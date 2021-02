Anjeze wins Stayers Trial Stakes

S. Attaollahi-trained Anjeze (Akshay K up) won the Stayers Trial Stakes, the chief event of the races held here on Friday (Feb. 5). The winner is owned by Sarainaga Racing Pvt. Ltd.

1. GADAG PLATE (1,400m), rated 00 to 20: AEROSPEED (Naveen K) 1, Proudwish (B. Dharshan) 2, Gazebo Talk (Arvind K) 3 and Antheia (J.H. Arul) 4. 1-1/2, 1-3/4 and 4. 1m, 30.71s. ₹176 (w), 38, 77 and 14 (p), SHP: 193, THP: 58, FP: 5,078, Q: 3,817, Trinella: 35,400, Exacta: 31,571 (carried over). Favourite: Gazebo Talk. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Samar Singh.

2. ICEBREAKER PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): ALLAMANDA (Suraj) 1, Mitsuro (A. Imran) 2, Tommy Shelby (Trevor) 3 and Karanveer (Srinath) 4. Not run: Faith Of Success. 10, Shd and 2-1/2. 1m, 15.22s. ₹11 (w), 12, 42 and 10 (p), SHP: 89, THP: 28, FP: 136, Q: 177, Trinella: 407 and 84, Exacta: 1,239 and 559. Favourite: Allamanda. Owner: Ms. Ameeta Mehra. Trainer: Arjun Mangalorkar.

3. MALAPRABA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: TYTO ALBA (Trevor) 1, Super Gladiator (J.H. Arul) 2, Sir Piggot (Kiran Rai) 3 and Bombix (Arshad) 4. 3-1/2, 1 and 1-1/2. 1m, 29.88s. ₹17 (w), 15, 14 and 21 (p), SHP: 45, THP: 44, FP: 107, Q: 63, Trinella: 366 and 246, Exacta: 836 and 428. Favourite: Tyto Alba. Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

4. AMAZING GREY PLATE (1,400m), rated 45 to 65: COLONEL HARTY (Tauseef) 1, Cavaliere (Rayan) 2, Karadeniz (A. Imran) 3 and Bellator (Akshay K) 4. 3, 1-1/2 and Lnk. 1m, 28.80s. ₹60 (w), 17, 19 and 21 (p), SHP: 46, THP: 42, FP: 974, Q: 288, Trinella: 4,620 and 1,980, Exacta: 8,621 and 2,956. Favourite: Bellator. Owner: Mr. Gnanadeva Rao. Trainer: Narayana Gowda.

5. S.V. SUBRAMANIAM MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 & above: ANGELINO (Akshay K) 1, Velocidad (S. John) 2, Thailand (Antony) 3 and Alexandre Dumas (Trevor) 4. Not run: Peluche. 1, Shd and Nk. 1m, 41.49s. ₹46 (w), 15, 14 and 22 (p), SHP: 33, THP: 54, FP: 122, Q: 85, Trinella: 1,044 and 580, Exacta: 1,084 and 297. Favourite: Alexandre Dumas. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

6. STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over, (Terms): ANJEZE (Akshay K) 1, Sporting Memories (Trevor) 2, Salazaar (Suraj) 3 and Royal Crystal (S. John) 4. Hd, Nk and 5. 2m, 37.78s. ₹44 (w), 15 and 13 (p), SHP: 27, THP: 28, FP: 164, Q: 108, Trinella: 126 and 47. Favourite: Salazaar. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

7. GLASS HOUSE PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: HARMONIA (J.H. Arul) 1, Musterion (Srinath) 2, Stroke Of Genius (Arshad) 3 and Ultimate Speed (S. Saqlain) 4. 5, 1-1/4 and 3/4. 1m, 15.46s. ₹68 (w), 20, 15 and 40 (p), SHP: 40, THP: 97, FP: 241, Q: 180, Trinella: 5,132 and 3,849, Exacta: 50,745 (carried over). Favourite: Musterion. Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

8. MALAPRABA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: MEMORITER (Chetan K) 1, Chantelle (Indrajeet Singh) 2, Mrs Thatcher (Trevor) 3 and Another Rainbow (Rayan) 4. 2, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 29.76s. ₹32 (w), 17, 38 and 16 (p), SHP: 109, THP: 49, FP: 760, Q: 343, Trinella: 3,472 and 1,240, Exacta: 29,957 and 12,839. Favourite: Memoriter. Onwer: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Azhar Ali.

Jackpot: ₹3,52,204 (carried over); Runner-up: 10,063 (15 tkts.); Treble (i): 2,424 (three tkts.); (ii): 4,946 (five tkts.).