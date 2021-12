Ascoval expected to score in main event

Ascoval, who is in fine fettle as evidenced by his mock race here, is expected to score in the Bangalore 2000 Guineas (1,600m), The chief event of the races to be held here on Saturday (Dec. 25).

There will be no false rails.

1. BUCKPASSER PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-45 pm.: 1. Artesian (14) Vishal Bunde 57, 2. Lord Of Legend (10) Akshay K 57, 3. Magellan (4) C. Umesh 57, 4. Matera (3) C.S. Jodha 57, 5. Perfect Hella (6) Arshad 57, 6. Scribbling Hopper (-) (-) 57, 7. The Adviser (2) M. Naveen 57, 8. Adefa (1) J.H. Arul 55.5, 9. By The Book (13) Nazerul 55.5, 10. Divine Blessings (11) Antony 55.5, 11. Immaculate (9) Arvind Kumar 55.5, 12. Measure Of Time (7) P.S. Chouhan 55.5, 13. Setareh (12) Shane Gray 55.5 and 14. Southern Chrome (8) Kiran Rai 55.5.

1. MATERA, 2. MEASURE OF TIME, 3. SETAREH

2. HUMAN RIGHTS DAY PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-15: Turkoman (5) Shane Gray 62.5, 2. Impelling Power (12) S. John 61, 3. Star Of The Hills (10) Kiran Rai 60.5, 4. Acaster (3) J.H. Arul 60, 5. Southernaristocrat (2) Arshad 59.5, 6. Capable (7) M. Naveen 59, 7. Osibisa (9) Ajeet Kumar 58, 8. Dream Chaser (1) Vishal Bunde 57.5, 9. Rainbow Rising (11) L.A. Rozario 57.5, 10. Stunning Beauty (4) Arvind Kumar 57, 11. Perfect Halo (6) Akshay K 56 and 12. Capital Gain (8) Tousif Khan 55.

1. IMPELLING POWER, 2. TURKOMAN, 3. ACASTER

3. SHANTI FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-15: 1. Golden Vision (3) Darshan 60, 2. Galactical (7) J.H. Arul 57.5, 3. General Patton (5) Antony 57.5, 4. Anne Boleyn (2) Akshay K 57, 5. Definitive (13) S. Saqlain 56.5, 6. Palm Reader (12) Ikram Ahmed 55.5, 7. Blue Fire (10) Saddam H 54.5, 8. Embosom (6) Dhanu Singh 54.5, 9. Fernet Branca (4) R. Marshall 54.5, 10. Rightly Noble (8) Vishal Bunde 54, 11. Crimson Heart (1) Ajeet Kumar 53.5, 12. Dynamical (11) Kiran Rai 53.5 and 13. Arathorn (9) Shreyas Singh 52.

1. GENERAL PATTON, 2. GALACTICAL, 3. ANNE BOLEYN

4. PHAR LAP PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-15: 1. Frederico (2) Anjar 57, 2. Golden Wings (1) Antony 57, 3. Mitsuro (7) P.S. Chouhan 57, 4. Royal Thunder (9) S. Shareef 57, 5. Armory (5) Dhanu Singh 55.5, 6. Black Velvet (12) Nazerul 55.5, 7. Divya Shakti (6) P. Surya 55.5, 8. Electric Blue (10) Arshad 55.5, 9. Flamboyant Girl (4) Darshan 55.5, 10. Perfect Empress (8) Akshay K 55.5, 11. Shivalik Mirror (3) C.S. Jodha 55.5 and 12. Spectacular (11) Shane Gray 55.5.

1. SPECTACULAR, 2. ARMORY, 3. PERFECT EMPRESS

5. ICE BREAKER TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3-45: 1. Set To Win (4) S. John 60, 2. Kvasir (8) Saddam H 58.5, 3. Aachen (13) C. Umesh 57.5, 4. Commodus (7) Darshan 57.5, 5. Schafenberg (14) Shreyas Singh 57.5, 6. Harmonia (12) J.H. Arul 57, 7. Starry Wind (2) Md. Akram 57, 8. Alberetta (11) L.A. Rozario 56, 9. Mongolian King (1) S. Saqlain 55.5, 10. Wings Of Desire (9) Arshad 54.5, 11. Miniver Rose (6) Vishal Bunde 53.5, 12. Three Wishes (10) Kiran Rai 52, 13. Perfect Rendition (5) S. Shareef 51.5 and 14. The Strength (3) Ajeet Kumar 51.5.

1. AACHEN, 2. HARMONIA, 3. SET TO WIN

6. BANGALORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o (Terms), 4-15: 1. Ascoval (6) Shane Gray 57, 2. Evaldo (1) Akshay K 57, 3. Imperial Blue (5) C. Umesh 57, 4. Kensington (4) Antony 57, 5. Obsidian (8) A. Sandesh 57, 6. Siege Perilous (3) Dhanu Singh 57, 7. Southern Dynasty (7) C.S. Jodha 57 and 8. Spinoza (2) P.S. Chouhan 57.

1. ASCOVAL, 2. SIEGE PERILOUS,3. KENSINGTON

7. SHANTI FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o &over, 4-45: 1. Cherokee Moon (12) Akshay K 62, 2. Aceros (1) Srinath 61.5, 3. Musterion (6) Vishal Bunde 61.5, 4. Baltimore (11) S. John 60, 5. Kimera (2) Md. Akram 60, 6. Gin Daisy (7) Mark 58.5, 7. Land Of Liberty (10) Rajesh Kumar 57.5, 8. Gypsy (4) Ikran Ahmed 57, 9. Copper Sunrise (5) Darshan 55.5, 10. Secretsuperstar (3) Chetan K 55.5, 11. Songkran (8) Arshad 55.5, 12. Pastiche (9) Kiran Rai 54.5 and 13. Mr. Humble (13) P. Surya 53.

1. ACEROS, 2. CHEROKEE MOON, 3. BALTIMORE

8. VANI VILASA SAGARA PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-15: 1. Katana (5) Srinath 61, 2. Four Wheel Drive (2) Akshay K 59.5, 3. Candlelightqueen (3) Ikram Ahmed 57, 4. Marco Polo (10) Darshan 57, 5. Mighty Red (14) C.S. Jodha 55, 6. Kalyan (13) Jagadeesh 54.5, 7. Ansaldo (11) Vivek 54, 8. Black Coffee (1) Antony 53.5, 9. Rule Of Law (7) Kiran Rai 53.5, 10. Tyto Alba (6) Rajesh Kumar 53.5, 11. Limited Edition (8) S. Shareef 52.5, 12. Windstorm (4) Arshad 52.5, 13. For Old Times (12) Md. Habeeb 51.5 and 14. Infinite Grace (9) Vinod Shinde 51.

1. FOUR WHEEL DRIVE, 2. KATANA, 3. BLACK COFFEE

Days best: SPECTACULAR

Double: GENERAL PATTON - FOUR WHEEL DRIVE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble: 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.