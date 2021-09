Another chance for Angelino to come good

Angelino, a failed favourite, may make amends in the first division of the Set To Fly Handicap (1,600m), the main event of the races to be held here on Wednesday (Sept. 29). The carried over amounts of ₹16,504, ₹6,822 and ₹7,121 will be added to the Jackpot, Mini Jackpot and second Treble respectively.

1. SUNSHINE HEART HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Country’s Genius (5) Surya Prakash 60, 2. Dr Feelgood (1) K. Mukesh Kumar 60, 3. God’s Wish (7) P. Sai Kumar 60, 4. Golden Streak (2) H.M. Akshay 60, 5. Moment Of Life (9) Ishwar Singh 60, 6. Propahlady (11) Farid Ansari 59.5, 7. Roses In My Dreams (8) C. Brisson 59, 8. Velocity (4) Nikhil Naidu 58.5, 9. Lady Zeen (6) Ramandeep Singh 58, 10. Dream Run (12) C. Umesh 57.5, 11. Flash Star (10) R. Manish 57 and 12. Betty Boop (3) Janardhan P 54.5.

1. DR FEELGOOD, 2. ROSES IN MY DREAMS, 3. GOD’S WISH

2. ROYAL BEAUTY HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (no whip), 2-30: 1. Sir Baffert (12) H.M. Akshay 60, 2. Kristalina (7) C. Brisson 58.5, 3.Rush More (4) Kiran Naidu 58.5, 4. Big Treasure (9) Gaurav Singh 57, 5. Empress Eternal (5) Farid Ansari 57, 6. Wind Symbol (6) Nikhil Naidu 57, 7. Welcome Baby (1) Shahzad Alam 56, 8. Majestic Charmer (10) Shyam Kumar 55, 9. Tifosi (11) Ishwar Singh 54.5, 10. Glorious Symphony (2) Yash Narredu 53, 11. Sichuan (8) Manikandan 53 and 12. Ocarina (3) Md. Farhan Alam 50.

1. SIR BAFFERT, 2. EMPRESS ETERNAL, 3. KRISTALINA

3. ENDLESS TRIBUTE HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 3-00: 1. Charliez Angel (2) C. Umesh 60, 2. Kings Show (11) Kuldeep Singh 60, 3. Fort St. George (10) Gaurav Singh 59, 4. Queens Hall (5) P. Sai Kumar 59, 5. Striking Distance (6) Ashhad Asbar 58, 6. Break The Silence (9) K. Mukesh Kumar 56.5, 7. Wonderful Era (8) Nakhat Singh 56.5, 8. Bossinova (3) A. Ayaz Khan 55.5, 9. Choir (12) H.M. Akshay 55.5, 10. Daiyamondo (1) Surya Prakash 54.5, 11. Grey Twilight (4) Ramandeep Singh 52 and 12. Moonlight Night (7) M. Bhaskar 52.

1. BREAK THE SILENCE, 2. STRIKING DISTANCE, 3. MOONLIGHT NIGHT

4. SOURCE CODE HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Shalem (12) Nikhil Naidu 60, 2. Celeritas (10) K. Mukesh Kumar 59, 3. Excellent Phoenix (2) Antony Raj 58.5, 4. Starlight (9) S. Kabdhar 58.5, 5. Tudor (1) Koshi Kumar 57.5, 6. Pense’e (3) Neeraj 57, 7. Angel Heart (4) P. Sai Kumar 56, 8. Ms Boss (5) Ashhad Asbar 55.5, 9. Rhiannon (6) C. Umesh 55.5, 10. Rippling Waters (8) Nakhat Singh 55.5, 11. Katahdin (7) Manikandan 54 and 12. Skylight (11) Kuldeep Singh 53.

1. PENSE’E, 2. ANGEL HEART, 3. SHALEM

5. SET TO FLY HANDICAP (Div. II), (1,600m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Breaking Bounds (6) Farid Ansari 60, 2. Torbert (1) Yash Narredu 59.5, 3. Artistryy (2) K. Mukesh Kumar 58.5, 4. Penang (9) C. Umesh 57.5, 5. Emelda (8) Akshay Kumar 57, 6. Sentosa (3) Surya Prakash 57, 7. Avellino (4) P. Vikram 56, 8. Optimus Commander (7) Janardhan Paswan 55.5 and 9. Divina (5) Nikhil Naidu 54.

1. DIVINA, 2. AVELLINO, 3. EMELDA

6. SET TO FLY HANDICAP (Div. I), (1,600m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Angelino (2) H.M. Akshay 62.5, 2. Chief Of Command (7) Farid Ansari 62, 3. Star Twist (4) C. Umesh 59, 4. Cuban Pete (3) Ashhad Asbar 59, 5. Pretty Gal (1) Gaurav Singh 56.5, 6. That’s My Class (8) Ishwar Singh 56, 7. Hebron (5) K. Mukesh Kumar 55.5 and 8. Octavian (6) Yash Narredu 54.5.

1. ANGELINO, 2. STAR TWIST, 3. PRETTY GAL

7. QUEEN OF THE HILLS CUP (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-00: 1. Conscious Keeper (1) P. Sai Kumar 56, 2. Mystical Magician (2) Nikhil Naidu 56, 3. Reign Of Terror (7) Kuldeep Singh 56, 4. War Emblem (4) Md. Farhan Alam 56, 5. Aretha (3) C. Umesh 54.5, 6. Beauregard (5) K. Mukesh Kumar 54.5, 7. Reckoning (6) R. Manish 54.5 and 8. Wisaka (8) Shahar Babu 54.5.

1. ARETHA, 2. MYSTICAL MAGICIAN, 3. WISAKA

8. SOURCE CODE HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-30: 1. Texas Rose (1) K. Mukesh Kumar 60, 2. Eagle Prince (3) Nakhat Singh 59, 3. Sirona (10) P. Vikram 59. 4. Pacific (5) Ashhad Asbar 58, 5. Eyes Of Falcon (11) Ajeet Kumar 57.5, 6. Wonder Blaze (7) S. Kabdhar 57.5, 7. Incredible Star (2) P. Sai Kumar 57, 8. Off Shore Breeze (12) Yash Narredu 57, 9. Pinewood (6) Antony Raj 57, 10. Princess Sasha (9) Ishwar Singh 57, 11. Shadow Of Love (8) Gaurav Singh 56.5 and 12. Embrace (4) Shahar Babu 55.5.

1. SIRONA, 2. OFF SHORE BREEZE, 3. TEXAS ROSE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.