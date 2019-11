Areca Legend on top in feature

Prasanna Kumar-trained Areca Legend (I. Chisty up) won the Bangalore Turf Club Trophy, the feature event of the races held here on Friday (Nov. 29). The winner is owned by Mr. Ronak J. Kimmane & Mr. Jairam G. Kimmane.

1. GHATAPRABHA PLATE (1,100m), rated 00 to 20: SIMONE (Ankit Yadav) 1, Estella (J.H. Arul) 2, Premier Premises (Chetan G) 3 and Hunters Moon (Shreyas Singh) 4. Not run: Firing Line. 1-1/2, 3/4 and 6-1/4. 1m, 07.99s. ₹60 (w), 18, 16 and 14 (p), SHP: 45, THP: 47, FP: 337, Q: 172, Trinella: 721 and 266, Exacta: 7,027 and 3,262. Favourite: Premier Premises. Owner: Mr. Joydeep Datta Gupta. Trainer: Arjun Mangalorkar.

2. MANIPAL PLATE (1,600m), rated 15 to 35: RORITO (David Allan) 1, Ozark (Zervan) 2, Mighty Red (I. Chisty) 3 and Cosmic Feeling (Chetan G) 4. 1-1/4, 1/2 and 2-1/4. 1m, 38.21s. ₹40 (w), 14, 26 and 12 (p), SHP: 79, THP: 60, FP: 187, Q: 119, Trinella: 339 and 173, Exacta: 2,479 and 2,457. Favourite: Mighty Red. Owner: Mr. Kishore M. Dingra. Trainer: S. Padmanabhan.

3. RED BARON PLATE (1,400m), rated 30 to 50: ROMAN SENATOR (David Allan) 1, Alexandre Dumas (Trevor) 2, Cuban Pete (Zervan) 3 and Schafenberg (R. Marshall) 4. Not run: Mohican. 2-1/4, Snk and 2-1/2. 1m, 25.30s. ₹27 (w), 13, 12 and 18 (p), SHP: 34, THP: 43, FP: 57, Q: 27, Trinella: 166 and 112, Trinella: 629 and 369. Favourite: Alexandre Dumas. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah. Trainer: S. Padmanabhan.

4. CHIKKABALLAPUR PLATE (Div. II), (1,200m), rated 45 to 65: MEGA IKON (Jagadeesh) 1, Aaron The Baron (N. Rajesh) 2, Constantinople (R. Marshall) 3 and Wings Of Desire (Zervan) 4. 3, 2-1/4 and 1/2. 1m, 12.80s. ₹19 (w), 11, 127 and 27 (p), SHP: 317, THP: 53, FP: 1,499, Q: 1,232, Trinella: 18,093 and 2,115, Exacta: 51,053 and 10,940. Favourite: Mega Ikon. Owners: Mr. B.M. Rajashekar, Mr. V. Khanna & Mr. S. Inayathulla. Trainer: S. Inayathulla.

5. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, (Terms): ARECA LEGEND (I. Chisty) 1, Lady Legend (Trevor) 2, Dream Catcher (Zervan) 3 and Diamond Rays (Neeraj) 4. Shd, Shd and Nose. 1m, 11.89s. ₹21 (w), 14 and 17 (p), SHP: 29, THP: 32, FP: 38, Q: 23, Trinella: 214 and 112, Exacta: 265 and 58. Favourite: Areca Legend. Owners: Mr. Ronak J. Kimmane & Mr. Jairam G. Kimmane. Trainer: Prasanna Kumar.

6. HYDERABAD SILVER VASE (1,400m), rated 75 & above: AEISIR (Darshan) 1, Rafa (Zervan) 2, Royal Sceptre (Chetan G) 3 and Into The Spotlight (Sandesh) 4. 1-3/4, 1 and 3/4. 1m, 25.07s. ₹20 (w), 13 and 24 (p), SHP: 43, THP: 46, FP: 89, Q: 43, Trinella: 291 and 228, Exacta: 1,156 and 516. Favourite: Aeisir. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mrs. Geeta Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. CHIKKABALLAPUR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 45 to 65: MULTIFACETED (Zervan) 1, Depth Charge (K. Raghu) 2, Angelino (David Allan) 3 and Spanish Beauty (I. Chisty) 4. 9-1/2, 2-1/2 and 2-1/4. 1m, 11.14s. ₹16 (w), 12, 33 and 12 (p), SHP: 100, THP: 51, FP: 204, Q: 131, Trinella: 363 and 105, Exacta: 1,988 and 1,142. Favourite: Multifaceted. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius.

Jackpot: ₹411 (1,175 tkts.); Runner-up: 115 (1,806 tkts.); Treble (i): 104 (173 tkts.); (ii): 75 (309 tkts.).