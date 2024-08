Amreli takes the honours in Karnataka Sub-Area Cup

Mr. Rajan Aggarwal’s Amreli (Sandesh up), won the Karnataka Sub-Area Cup, the main event of the races held here on Wednesday (Aug 14). The winner is trained by Pradeep Annaiah.

The results:

1. LITTLEOVER PLATE: TRUE PUNCH (Kiran Rai) 1, Napolean (Akshay K) 2, Cascais (Sandesh) 3 and Complete Package (G. Vivek) 4. 1/2, Nk and 2. 1m, 14.31s. ₹18 (w), 11, 13 and 14 (p), SHP: 39, THP: 37, FP: 103, Q: 65, Trinella: 212, Exacta: 812. Favourite: True Punch. Owner: Mr. Anil Saraf. Trainer: M. Rajendra Singh.

2. TUDOR JET STAKES: JOON (Koshi K) 1, Stravinsky (Suraj) 2, Breeze Bluster (Faizan Khan) 3 and Asagiri (Vinod Shinde) 4. 1, 3/4 and Nk. 1m, 26.29s. ₹195 (w), 24, 12 and 18 (p), SHP: 23, THP: 38, FP: 1,479, Q: 324, Trinella: 5,069, Exacta: 35,206. Favourite: Storm Shadow. Owners: Mr. Deepak Kumar & Mr. Aravind Ganapathy. Trainer: G. Aravind.

3. MAMMA’S MINK PLATE: SASSY (Akshay K) 1, Star Concept (P. Siddaraju) 2, Aldila (Antony) 3 and Irish Rockstar (Sandesh) 4. 2-3/4, 2 and 1. 1m, 37.21s. ₹42 (w), 18, 35 and 26 (p), SHP: 123, THP: 45, FP: 598, Q: 393, Trinella: 2,199, Exacta: 9,971. Favourite: Irish Rockstar. Owners: Five Stars Shipping Co Pvt Ltd, Mr. Rama Seshu Eyunni, M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: S. Attaollahi.

4. DR. K.M. SRINIVASA GOWDA MEMORIAL TROPHY: NEVER GIVE IN (Antony) 1, Bourbonaire (Suraj) 2, Light The World (J. Chinoy) 3 and Jersey King (Sandesh) 4. Not run: Ashwa Vedha. Shd, 3-1/4 and 1-1/4. 1m, 12.95s. ₹29 (w), 14, 12 and 26 (p), SHP: 32, THP: 65, FP: 102, Q: 35, Trinella: 746, Exacta: 1,638. Favourite: Jersey King. Owners: Mr. N. Nitin Chengappa, M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran, M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Adil K. Gandhy, Mrs. Yashika Apana, Mr. Gautam Basapa, Mr. V. Narayanan, Mr. J. Krishnadev Rao, Mr. Ravikanth Badruka & Mr. N.R. Nandan. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. KARNATAKA SUB-AREA CUP: AMRELI (Sandesh) 1, Czar (Antony) 2, Auspicious Queen (Angad) 3 and Tripitaka (G. Vivek) 4. 1/2, 2 and 1-3/4. 1m, 12.56s. ₹29 (w), 19, 11 and 16 (p), SHP: 38, THP: 58, FP: 89, Q: 35, Trinella: 469, Exacta: 943. Favourite: Czar. Owner: Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

6. MAHALAKSHMI PLATE: TIGERKING (Koshi K) 1, Sand Castles (P. Sai Kumar) 2, Quick Witted (Sandesh) 3 and Sunlit Path (Salman Khan) 4. 14, 1-1/2 and 3-1/4. 1m, 38.14s. ₹42 (w), 18, 27 and 15 (p), SHP: 64, THP: 46, FP: 1,135, Q: 636, Trinella: 4,240, Exacta: 14,172. Favourite: Quick Witted. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: M. Rajendra Singh.

7. FLIRTING VISION PLATE: STAR ADMIRAL (G. Vivek) 1, Capri Girl (Sai Kiran) 2, Mega Success (Jagadeesh) 3 and Ancient History (Akshay K) 4. Snk, 1-1/4 and 3. 1m, 14.09s. ₹25 (w), 14, 16 and 24 (p), SHP: 43, THP: 46, FP: 71, Q: 41, Trinella: 254, Exacta: 822. Favourite: Star Admiral. Owner: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: G. Aravind.

Jackpot: ₹13,465 (16 tkts.); Runner-up: 1,964 (47 tkts.); Treble (i): 8,451 (one tkt.); (ii): 1,145 (12 tkts.).

