Ashwa Bravo bags feature

Ashwa Bravo (Ashad Asbar up) claimed the H.P. Mistry Memorial Cup, the main event of Sunday’s (Nov. 14) races.

Trainer S.K. Sunderji and jockey C.S. Jodha won three races each.

1. DEMOCRACY PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): TOMORROWS DREAMS (C.S. Jodha) 1, Aerial Combat (Akshay Kumar) 2, Sacred Lamp (B Nikhil) 3 and Angel Tesoro (A.A. Vikrant) 4. Nk, 2 and 1/2. 1m 13.50s. ₹35 (w), 13, 14 and 108 (p). SHP: 39, THP: 153, SHW: 14 and 17, FP: 76, Q: 32, Tanala: 1,388. Favourite: Aerial Combat.

Owner: Mr. Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

2. CH. V. LAKSHMI PRASAD RAO ‘SIRDESAI’ SIRCILLA MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II): SUMMER NIGHT (C.S. Jodha) 1, Kesariya Balam (Ashad Asbar) 2, Mirana (Gaurav Singh) 3 and Crazy Horse (A.A. Vikrant) 4. Not run: Knotty Dancer. Hd, 1/2 and 1/2. 1m 40.15s. ₹34 (w), 15, 24 and 18 (p). SHP: 86, THP: 46, SHW: 27 and 37, FP: 356, Q: 166, Tanala: 1,188. Favourite: Ashwa Raudee.

Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders Farm Pvt Ltd, Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. & Mr. Ponkumaran Dhanasekar. Trainer: S.K. Sunderji.

3. DEMOCRACY PLATE (DIV. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): GUSTY NOTE (Akshay Kumar) 1, Mind Reader (R.S. Jodha) 2, Curcumin (R. Ajinkya) 3 and Aibak (Aneel) 4. 1/2, 2 and 1/2. 1m 13.37s. ₹37 (w), 17, 27 and 22 (p). SHP: 82, THP: 50, SHW: 25 and 29, FP: 322, Q: 161, Tanala: 3,267. Favourite: Intense Approach.

Owner: Wing Commander D.S. Gill, Mr. Rajesh Sanghani & Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: D. Netto.

4. SOVIET STAR PLATE (1,100m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): XFINITY (Akshay Kumar) 1, Different (Md. Ismail) 2, Blissful (Nakhat Singh) 3 and Incredulous (A.A. Vikrant) 4. 1/2, 2 and Hd. 1m 6.27s. ₹28 (w), 19, 35 and 24 (p). SHP: 94, THP: 79, SHW: 21 and 61, FP: 333, Q: 296, Tanala: 3,171. Favourite: Menilly.

Owner: Mr. Akshay Karan. Trainer: Ananta Vatsalya.

5. H.P. MISTRY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 80 and above (Cat. I): ASHWA BRAVO (Ashad Asbar) 1, Smashing Blue (Akshay Kumar) 2, Havelock Cruise (G. Naresh) 3 and Corfe Castle (Nikhil Naidu) 4. 2-1/2, Hd and 1/2. 1m 11.38s. ₹21 (w), 13, 11 and 36 (p). SHP: 26, THP: 81, SHW: 11 and 14, FP: 44, Q: 25, Tanala: 365. Favourite: Ashwa Bravo.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla & Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

6. RECOMMENDER PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): COUNT OF SAVOY (C.S. Jodha) 1, Dream Station (Gaurav Singh) 2, Philanthropist (N.B. Kuldeep) 3 and Moringa (Nakhat Singh) 4. 5-3/4, Nk and 3/4. 1m 39.88s. ₹26 (w), 17, 10 and 97 (p). SHP: 53, THP: 192, SHW: 13 and 46, FP: 133, Q: 99, Tanala: 5,433. Favourite: Count Of Savoy.

Owners: Mrs. M.B. Dubash & Ms. Farida B. Dubash. Trainer: S.K. Sunderji.

Jackpot: 70%: ₹1,027 (230 tkts.), (ii) 143 (704 tkts.).

Treble: (i) 546 (49 tkts.), (ii) 150 (294 tkts.).

Mini Jackpot: 611 (72 tkts.).