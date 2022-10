Arabian Queen may score an encore in the Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup

The three-year-old filly Arabian Queen, who won well in her last start, may score an encore in the Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup, the chief event of Monday's (Oct. 10) races.

1. NIZAMABAD PLATE (DIV. II) (1,200m), Maiden 3-y-o & upward, rated 20 to 45 — 1.50 p.m.: 1. Wind Sprite (9) R.S. Jodha 60, 2. Resurgence (2) Surya Prakash 58, 3. Acrobat (10) P. Ajeeth Kumar 56, 4. Master Touch (6) Kiran Naidu 56, 5. Desert Sultan (5) Akshay Kumar 55.5, 6. My Master (3) Gaurav Singh 55, 7. My Grandeur (4) B. Nikhil 54.5, 8. Take Me As I Am (1) Md. Ismail 54.5, 9. City Of Hustle (7) G. Naresh 54, 10. Good Day (11) Kuldeep Singh 54 and 11. Sweet Talk (8) Khurshad Alam 54.

1. WIND SPRITE, 2. DESERT SULTAN, 3. ACROBAT

2. SIKANDER E AZAM PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.25: 1. Romero (4) Akshay Kumar 60, 2. Soorya Vahan (3) Md. Ismail 58, 3. Path Of Peace (5) P. Ajeeth Kumar 55.5, 4. Exclusive Spark (1) Mohit Singh 55, 5. Humanitarian (2) Suraj Narredu 53.5, 6. Life Is Good (8) Koushik 53.5, 7. Hugh Capet (9) D.S. Deora 53, 8. Voice Of A Dream (10) Gaurav Singh 53, 9. Challenger (7) R.S. Jodha 52.5, 10. Soorya Kiran (6) Abhay Singh 52 and 11. Role Model (11) Afroz Khan 51.5.

1. HUMANITARIAN, 2. ROMERO, 3. SOORYA VAHAN

3. NIZAMABAD PLATE (DIV. I) (1,200m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 — 3.00: 1. Ok Boss (5) Akshay Kumar 60, 2. Ivanhoe (4) Surya Prakash 57, 3. Star Medal (6) Afroz Khan 55.5, 4. First Apostle (2) Abhay Singh 54, 5. Rx Hundred (7) Mohit Singh 54, 6. My Pleasure (3) R.S. Jodha 53.5, 7. Mountain Rose (10) B. Nikhil 52.5, 8. Picture Me (11) Uday Kiran 52.5, 9. Precious Gift (1) Santosh Raj 52.5, 10. Euphoria (8) D.S. Deora 52, 11. Hoping Cloud (12) Md. Ismail 52 and 12. Janasu (9) Khurshad Alam 52.

1. IVANHOE, 2. OK BOSS, 3. MY PLEASURE

4. MANDATE PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.35: 1. Kingston (6) R.S. Jodha 62.5, 2. DRD (10) P. Ajeeth Kumar 61, 3. City Of Bliss (11) Santosh Raj 60, 4. Beauty On Parade (1) Deepak Singh 58.5, 5. Indie (9) Abhay Singh 54, 6. Linewiler (8) Kiran Naidu 54, 7. Bangor On Dee (5) Afroz Khan 53, 8. Kancha (7) Akshay Kumar 53, 9. The Akhanda (2) Suraj Narredu 53, 10. Shazam (4) D.S. Deora 51.5 and 11. Silk (3) G. Naresh 50.

1. THE AKHANDA, 2. CITY OF BLISS, 3. KANCHA

5. MIR MUSHTAQ ALI KHAN MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.10: 1. City Of Blessing (9) Santosh Raj 60, 2. Mark My Day (4) Gaurav Singh 60, 3. Royal Grace (3) Afroz Khan 58, 4. Bugsy (2) P. Ajeeth Kumar 55.5, 5. Makhtoob (1) B. Nikhil 54.5, 6. N R I Sun (8) B.R. Kumar 54.5, 7. Sun Dancer (5) Kuldeep Singh 54, 8. Arabian Queen (10) Suraj Narredu 52.5, 9. Char Ek Char (6) Md. Ismail 51 and 10. Southern Act (7) Abhay Singh 51.

1. ARABIAN QUEEN, 2. MARK MY DAY, 3. N R I SUN

6. SADDLE UP PLATE (1,200m), rated up tp 25 — 4.45: 1. I Am Superman (10) D.S. Deora 60, 2. My Way Or Highway (8) Mohit Singh 60, 3. Sound Echo (11) Santosh Raj 60, 4. Ayur Tej (4) Afroz Khan 59.5, 5. Horse O' War (3) Akshay Kumar 59.5, 6. Hip Hop (6) Gaurav Singh 58.5, 7. Lifetime (9) Surya Prakash 58, 8. Reining Queen (2) Deepak Singh 57.5, 9. Space Time (5) Kuldeep Singh 57.5, 10. First In Line (1) P. Ajeeth Kumar 56.5, 11. N R I Ruby (12) B. Nikhil 56.5 and 12. Paree (7) Abhay Singh 53.5.

1. HORSE O' WAR, 2. LIFETIME, 3. REIGNING QUEEN

Day's Best: ARABIAN QUEEN

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1,2 &3. (ii) 4,5 & 6.

Tanala: All races.