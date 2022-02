Angelino for Chief Justice Trophy

Angelino runs with a good chance in the Chief Justice Trophy (1,800m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Feb. 10).

1. MINUTE TO WIN IT HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-30 p.m.: 1. Carnoustie (8) Santhosh Raj 60, 2. Uncle Sam (10) Ashhad Asbar 58, 3. Raisina (5) C.S. Jodha 56.5, 4. Attica (3) A.S. Peter 56, 5. Palsy Walsy (9) S. Kamble 55.5, 6. Salvador (6) P. Vikram 55.5, 7. Sonic Dash (2) Yash Narredu 55.5, 8. Demesthenes (7) P. Sai Kumar 55, 9. Supreme Angel (1) Santosh G 55 and 10. Golden Streak (4) Inayat 54.

1. RAISINA, 2. SONIC DASH, 3. UNCLE SAM

2. MINUTE TO WIN IT HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Succession (7) Yash Narredu 60, 2. Trending Princess (8) Nikhil Naidu 60, 3. Hallucinate (1) C. Umesh 59.5, 4. Flying Safe (2) Dhanu Singh 58.5, 5. Soul Mate (3) A. Imran Khan 58, 6. Lakshanam (11) A.M. Alam 57, 7. Mezcal (9) P. Vikram 57, 8. Shield Maiden (5) Sai Vamsi 56.5, 9. Ready Player One (4) Ankit Pal 56, 10. Turf Beauty (10) Nakhat Singh 56 and 11. Golden Strike (6) C.S. Jodha 53.5.

1. LAKSHANAM, 2. HALLUCINATE, 3. SUCCESSION

3. MSRM MEYYAPPAN CHETTIAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Mr Kool (11) C. Umesh 60, 2. Knight In Armour (10) B. Dharshan 58, 3. Ignorance Is Bliss (ex: Due Diligence) (7) Ashhad Asbar 57.5, 4. Lady Mimi (5) Yash Narredu 57.5, 5. Off Shore Breeze (2) C. Brisson 56.5, 6. Santa Clara (8) C.S. Jodha 56.5, 7. Karadeniz (1) M.S. Deora 56, 8. Renegade (4) Nikhil Naidu 55.5, 9. Live By Night (9) P. Sai Kumar 53.5, 10. Optimus Commander (3) Ram Nandan 52.5 and 11. Diamond And Pearls (6) Farhan Alam 51.

1. LADY MIMI, 2. SANTA CLARA, 3. MR KOOL

4. G. KASTURI MEMORIAL CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 4-00: 1. Berrettini (2) A. Imran Khan 56, 2. Dark Son (5) C. Brisson 56, 3. Martingale (1) Nikhil Naidu 56, 4. Radiant Joy (4) S. Kamble 56, 5. Still I Rise (11) C. Umesh 56, 6. The Rebel (6) A.S. Peter 56, 7. Angavai (7) C.S. Jodha 54.5, 8. Lebua (9) P. Sai Kumar 54.5, 9. Royal Falcon (10) Ramandeep 54.5, 10. Saint Emilion (8) Dhanu Singh 54.5 and 11. Shez R Star (3) Ashhad Asbar 54.5.

1. DARK SON, 2. STILL I RISE, 3. MARTINGALE

5. CHIEF JUSTICE TROPHY (1,800m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), 4-30: 1. Angelino (2) Santhosh Raj 62, 2. Emelda (4) A. Imran Khan 61.5, 3. Durango (3) A.M. Alam 56.5, 4. Gallantry (6) Nikhil Naidu 55.5, 5. Spicy Star (8) Santosh G 54, 6. Eagle Prince (5) Nakhat Singh 52.5, 7. Speed Air (7) Yash Narredu 52.5 and 8. Penang (1) C.S. Jodha 50.

1. ANGELINO, 2. SPEED AIR, 3. EMELDA

6. SECRET TALK HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 5-00: 1. Diva Princess (1) A.M. Alam 60.5, 2. Lady Blazer (5) A.S. Peter 60.5, 3. Sifan (3) Aman 60.5, 4. Majestic Charmer (10) C. Umesh 60, 5. Moonlight Night (6) P. Vikram 57.5, 6. Swiss Agatta (4) Ankit Pal 57.5, 7. Roses In My Dreams (8) Santosh G 57, 8. Welcome Chakkaram (7) C. Brisson 57, 9. Vibrant Approach (9) S. Kamble 53 and 10. Queen Justitia (2) M.S. Deora 50.

1. WELCOME CHAKKARAM, 2. MAJESTIC CHARMER, 3. ROSES IN MY DREAMS

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1. 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.