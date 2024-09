Ashoka does the ’trick by obliging in the Governor’s Cup

Trainer Donald Netto’s Ashoka, ridden by Akshay Kumar, completed his hat-trick by winning the Governor’s Cup, the feature event of Sunday’s (Sept. 22) races. The winner is owned by M/s. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Rama Seshu Eyunni, Donald Anthony Netto & Tripuranenivenkata Aditya Chowdary.

1. P.V.G. RAJU MEMORIAL CUP: MAIGIRA (Mukesh Kumar) 1, Desert Hero (Kuldeep Sr.) 2, Gloria (P. Ajeeth K) 3 and Freedom Touch (Hindu Singh) 4. 4-1/4, 2 and 2-3/4. 1m, 42.08s. ₹34 (w), 10, 14 and 13 (p). SHP: 28, THP: 49, SHW: 23 and 32, FP: 113, Q: 50, Tanala: 122. Favourite: Gloria. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: Laxman Singh.

2. MAJOR GENERAL NAWAB KHUSRU JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP (Div. I): DARLING’S BOY (Shivansh) 1, Mr. Perfect (G. Naresh) 2, Jet Falcon (B. Nikhil) 3 and Anahita (Ajay K) 4. 3, 7-1/4 and 2. 1m, 13.98s. ₹26 (w), 10, 11 and 16 (p). SHP: 31, THP: 44, SHW: 16 and 15, FP: 71, Q: 31, Tanala: 105. Favourite: Mr. Perfect. Owners: Mr. S. Daljeet Singh, Mr. Mohammed Rasheed Ali Khan & Mr. Aziz Ahmed Khan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

3. S.N. REDDY MEMORIAL CUP: MAGNUM (Akshay Kumar) 1, N R I Superpower (Abhay Singh) 2, Divine Destiny (Surya Prakash) 3 and Kancha (Mukesh) 4. 5-1/4, 2 and 2-1/2. 2m, 7.90s. ₹18 (w), 10, 17 and 31 (p). SHP: 82, THP: 63, SHW: 12 and 30, FP: 131, Q: 63, Tanala: 742. Favourite: Magnum. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: A. Imran Khan.

4. RAJA SAHEB OF CHALLAPALLI MEMORIAL CUP: CROWN WITNESS (Ajay Kumar) 1, Toffee (Md. Ekram) 2, Brooklyn Beauty (Hindu Singh) 3 and Noble Heart (Likith Appu) 4. Not run: Burgundy Black. 7-1/2, Nose and 1. 1m, 40.90s. ₹33 (w), 10, 11 and 10 (p). SHP: 50, THP: 34, SHW: 26 and 23, FP: 305, Q: 173, Tanala: 1,314. Favourite: Sacred Bond. Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

5. JATPROLE CUP: MIDSUMMER STAR (P. Sai Kumar) 1, Amyra (Md. Ekram) 2, Mark My Day (R.S. Jodha) 3 and Nucleus (Mohit) 4. 3-1/4, Nose and 1. 1m, 13.38s. ₹41 (w), 14, 23 and 20 (p). SHP: 60, THP: 160, SHW: 23 and 15, FP: 523, Q: 433, Tanala: 4,994. Favourite: Classical Music. Owners: Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeding LLP. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. GOVERNOR’S CUP: ASHOKA (Akshay Kumar) 1, Akido (R.S. Jodha) 2, Malaala (Ajay K) 3 and Baisa (Arjun) 4. 2-3/4, 3/4 and 5. 1m, 12.97s. ₹12 (w), 10, 37 and 12 (p). SHP: 100, THP: 39, SHW: 11 and 23, FP: 201, Q: 192, Tanala: 787. Favourite: Ashoka. Owners: M/s. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Rama Seshu Eyunni, Donald Anthony Netto & Tripuranenivenkata Aditya Chowdary. Trainer: D. Netto.

7. NAWAB SULTAN ALI KHAN MEMORIAL CUP: MASTER TOUCH (Mukesh Kumar) 1, Soorya Vahan (Md. Ismail) 2, Stoli (Md. Ekram) 3 and Char Ek Char (Shivansh) 4. 1-1/2, 1/2 and 3/4. 1m, 30.91s. ₹46 (w), 10, 11 and 56 (p). SHP: 40, THP: 59, SHW: 30 and 34, FP: 343, Q: 128, Tanala: 1,911. Favourite: Char Ek Char. Owners: Mr. A.K. Jaiswal & Mr. Mirza Ayub Baig. Trainer: S.S.F. Hassan.

Jackpot: 70%: ₹3,930 (57 tkts.) & 30%: 265 (361 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 1,308 (29 tkts.), (ii) 2,826 (13 tkts.).

Treble: (i) 349 (66 tkts.), (ii) 395 (78 tkts).