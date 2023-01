Arc De Triomphe could claim the South India Stayers Trial Stakes 

January 22, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Arc De Triomphe may score in the South India Stayers Trial Stakes (2,400m), the main event of the races to be held here on Sunday (Jan. 22).

1. KILIMANJARO HANDICAP (1,000m), rated 00 to 25 (no whip), 2-15 p.m.: 1. Driftwood Pacific (6) Ram Nandan 60, 2. Stern Maiden (7) L.A. Rozario 60, 3. MSG Fantasy (4) C. Brisson 59.5, 4. Sovereign Power (1) Shyam Kumar 59, 5. Royal Symbol (3) Koshi Kumar 58.5, 6. Stillwater (8) Inayat 58, 7. Star Of Texas (2) B. Dharshan 55.5 and 8. Regal Kid (5) Farhan Alam 53.5.

1. DRIFTWOOD PACIFIC, 2. STERN MAIDEN, 3. MSG FANTASY

2. RED RUFUS HANDICAP (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-45: 1. Dun It Again (7) L.A. Rozario 60.5, 2. Undeniable (11) S.A. Amit 59.5, 3. Beauty Of The Turf (8) M.S. Deora 59, 4. Lord Of The Turf (2) Farid Ansari 59, 5. Glorious Symphony (10) Yash Narredu 57.5, 6. Manzoni (—) (—) 57.5, 7. Shadow Of Love (1) B. Dharshan 56.5, 8. Lady Blazer (4) S. Kamble 55, 9. Icy River (6) P. Sai Kumar 54.5, 10. Air Marshall (3) Manikandan 54, 11. Chaitanya (9) P.S. Kaviraj 53 and 12. Herring (5) P. Trevor 53.

1. HERRING, 2. GLORIOUS SYMPHONY, 3. DUNT IT AGAIN

3. RED RUFUS HANDICAP (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 3-15: 1. Dominant (4) A.M. Alam 60, 2. Roya Pearl (11) Manikandan 59.5, 3. Dancing Queen (9) Yash Narredu 59, 4. Amber Lightning (10) Farid Ansari 58.5, 5. Demesthenes (3) P.S. Kaviraj 58.5, 6. Majestic Charmer (1) L.A. Rozario 57.5, 7. Wonderful Era (2) Farhan Alam 57.5, 8. Nagada (7) S.A. Amit 57, 9. Dazzling Dynamite (5) B. Dharshan 56, 10. Carnoustie (6) P. Sai Kumar 55.5 and 11. Wisaka (8) S. Kamble 55.5.

1. DANCING QUEEN 2. DAZZLING DYNAMITE, 3. AMBER LIGHTNING

4. ROTARY CLUB OF MADRAS TROPHY (1,200m), 6-y-o & over, rated 40 to 65, 3-45: 1. Angel Heart (1) L.A. Rozario 60.5, 2. Rhiannon (2) Koshi Kumar 60, 3. Knight In Armour (7) B. Dharshan 59.5, 4. Pirate’s Love (9) Angad 58.5, 5. Magical Wish (8) M.S. Deora 58, 6. Oscars Thunder (11) A. Ayaz Khan 58, 7. Star Symbol (5) S. Kabdhar 57.5, 8. Katahdin (10) Manikandan 55.5, 9. Illustrious Ruler (3) Farid Ansari 54.5, 10. Striking Distance (4) A.M. Alam 54.5 and 11. Despacito (6) C. Brisson 54.

1. ILLUSTRIOUS RULER, 2. PIRATE’S LOVE, 3. KNIGHT IN ARMOUR

5. ALPHABET MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (outstation horses eligible) Terms, 4-15: 1. Land Of Gold (3) Srinath 56, 2. Made In Heaven (2) C. Brisson 56, 3. Mr Starc (4) P. Sai Kumar 56, 4. Royal Icon (1) Yash Narredu 54.5 and 5. Seminole Wind (5) Hindu Singh 54.5.

1. LAND OF GOLD, 2. ROYAL ICON, 3. SEMINOLE WIND

6. SOUTH INDIA STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over (Terms), 4-45: 1. My Opinion (2) Srinath 61, 2. Arc De Triomphe (3) P. Trevor 55 and 3. Emelda (1) S. Kabdhar 53.5.

1. ARC DE TRIOMPHE, 2. MY OPINION

7. AUTONOMY HANDICAP (1,800m), rated 40 to 65 (20 to 39) eligible, 5-15: 1. Arthur (3) Yash Narredu 60, 2. Divina (2) C. Brisson 60, 3. Rubirosa (6) Hindu Singh 58, 4. Cotton Hall (4) B. Dharshan 55, 5. Dancing Grace (5) P. Sai Kumar 52 and 6. Vulcanic (1) M.S. Deora 50.

1. ARTHUR, 2. RUBIROSA, 3. DANCING GRACE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.