Anastasia for Rose Hill Gardens Handicap

Anastasia runs with a good chance in the Rose Hill Gardens Handicap (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Sept. 10).

1. BUSAN HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m: 1. God’s Wish (9) Koshi Kumar 60, 2. Majestic Charmer (5) P. Sai Kumar 60, 3. Mystical Magician (6) P.S. Kaviraj 60, 4. Dancing Queen (3) Inayat 59.5, 5. Maranello (12) Nazerul Alam 59.5, 6. Reign Of Terror (2) A.M. Alam 59.5, 7. Antigua (4) Ashhad Asbar 58.5, 8. Royal Eminence (11) Farhan Alam 58, 9. Marshall (7) S. Kamble 56.5, 10. Regal Kid (1) S.A. Amit 56.5, 11. Swiss Agatta (10) Khet Singh 55.5, 12. Azeria (13) B. Dharshan 53.5 and 13. Haran (8) M.S. Deora 53.5.

1. ANTIGUA, 2. REIGN OF TERROR, 3. GOD’S WISH

2. SARATOGA HANDICAP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Augusta (3) Akshay Kumar 60, 2. Admiral Shaw (10) A.M. Alam 59.5, 3. Eagle Bluff (5) Farhan Alam 56.5, 4. Illustrious Ruler (7) Farid Ansari 56.5, 5. Victory Walk (9) Khet Singh 56.5, 6. War Emblem (1) Inayat 56, 7. Daiyamondo (8) M.S. Deora 55, 8. Glorious Victory (6) P.S. Kaviraj 55, 9. Windsor Walk (2) S. Kabdhar 54.5 and 10. Wise Don (4) B. Dharshan 53.

1. AUGUSTA, 2. ADMIRAL SHAW, 3. ILLUSTRIOUS RULER

3. WOODBINE HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Protea (2) M.S. Deora 60, 2. Proud (9) A.M. Alam 59.5, 3. Glorious Legend (3) Inayat 58, 4. Shivaratri (6) P. Sai Kumar 57.5, 5. Bay Of Naples (8) Khet Singh 57, 6. Zucardi (13) Akshay Kumar 57, 7. Henrietta (7) S. Kamble 56.5, 8. Amarone (4) P.S. Kaviraj 55, 9. Lord Of The Turf (5) Nakhat Singh 54, 10. Fashion Of Stars (11) Farid Alam 53.5, 11. Glorious Symphony (14) N. Murugan 53, 12. Stern Maiden (10) Ram Nandan 53, 13. Bright Light (12) B. Dharshan 52.5 and 14. Feni (1) Nazerul Alam 52.5.

1. SHIVARATRI, 2. ZUCARDI, 3. BAY OF NAPLES

4. SMART CHIEFTAIN PLATE (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Berrettini (2) Akshay Kumar 56, 2. Fast Play (7) S.A. Amit 56, 3. Jack Richer (6) Khet Singh 56, 4. Mr Mozart (—) (—) 56, 5. Andorra (4) A. Sandesh 54.5, 6. Angavai (5) Nazerul Alam 54.5, 7. Authentic Bell (3) C. Brisson 54.5, 8. Cedar Wood (1) P.S. Kaviraj 54.5, 9. Dancing Grace (9) Ashhad Asbar 54.5 and 10. Royal Symbol (8) Farhan Alam 54.5.

1. ANDORRA, 2. BERRETTINI, 3. DANCING GRACE

5. SMART CHIEFTAIN PLATE (Div. II), (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Gatlin (10) S. Kabdhar 56, 2. Royal Monarch (1) Nakhat Singh 56, 3. Sinatra (7) P. Sai Kumar 56, 4. The Rebel (3) Nazerul Alam 56, 5. Current View (6) C. Brisson 54.5, 6. Lady Luck (2) Khet Singh 54.5, 7. MSG Fantasy (8) M.S. Deora 54.5, 8. Slainte (9) A. Sandesh 54.5, 9. Stolen Glance (5) A.M. Alam 54.5, 10. Wood Art (11) P.S. Kaviraj 54.5 and 11. Zaneta (4) Akshay Kumar 54.5.

1. SLAINTE, 2. CURRENT VIEW, 3. SINATRA

6. ASCOT HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Ignorance Is Bliss (1) Farhan Alam 60, 2. Cotton Hall (10) M.S. Deora 58, 3. Despacito (14) A.M. Alam 57, 4. Race For The Stars (12) Nakhat Singh 57, 5. Butterfly (5) Inayat 55, 6. Tudor (6) Akshay Kumar 54.5, 7. First Empress (8) Farid Ansari 54, 8. Star Waves (11) P.S. Kaviraj 54, 9. Annexed (2) P. Sai Kumar 53.5, 10. Lordship (9) Koshi Kumar 53.5, 11. Pappa Rich (3) S.A. Amit 51.5, 12. Wild Frank (13) B. Dharshan 51.5, 13. Aretha (4) Ashhad Asbar 51 and 14. Golden Marina (7) Khet Singh 51.

1. RACE FOR THE STARS, 2. ARETHA, 3. FIRST EMPRESS

7. ROSE HILL GARDENS HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (Outstation horses eligible), 4-30: 1. Night Hunt (2) Khet Singh 61, 2. Anastasia (9) M.S. Deora 60.5, 3. Ayur Shakti (12) Ashhad Asbar 57.5, 4. Karadeniz (7) Farid Ansari 54, 5. Wind Symbol (5) A.M. Alam 54, 6. Durango (14) Koshi Kumar 53.5, 7. Grandiose (3) C. Brisson 52.5, 8. Amendment (1) P. Sai Kumar 52, 9. Oscars Thunder (6) Farhan Alam 52, 10. Storm Flag (11) S. Kamble 52, 11. Mr Kool (10) Nazerul Alam 51.5, 12. Star Symbol (8) P.S. Kaviraj 50.5, 13. Empress Eternal (13) Nakhat Singh 50 and 14. Renegade (4) S.A. Amit 50.

1. ANASTASIA, 2. WIND SYMBOL, 3. AMENDMENT

8. MOUNT EVEREST PLATE (1,200m), 3-y-o only (Terms), 5-00: 1. Emperor Ashoka (9) Nakhat Singh 56.5, 2. Remediesofspring (7) C. Brisson 55, 3. Choice (6) Nazerul Alam 54.5, 4. Kay Star (1) Ashhad Asbar 54.5, 5. Kings Walk (8) P. Sai Kumar 54.5, 6. Prince Purple (3) Akshay Kumar 54.5, 7. Be Calm (5) Farhan Alam 53, 8. Emperor Charmavat (4) Manikandan 51.5 and 9. Memory Lane (2) P.S. Kaviraj 51.5.

1. KAY STAR, 2. PRINCE PURPLE, 3. REMEDIESOFSPRING

9. SARATOGA HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Right Move (2) P. Sai Kumar 60, 2. Air Marshall (4) Koshi Kumar 58.5, 3. King Roger (8) Farhan Alam 58, 4. Cartel (10) M.S. Deora 57.5, 5. Mayflower (7) B. Dharshan 57.5, 6. Amber Lightning (5) Farid Ansari 56.5, 7. Majestic Wind (1) A.M. Alam 56.5, 8. Mezcal (3) A. Sandesh 56.5, 9. Senora Bianca (6) Khet Singh 56, 10. Masterpiece (11) S. Kabdhar 55.5 and 11. Tifosi (9) P.S. Kaviraj 55.5.

1. SENORA BIANCA, 2. MEZCAL, 3. CARTEL

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3, (ii): 4, 5 & 6; (iii); 7, 8 & 9.