Ascoval wins Bangalore Turf Club Trophy

Pradeep Annaiah-trained Ascoval (Trevor up) won the Bangalore Turf Club Trophy, the main event of the races held here on Saturday (Nov 23). The winner is owned by Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mrs. Geeta Aggarwal.

The results:

1. BEGINNERS PLATE (1,100m): SEE THE LIGHT (Trevor) 1, Gloriousness (Suraj) 2, Devate (Sandesh) 3 and Higgs Boson (M. Rajesh K) 4. 1/2, 13 and 1-1/4. 1m, 06.49s. ₹15 (w), 10 and 14 (p), SHP: 21, THP: 22, FP: 21, Q: 13, Trinella: 43, Exacta: 118. Favourite: See The Light. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: S. Attaollahi.

2. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. III), (1,400m): POWER OF BEAUTY (Arvind K) 1, Martha (S. Shareef) 2, Lords Grace (Chethan K) 3 and Felisa (L.A. Rozario) 4. 6-1/2, Nk and 2-1/4. 1m, 26.35s. ₹18 (w), 11, 18 and 106 (p), SHP: 43, THP: 190, FP: 84, Q: 77, Trinella: 2,488, Exacta: 6,019. Favourite: Power Of Beauty. Owners: Dr. C.N. Devayya & Mr. K. Pradeep Annaiah. Trainer: Pradeep Annaiah.

3. PHAR LAP PLATE (1,100m): SMALL DREAMS (Dhanu S) 1, Martino (Antony) 2, El Asesino (Akshay K) 3 and Days Date (L.A. Rozario) 4. 1-1/4, Hd and 3-3/4. 1m, 07.18s. ₹85 (w), 18, 11 and 12 (p), SHP: 28, THP: 53, FP: 357, Q: 153, Trinella: 570, Exacta: 1,990. Favourite: El Asesino. Owners: Mr. Vikram Sreeram, Mrs. Sandhya Sreeram, Mr. Sandeep C Raghuram, Mr. V. Srinivasa Murthy, Dr. T.S. Ravindra, Mr. Kiran Gowda, Mr. C.N. Shashikiran, Mr. Cheriyan Abraham & Mr. Harish Appareddy. Trainer: Neil Devaney.

4. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. II), (1,400m): QUEEN OF KYIV (Suraj) 1, Monterio (S. Shareef) 2, Cat Whiskers (Rayan) 3 and Millbrook (Jagadeesh) 4. Not run: Gallon Of My Love. 3/4, 7-1/4 and 1/2. 1m, 26.33s. ₹17 (w), 10, 18 and 19 (p), SHP: 34, THP: 40, FP: 51, Q: 31, Trinella: 161, Exacta: 843. Favourite: Queen Of Kyiv. Owners: Ms. Ameeta Mehra, Mrs. B.E. Saldanha & So Blest Trading Co. Pvt Ltd rep. by Mrs. Rashmee A. Amersey. Trainer: Rajesh Narredu.

5. V. VENUGOPAL NAIDU MEMORIAL TROPHY (1,600m): RANQUELINO (Akshay K) 1, August (Antony) 2, Bharat (Trevor) 3 and Krystallos (G. Vivek) 4. 1-3/4, 5-3/4 and 2-1/4. 1m, 36.89s. ₹42 (w), 15, 19 and 12 (p), SHP: 37, THP: 39, FP: 156, Q: 77, Trinella: 173, Exacta: 1,054. Favourite: August. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mr. Mukul A. Sonawala, Mr. Kishore M. Dingra, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. S.R. Sanas & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: Darius Byramji.

6. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m): ASCOVAL (Trevor) 1, Yukan (Akshay K) 2, Aldgate (Antony) 3 and Jersey King (Suraj) 4. 1-1/2, 1 and 7-1/2. 1m, 11.74s. ₹22 (w), 14 and 14 (p), SHP: 26, THP: 24, FP: 83, Q: 53, Trinella: 266. Favourite: Ascoval. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mrs. Geeta Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. SMARTY JONES PLATE (1,200m): NEVER GIVE IN (Antony) 1, Vivaldo (Akshay K) 2, Tripitaka (L.A. Rozario) 3 and Stellantis (Trevor) 4. 3/4, 1-1/2 and 2-1/4. 1m, 11.98s. ₹20 (w), 11, 12 and 15 (p), SHP: 25, THP: 41, FP: 23, Q: 19, Trinella: 227, Exacta: 360. Favourite: Never Give In. Owners: Mr. N. Nitin Chengappa, M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran, M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Adil K. Gandhy, Mrs. Yashika Apana, Mr. Gautam Basapa, Mr. V. Narayanan, Mr. J. Krishnadev Rao, Mr. Ravikanth Badruka & Mr. N.R. Nandan. Trainer: Arjun Mangalorkar.

8. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. I), (1,400m): MAYNE MAGIC (Antony) 1, Don Carlos (Trevor) 2, Promiseofthefuture (L.A. Rozario) 3 and Connecting Dots (Shreyas S) 4. 1-1/4, 4-3/4 and 3. 1m, 24.59s. ₹72 (w), 21, 15 and 12 (p), SHP: 41, THP: 55, FP: 274, Q: 227, Trinella: 1,092, Exacta: 58,233. Favourite: Promiseofthefuture. Owners: Mr. Eugene Aloysious Mayne & Mrs. Joan Mayne. Trainer: Kishan Thomas.

Jackpot: ₹5,955 (48 tkts.); Runner up: 181 (678 tkts.); Treble (i): 1,836 (four tkts.); (ii): 804 (14 tkts.).

