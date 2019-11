Apalis for main event

Apalis runs with a good chance in the first division of the Squanderer Plate (1,200m), the main event of the races to be held here on Thursday (Nov. 28).

1. AMELIA PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Comanche Brave (4) Donoghue 60, 2. Shreya’s Pet (2) Yash 60, 3. Splendid Splasher (6) Deepak Singh 60, 4. Asian Empress (7) Umesh 55.5, 5. Catalyst (3) Nakhat Singh 55.5, 6. Mighty Princess (5) P. Sai Kumar 55, 7. Betty Boop (8) Md. Asif Khan 54 and 8. Sifan (Ex: Young Darling) (1) Nazerul 54.

1. COMANCHE BRAVE, 2. MIGHTY PRINCESS, 3. SHREYA’S PET

2. HAPPY VALLEY PLATE (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 2-30: 1. Sultan Pheroze (9) Azfar Syeed 60, 2. Silverman (2) Nakhat Singh 59, 3. Try Hard (Ex: Yul Brynner) (10) S. Shareef 56.5, 4. Haran (11) Umesh 56, 5. Three Of A Kind (3) Janardhan P 56, 6. Vinco (1) Akshay Kumar 56, 7. Al Hilalee (5) Ayaz Khan 55, 8. Arazinger (6) Md. Asif Khan 55, 9. Azzaro (4) Irshad Alam 54.5, 10. Heavenly Blue (8) Brisson 54.5 and 11. Symphony In Style (7) M. Bhaskar 54.5.

1. HARAN, 2. VINCO, 3. HEAVENLY BLUE

3. SQUANDERER PLATE (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, 3-00: 1. Royal Prestige (4) S. Shareef 60, 2. Powder Puff (6) Md. Asif Khan 58, 3. Priceless Ruler (1) Donoghue 56.5, 4. Rutbedaar (7) Yash 55.5, 5. Emissary (3) Akshay Kumar 54.5, 6. Catelyn (10) Umesh 54, 7. Admiral Nelson (2) Farhan 53.5, 8. Crown Of Stars (8) Nazerul 53.5, 9. Pretty Gal (5) P. Sai Kumar 53 and 10. Zinfandelle (9) Ayaz Khan 52.

1. PRICELESS RULER, 2. EMISSARY, 3. RUTBEDAAR

4. MADRAS CRICKET CLUB CUP (1,000m), 5-y-o & over rated 40 to 65, 3-30: 1. Don’t Dilly Dally (6) Akshay Kumar 60, 2. Lady Elise (10) Md. Asif Khan 59.5, 3. Pinewood (8) Yash 57, 4. Rosebrook (2) Azfar Syeed 57, 5. Glorious Land (1) A.M. Alam 56.5, 6. Perfect Princess (3) Nazerul 55, 7. Menander (9) M. Bhaskar 54.5, 8. Hadar (7) Umesh 54, 9. Revaldo (4) P. Sai Kumar 54 and 10. Glorious Champ (5) Brisson 52.

1. LADY ELISE, 2. HADAR, 3. ROSEBROOK

5. SQUANDERER PLATE (Div. I) (1,200m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Bora Bora (7) Azfar Syeed 61.5, 2. One Man Army (1) Indrajeet Kumar 61, 3. Pearl Nacklace (9) M. Bhaskar 60.5, 4. Excelerate (11) B. Nikhil 60, 5. Good Fortune (4) Deepak Singh 60, 6. Chennai Chakram (8) Umesh 58.5, 7. Never Again (10) P. Sai Kumar 58, 8. Kingston Heath (5) Md. Asif Khan 56.5, 9. Apalis (3) Akshay Kumar 56, 10. Noahs Ark (6) Yash 55 and 11. Kapalua (2) K.V. Baskar 54.5.

1. APALIS, 2. CHENNAI CHAKRAM 3. NOAHS ARK

6. HAPPY VALLEY PLATE (Div. I) (1,000m) rated 20 to 45 (No whip), 4-30: 1. Luxzara (6) Azfar Syeed 60, 2. Onyx (8) Indrajeet Kumar 59.5, 3. Green Grove (3) Umesh 58.5, 4. Kings Pride (Ex: Kingsfrolic) (5) Yash 58.5, 5. Daiyamondo (1) Deepak Singh 58, 6. Lord Of Kings (10) Nakhat Singh 58, 7. Jericho (4) S. Shareef 57.5, 8. Molto Veloce (9) Akshay Kumar 56.5, 9. Stern Maiden (7) Muzaffar 56 and 10. Glorious Flame (2) A.M. Alam 55.

1. MOLTO VELOCE, 2. LORD OF KINGS, 3. LUXZARA

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6.