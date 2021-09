Apsara Star for Udhagamandalam Cup

CHENNAI:

30 September 2021 00:30 IST

Apsara Star, who has been judiciously prepared, may score in the Udhagamandalam Cup (1,400m), the main event of the concluding day’s races to be held here on Thursday (Sept. 30).

1. CROWNING BLOW HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Awesome Gift (8) R. Manish 60, 2. Amazing Kitten (1) Shahar Babu 59.5, 3. Bright Light (3) C. Umesh 59.5, 4. Renzaccio (10) S. Kabdhar 59.5, 5. Kings Pride (5) Kuldeep Singh 59, 6. Autumn Shower (7) Ramandeep Singh 58.5, 7. Fine Teak (2) Md. Farhan Alam 57.5, 8. Sovereignaire (12) Nakhat Singh 56, 9. Star Chieftain (6) Farid Ansari 56, 10. Driftwood Pacific (11) K. Mukesh Kumar 55.5, 11. Price Striker (4) A. Ayaz Khan 54 and 12. Princess Saaraa (9) Ishwar Singh 54.

1. AUTUMN SHOWER, 2. KINGS PRIDE, 3. DRIFTWOOD PACIFIC

2. NEVER SAY GOODBYE HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Mister Moonlight (8) P. S. Chouhan 60, 2. Otus (12) Farid Ansari 60, 3. Henrietta (10) Koshi Kumar 59.5, 4. Chaitanya (3) Ishwar Singh 59, 5. Hallucinate (4) Zervan 58, 6. Eagle Bluff (5) Kiran Naidu 57, 8. Sanctuary Cove (2) K. Mukesh Kumar 57, 8. Sea Script (1) Nikhil Naidu 56, 9. Victory Walk (11) Akshay Kumar 55, 10. Symphony In Style (6) P. Sai Kumar 54, 11. Welcome Chakkaram (9) Md. Farhan Alam 53 and 12. Swiss Agatta (7) Ashhad Asbar 52.5.

1. MISTER MOONLIGHT, 2. SEA SCRIPT, 3. HALLUCINATE

3. CHAMPION TRAINER HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Renegade (5) Surya Prakash 60.5, 2. Knight In Armour (7) Md. Farhan Alam 60, 3. Ayur Shakti (6) Ashhad Asbar 58, 4. Historian (2) K. Mukesh Kumar 58, 5. Fun Storm (8) Nakhat Singh 56.5, 6. Demerara (9) A. Ayaz Khan 56, 7. Royal Rules (11) Akshay Kumar 55.5, 8. Manzoni (1) P. Vikram 55, 9. Grand Royal (10) Zervan 54.5, 10. Ganton (4) Janardhan P 52.5, 11. Diamond And Pearls (12) Nikhil Naidu 51 and 12. Carnoustie (3) Ajeet Kumar 50.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. MANZONI, 3. GRAND ROYAL

4. FAREWELL CUP (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Cartel (7) C. Umesh 56, 2. Proposed (6) P. Sai Kumar 56, 3. Regal Kid (2) Surya Prakash 56, 4. Roger O’ More (4) Ramandeep Singh 56, 5. Stride Forever (5) Kiran Naidu 56, 6. Gift Of Perfection (8) Rajendra Singh 54.5, 7. Special Delivery (3) Zervan 54.5 and 8. Valeska (1) Nikhil Naidu 54.5.

1. VALESKA, 2. CARTEL, 3. PROPOSED

5. FAREWELL CUP (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 4-00: 1. Bold Arrangement (2) Kuldeep Singh 56, 2. Maverick Mitchell (6) Ramandeep Singh 56, 3. Amarone (8) Surya Prakash 54.5, 4. Amber Lightning (3) Nakhat Singh 54.5, 5. Artic Star (4) K. Mukesh Kumar 54.5, 6. Innisbrook (1) Zervan 54.5, 7. Lakshanam (5) Yash Narredu 54.5 and 8. Roka (7) C. Umesh 54.5.

1. LAKSHANAM, 2. ROKA, 3. AMBER LIGHTNING

6. UDHAGAMANDALAM CUP (1,400m), rated 80 & above, 4-30: 1. Mzilikazi (12) Zervan 60, 2. Bernardini (1) Yash Narredu 59.5, 3. Night Hunt (8) Gaurav Singh 59, 4. Hope And Glory (5) Ramandeep Singh 57.5, 5. Nayadeep (3) K. Mukesh Kumar 56.5, 6. Glorious Destiny (4) C. Umesh 55.5, 7. Apsara Star (7) P.S. Chouhan 54.5, 8. Priceless Ruler (11) Nakhat Singh 54.5, 9. Durango (6) Surya Prakash 54, 10. King T’Chala (2) Antony Raj 54, 11. Oscars Thunder (10) Ashhad Asbar 53.5 and 12. Royal Currency (9) Akshay Kumar 53.5.

1. APSARA STAR, 2. MZILIKAZI, 3. NIGHT HUNT

7. OOTY JUVENILES TROPHY (1,200m), 3-y-o (Terms), 5-00: 1. Amendment (—) (—) 57, 2. Lady Royal (4) Nikhil Naidu 55, 3. Knight Envied (4) C. Brisson 54.5, 4. Golden Mirana (3) P. Sai Kumar 53 and 5. Mezcal (2) P.S. Chouhan 53.

1. MEZCAL, 2. KNIGHT ENVIED

8. CHAMPION JOCKEY HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Shield Maiden (5) Nikhil Naidu 60, 2. Undeniable (9) Shahar Babu 60, 3. Arithmetica (12) A. Ayaz Khan 58, 4. Fiat Justitia (3) Yash Narredu 57.5, 5. Nagada (10) P. Sai Kumar 56, 6. Wild Frank (6) Md. Farhan Alam 56, 7. Sprit Of Zion (7) C. Umesh 55.5, 8. Lady Rhino (1) Janardhan P 55, 9. Demesthenes (11) Gaurav Singh 54.5, 10. Feni (2) Kuldeep Singh 54, 11. Priceless Treasure (8) R. Manish 52.5 and 12. Wild Passion (4) Ajeet Kumar 51.5.

1. NAGADA, 2. SHIELD MAIDEN, 3. FIAT JUSTITIA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii) 6, 7 & 8.