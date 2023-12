Ashoka fancied for the feature event

December 18, 2023 12:36 am | Updated 12:36 am IST

Hyderabad: Trainer D. Netto’s Ashoka, who won well in his last start, should repeat in the Basalath Jah Memorial Cup Div.I, the main event of Monday’s (Dec. 18) races.

1. NIRMAL PLATE (1,100m) (Terms), 2-y-o only (Cat. II) — 1.15 p.m.: 1. Bellingham (6) Soufyane J. Moulin 56, 2. Born Brave (2) Kuldeep Singh (Sr) 56, 3. Desert Hero (4) Santosh Raj 56, 4. Sargent (7) G. Naresh 56, 5. Cannon Rose (1) P. Sai Kumar 54.5, 6. Hoping Queen (5) Mohit Singh 54.5 and 7. Vital Sign (3) Abhay Singh 54.5.

1. BELLINGHAM, 2. HOPING QUEEN, 3. CANNON ROSE.

2. STARRY SCENE PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) -- 1.50:

1. Saint Emilion (6) Mukesh Kumar 60, 2. Santa Barbara (11) Md. Ekram Alam 60, 3. Rochelle (3) Santosh Raj 57.5, 4. Silver Lining (10) Afroz Khan 57.5, 5. Planet Super (5) Kuldeep Singh (Jr) 56.5, 6. Indian Temple (8) Kuldeep Singh (Sr) 56, 7. Lights On (2) Nakhat Singh 56, 8. Battle On (12) P. Sai Kumar 55.5, 9. Alcahol Free (1) Ashad Asbar 55, 10. Muaser (7) P. Ajeeth Kumar 55, 11. Royal Pal (9) R.S. Jodha 55, 12. Deccan Daisy (4) Ajay Kumar 53.5 and 13. Chenab (13) G. Naresh 53.

1. SANTA BARBARA, 2. SILVER LINING, 3. ROCHELLE.

3. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (Div. II) (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II) -- 2.25:

1. Kingston (3) R.S. Jodha 60, 2. Watch My Stride (5) S.J. Moulin 60, 3. City Of Bliss (9) Ajay Kumar 59, 4. Brilliant Star (8) Suraj Narredu 55, 5. Exotic Dancer (4) Kuldeep Singh (Jr) 54, 6. Commanding Knight (6) P. Sai Kumar 53.5, 7. High Reward (2) Nakhat Singh 52.5, 8. Morior Invictus (7) Surya Prakash 51.5, 9. Avancia (1) P. Ajeeth Kumar 51 and 10. Carlisle (10) Afroz Khan 50.

1. BRILLIANT STAR, 2. EXOTIC DANCER, 3. COMMANDING KNIGHT.

4. CYNDY PLATE (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) -- 3.00:

1. Winning Streak (2) Mukesh Kumar 60, 2. Hugh Capet (5) Vivek G 59, 3. Ivanhoe (6) Kuldeep Singh (Jr) 58, 4. Miss Marvellous (9) Afroz Khan 58, 5. She Can (10) Ajay Kumar 57.5, 6. Barbet (7) Suraj Narredu 54.5, 7. Thunderstruck (1) Abhay Singh 54.5, 8. Divine Destiny (3) Surya Prakash 53.5, 9. Grand Duke (4) Nakaht Singh 53.5, 10. Star Medal (8) Md. Ekram Alam 53.5 and 11. Colt Pistol (11) P. Sai Kumar 51.5.

1. SHE CAN, 2. IVANHOE, 3. HUGH CAPET.

5. PALAMPET CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) -- 3.35:

1. Proud Mary (10) Suraj Narredu 60, 2. Malibu (3) Md. Ekram Alam 57, 3. Alexina (7) P. Sai Kumar 55.5, 4. Dyanoosh (5) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 5. First Class (4) Vivek G 53.5, 6. Star Racer (6) Kuldeep Singh (Jr) 53.5, 7. Cabello (1) Santosh Raj 52.5, 8. Capital Gain (2) Abhay Singh 52.5, 9. Encore (8) R.S. Jodha 52.5 and 10. Only My Way (9) Afroz Khan 52.5.

1. PROUD MARY, 2. ALEXINA, 3. CABELLO.

6. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (Div. I) (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II) -- 4.10:

1. Ashoka (9) A. Imran Khan 60, 2. Beauty Blaze (4) N.B. Kuldeep 57.5, 3. Unsung Hero (8) Mukesh Kumar 57, 4. Briar Ridge (10) P. Sai Kumar 54.5, 5. The King N I (6) Ashad Asbar 54.5, 6. Blissful (2) R.S. Jodha 54, 7. Best Buddy (3) Md. Ekram Alam 52.5, 8. Amyra (11) Afroz Khan 52, 9. Stunning Force (7) Kuldeep Singh (Sr) 51.5, 10. Miss Little Angel (1) Ajay Kumar 51 and 11. City Of Blessing (5) Santosh Raj 50.5.

1. ASHOKA, 2. BEST BUDDY, 3. BEAUTY BLAZE.

7. CHAITANYA RATHAM PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) -- 4.45:

1. Worcester (1) Mukesh Kumar 62.5, 2. Queen Empress (4) S.J. Moulin 62, 3. Honourable Lady (3) A. Imran Khan 61.5, 4. Burgundy Black (6) Vivek G 61, 5. Alpine Girl (8) Kuldeep Singh (Jr) 57, 6. Club Queen (2) Md. Ekram Alam 56.5, 7. Sweet Whisper (9) Nakhat Singh 55.5, 8. Soorya Vahan (7) Md. Ismail 55, 9. D Battle (10) P. Ajeeth Kumar 53.5, 10. It’s My Life (11) Ashad Asbar 52.5, 11. Jet Falcon (5) Surya Prakash 50.5 and 12. My Way Or Highway (12) Abhay

Singh 50.

1. HONOURABLE LADY, 2. BURGUNDY BLACK, 3. ALPINE GIRL.

Day’s Best : ASHOKA.

Jackpot : 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot : (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble : (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala : All races.