Ashoka delivers in the Sundarban Plate

Trainer D. Netto’s ward Ashoka, ridden by Suraj Narredu, won the Sundarban Plate, the main event of Tuesday’s (Aug. 27) races. The winner is owned by M/s. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Rama Seshu Eyunni, Donald Anthony Netto & Tripuranenivenkata Aditya Chowdary.

1. SILVER PHANTOM PLATE (Div. I): GATIMAN (Mukesh Kumar) 1, Verrazzano (Suraj Narredu) 2, N R I Northpower (Kuldeep Sr.) 3 and That’s My Mission (Surya Prakash) 4. 1/2, 10-1/2 and 5-1/2. 1m, 13.89s. ₹24 (w), 11, 10 and 11 (p). SHP: 30, THP: 30, SHW: 13 and 10, FP: 58, Q: 27, Tanala: 106. Favourite: Verrazzano. Owner: Mr. Hari Sharan Devgan. Trainer: Magan Singh.

2. SILVER PHANTOM PLATE (Div. II): FLYING FURY (G. Naresh) 1, Freedom Touch (Santosh Raj) 2, Diablo (P. Sai K) 3 and Bellingham (Akshay K) 4. 7, 3-1/4 and 1-1/2. 1m, 13.72s. ₹13 (w), 10, 28 and 15 (p). SHP: 77, THP: 55, SHW: 13 and 114, FP: 172, Q: 188, Tanala: 669. Favourite: Flying Fury. Owner: Mr. Hussein Sultanali Nensey. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

3. KAMAREDDY PLATE (Div. I): CARNIVAL LADY (Shivansh) 1, Shah Of Iran (Afroz Khan) 2, D Yes Boss (P. Ajeeth K) 3 and True Icon (Gaurav) 4. 3-1/4, 3-3/4 and 3/4. 1m, 26.55s. ₹66 (w), 22, 14 and 56 (p). SHP: 44, THP: 148, SHW: 30 and 23, FP: 490, Q: 174, Tanala: 4,509. Favourite: True Icon. Owners: Mr. L. Arun Kumar & Mr. Rameshbhai Amrutlal Mehta. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. KAMAREDDY PLATE (Div. II): ARMSTRONG (Suraj Narredu) 1, Brooklyn Beauty (Mohit) 2, Wallop And Gallop (P. Ajeeth K) 3 and Fortunatus (Ashad Asbar) 4. 3-1/2, 2 and Shd. 1m, 26.60s. ₹18 (w), 11, 16 and 20 (p). SHP: 28, THP: 50, SHW: 11 and 21, FP: 41, Q: 30, Tanala: 103. Favourite: Armstrong. Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & Mr. Rajesh Sanghani. Trainer: A. Imran Khan.

5. B. MARIDESHWARA RAO MEMORIAL CUP: IMPERIA (P. Ajeeth K) 1, Glorious Power (Afroz K) 2, Santa Barbara (Md. Ekram) 3 and Worcester (Likith Appu) 4. 2-3/4, 1 and 1-1/4. 1m, 13.88s. ₹19 (w), 11, 12 and 15 (p). SHP: 27, THP: 36, SHW: 16 and 10, FP: 32, Q: 19, Tanala: 69. Favourite: Glorious Power. Owners: M/s. Kapil Agarwal & Shailendra Singh. Trainer: Ananta Vatsalya.

6. SUNDARBAN PLATE: ASHOKA (Suraj Narredu) 1, Malaala (Ajay K) 2, Strauss (Mukesh) 3 and Best Buddy (R.S. Jodha) 4. 1/2, 1-1/2 and 2-1/2. 1m, 12.31s. ₹15 (w), 10 and 24 (p). SHP: 45, THP: 50, SHW: 14 and 21, FP: 56, Q: 43, Tanala: 205. Favourite: Ashoka. Owners: M/s. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Rama Seshu Eyunni, Donald Anthony Netto & Tripuranenivenkata Aditya Chowdary. Trainer: D. Netto.

7. BHUPALPALLY PLATE: N R I ULTRAPOWER (Akshay Kumar) 1, See My Attitude (Afroz K) 2, Voice Of A Dream (Surya Prakash) 3 and Indian Temple (A.A. Vikrant) 4. 1, Neck and 4-1/4. 1m, 42.04s. ₹22 (w), 10, 10 and 16 (p). SHP: 29, THP: 39, SHW: 10 and 18, FP: 50, Q: 34, Tanala: 227. Favourite: N R I Ultrapower. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: N Ravinder Singh.

Jackpot: 70%: ₹955 (344 tkts.) & 30%: 168 (835 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 807 (59 tkts.), (ii) 195 (467 tkts.).

Treble: (i) 220 (147 tkts.), (ii) 66 (597 tkts.).

