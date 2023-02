Arc De Triomphe triumphs in the CBTF ON-LINE South India St. Leger

February 11, 2023 06:29 pm | Updated 06:29 pm IST - CHENNAI

Adhiraj Singh Jodha’s Arc De Triomphe (piloted by P.S. Chouhan) won the CBTF ON-LINE South India St.Leger (2,800m), the last classic of the season held here on Saturday (Feb. 11). The winner is the property of Mr. Jiyaji Bhosale, Mr. Rishikesh Maloji Bhosale & Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co.

1. CBTF ON-LINE PSYCHIC FLAME TROPHY: PREAKNESS (Yash Narredu) 1, Listen To Me (P.S. Chouhan) 2, Glorious Legend (Ramandeep) 3 and Star Of Liberty (Farid Ansari) 4. 2, 1 and 4. 1m, 12.87s. Rs. 24 (w), 12, 14 and 21 (p), SHP: 27, FP: 43, Q: 21, Tla: 573.

Owners: M/s. Saldanha B.E, Balam Mohla & Manjri Horse Breeders Farm. Trainer: D. Narredu.

2. CBTF ON-LINE PSYCHIC FLAME TROPHY: SLAINTE (A. Sandesh) 1, Priceless Beauty (S.A. Amit) 2, Nightjar (Farid Ansari) 3 and Choice (Srinath) 4. 2-1/2, 3-3/4 and hd. 1m, 12.23s. Rs. 50 (w), 24, 47 and 12 (p), SHP: 187, FP: 440, Q: 243, Tla: 1,714.

Owner: M/s. Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

3. CBTF ON-LINE KANGRA TROPHY (Div. I): HALLUCINATE (Farid Ansari) 1, Proposed (S. Saqlain) 2, Sabatini (S. Kamble) 3 and Rhiannon (Koshi Kumar) 4. 1-1/2, 1 and lnk. 1m, 12.90s. Rs. 29 (w), 10, 17 and 19 (p), SHP: 25, FP: 186, Q: 48, Tla: 294.

Owner: M/s. Five Stars Shipping Co. Trainer: R. Foley.

4. CBTF ON-LINE KANGRA TROPHY (Div II): BREAK THE SILENCE (Farhan Alam) 1, Sir Baffert (S. Imran) 2, Andromeda Sky (Shyam Kumar) 3 and Senora Bianca (S. Saqlain) 4. Snk, 4 and 1-3/4. 1m, 12.99s. Rs. 794 (w), 102, 10 and 146 (p), SHP: 49, FP: 6,956, Q: 3,546, Tla: 35,236 (c/o).

Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

5. A.M.M. ARUNACHALAM MEMORIAL MILLION: CELESTE (P. Sai Kumar) 1, Multicrown (Srinath) 2, Zen Zero (C. Brisson) 3 and Flurry Heart (A. Sandesh) 4. 4-1/2, lnk and 2. 1m, 13.70s. Rs. 28 (w), 12, 10 and 33 (p), SHP: 36, FP: 220, Q: 56, Tla: 1,245.

Owner: Mr. Ramanathan A.L. Trainer: Mandanna.

6. CBTF ON-LINE SOUTH INDIA ST. LEGER: ARC DE TRIOMPHE (Kingda Ka - Aquamarine) P.S. Chouhan 1, My Opinion (Dialed In - Love Me Good) Srinath 2, Faith Of Success (Saamidd - Isola Tiberina) S. Saqlain 3 and Hoping Cloud (Saamidd - Kalinda Snow) Mohit Singh 4. 1-1/2, 2 and snk. 3m, 2.03s. Rs. 31 (w), 16 and 14 (p), SHP: 27, FP: 79, Q: 24, Tla: 332.

Owners: Mr. Jiyaji Bhosale, Mr. Rishikesh Maloji Bhosale & Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Trainer: A.S. Jodha.

7. CBTF ON-LINE TOPMOST TROPHY: REIGN OF TERROR (B. Dharshan) 1, Ganton (Farhan Alam ) 2, . Mastery (P.S. Kaviraj) 3 and Royal Baron (P. Sai Kumar) 4. Shd, 1-1/2 and 5. 1m, 40.12s. Rs. 79 (w), 10, 16 and 24 (p), SHP: 53, FP: 220, Q: 145, Tla: 2,627.

Owner and trainer: Mr. K.S. Mandanna.

Jackpot: Rs. 65,966 (c/o), Mini Jkt: 18,403 (c/o), Tr (i): 5,409 (3 tkts), (ii): 954 (70 tkts).