismail 54.5, 13. Moonlight Ruby (7) Akshay Kumar 54.5, 14. Muaser (4) Afroz Khan 54.5, 15. Secret Circle (12) Santosh Raj N R 54.5 and 16. Spectacular Cruise (13) P. Sai Kumar 54.5.

1. MOONLIGHT RUBY, 2. SIYAVASH, 3. CITY OF BLISS

4. TENACITY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat.III), 2.40: 1. Miss Marvellous (11) N.B. Kuldeep 62.5, 2. Just Incredible (4) Ajeeth Kumar 60.5, 3. Dillon (3) B. Nikhil 59, 4. Pedro Planet (2) Kiran Naidu 59, 5. Sweet Melody (6) B.R. Kumar 59, 6. Ashwa Arjun (7) Rafique Sk 58, 7. King Roger (1) Koushik 57.5, 8. Flamingo Fame (8) G. Naresh 55.5, 9. Francis Bacon (12) Trevor 55.5, 10. Team Player (9) Nakhat Singh 54, 11. Win Vision (5) R. Ajinkya 53.5 and 12. Lightning Pearl (10) Surya Prakash 50.

1. JUST INCREDIBLE, 2. TEAM PLAYER, 3. FRANCIS BACON

5. SCARLET PRINCE PLATE (Div. I) (1,100m) 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Hidden Hope (15) Santosh Raj N R 62, 2. Bedford (6) Kiran Naidu 61.5, 3. Mind Reader (12) B.R. Kumar 61.5, 4. Four One Four (10) Kuldeep Singh 60, 5. Flying Jet (Ex: Beautiful Luv) (8) Afroz Khan 59.5, 6. Sublime (4) Ajit Singh 58.5, 7. Look Of Love (1) Rafique Sk 57.5, 8. Blink Of An Eye (7) N.B. Kuldeep 57, 9. Beauty On Parade (3) Md. Ismail 56, 10. Appenzelle (2) Akshay Kumar 55.5, 11. Star Racer (9) Ajeeth Kumar 55, 12. Hashtag (13) Praveen Gaddam 54, 13. Red River (11) R.S. Jodha 54, 14. Moringa (16) Surya Prakash 53, 15. Hurricane (14) Abhay Singh 52.5 and 16. Berkeley (5) B. Nikhil 51.

1. HIDDEN HOPE, 2. APPENZELLE, 3. HURRICANE

6. THREE WISHES PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.50: 1. Ashwa Bravo (3) Trevor 60.5, 2. Sporting Smile (8) R.S. Jodha 59.5, 3. Lagos (12) A.A. Vikrant 59, 4. Southern Legacy (6) S.S. Tanwar 58.5, 5. Vijays Simha (10) P.S. Chouhan 57, 6. House Of Diamonds (2) Akshay Kumar 56, 7. Incredulous (7) R. Manish 55.5, 8. Rapid Fire (4) Ajeeth Kumar 55, 9. Chuckit (11) B. Nikhil 54, 10. Big Brave (5) Santosh Raj N R 50, 11. Loch Stella (1) Nakhat Singh 50 and 12. Proud (9) Surya Prakash 50.

1. ASHWA BRAVO, 2. HOUSE OF DIAMONDS, 3. SPORTING SMILE

7. RANDOM HARVEST PLATE (1,400m) 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. Mark My Word (13) C.P. Bopanna 60.5, 2. Blazer (8) Kuldeep Singh 56.5, 3. Full Volume (Ex: Marinetti) (10) P.S. Chouhan 56.5, 4. Shaquille (3) Md. Ismail 56.5, 5. Kesariya Balam (2) Akshay Kumar 56, 6. Balius (7) P. Sai Kumar 55.5, 7. Dandy Man (1) Trevor 55.5, 8. Ashwa Yashobali (5) Gaurav Singh 55, 9. Red Snaper (6) N.B. Kuldeep 54.5, 10. The Special One (4) Abhay Singh 54.5, 11. Maxwell (14) Ajeeth Kumar 54, 12. Once More (15) Nakhat Singh 52, 13. Mystery (11) G. Naresh 51, 14. King Maker (12) Surya Prakash 50 and 15. Rhythm Selection (9) Afroz Khan 50.

1. KESARIYA BALAM, 2. DANDY MAN, 3. ASHWA YASHOBALI

8. SCARLET PRINCE PLATE (Div. II) (1,100m) 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 5.00: 1. Amyra (13) N.B. Kuldeep 61.5, 2. Kamyar (12) Santosh Raj N R 61.5, 3. N R I Magic (15) Uday Kiran P 61.5, 4. Dancing Doll (5) Praveen Gaddam 59.5, 5. Gusty Note (3) A.A. Vikrant 59, 6. Colachel Battle (6) Trevor 57.5, 7. Gazebo (7) B.R. Kumar 57.5, 8. Star Dancer (8) Kiran Naidu 56.5, 9. Art In Motion (2) Afroz Khan 56, 10. Thunder Road (10) Kuldeep Singh 55.5, 11. Destine To Be (4) Rafique Sk 55, 12. Classy Dame (1) Nakhat Singh 54, 13. Healthandhappiness (9) Ajit Singh 53, 14. Elmira (11) B. Nikhil 52.5, 15. La Lady (14) P. Sai Kumar 52 and 16. Jo Malone (16) R. Manish 51.

1. COLACHEL BATTLE, 2. AMYRA, 3. STAR DANCER

Day’s best: ASHWA BRAVO

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8; Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5; (iii) 6, 7 & 8; Tanala: All races.