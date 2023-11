Amazonia wins the first division of Nearctic Handicap

November 19, 2023 07:19 pm | Updated 07:19 pm IST - CHENNAI:

Amazonia, ridden by Yash Narredu, won the (Div. I) Nearctic Handicap (1,000m), the feature event of the races held here on Sunday (Nov. 19). The winner is owned by Stride Livestock rep. by Dr. Ram H. Shroff, Mr. Raj. H. Shroff & Mr. Chetan Shantilal Shah and trained by D. Narredu.

1. CHANTILLY HANDICAP: ROYAL MAYFAIR (Manikandan) 1, The Sting (Koshi Kumar) 2, Daiyamondo (P. Sai Kumar) 3 and Feni (P. Vikram) 4. 1-1/4, nose and shd. 1m, 9.89s. ₹203 (w), 31, 23 and 14 (p), SHP: 63, THP: 69, FP: 1,554, Q: 491, Tla: 6,731. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: N. Rupa.

2. DENSILI HANDICAP (Div. I): SMASH SHOT (Hindu Singh) 1, Relic Warrior (P. Sai Kumar) 2, Zaneta (Ram Nandan) 3 and Lady Luck (S.J. Moulin) 4. Shd, 3/4 and 1. 1m, 15.50s. ₹13 (w), 12, 19 and 15 (p), SHP: 30, THP: 56, FP: 46, Q: 42, Tla: 192. Owner: Mrs. Smita Bajoria. Trainer: Anil Kumar.

3. DENSILI HANDICAP (Div. II): GOLDEN BELLA (A. Ayaz Khan) 1, Seattle Blue (Ram Nandan) 2, Knotty Power (Koshi Kumar) 3 and Acantha (Hindu Singh) 4. 10-3/4, shd and 2-3/4. 1m, 14.09s. ₹24 (w), 10, 16 and 15 (p), SHP: 38, THP: 53, FP: 52, Q: 76, Tla: 732. Owners: Mr. Cheriyan Abraham & Mr. Ishaan Bhatia. Trainer: Anil Kumar.

ADVERTISEMENT

4. NEARCTIC HANDICAP (Div. I): AMAZONIA (Yash Narredu) 1, Empress Eternal (P. Sai Kumar) 2, Gods Plan (P. Siddaraju) 3 and Pense’e (Koshi Kumar) 4. 1-1/2, lnk and 1-3/4. 1m, 1.28s. ₹26 (w), 13, 27 and 36 (p), SHP: 45, THP: 33, FP: 300, Q: 131, Tla: 1,670. Owners: Stride Livestock rep by Dr. Ram H. Shroff, Mr. Raj H. Shroff & Mr. Chetan Shantilal Shah. Trainer: D. Narredu.

5. NEARCTIC HANDICAP (Div. II): ANGEL HEART (Koshi Kumar) 1, Mutant (Ram Nandan) 2, Sonic Dash (Yash Narredu) 3 and Fun Strom (Hindu Singh) 4. Snk, 1-1/4 and nk. 1m, 1.45s. ₹96 (w), 14, 23 and 12 (p), SHP: 36, THP: 93, FP: 1,171, Q: 491, Tla: 1,742. Owner: Mr. Sathish Kumar Joghee. Trainer: R. Ramanathan.

6. ZAFONIC HANDICAP: KEY TO THE MINT (Mohit Singh) 1, Loch Lomond (P. Sai Kumar) 2, Lord Moi (Antony Raj) 3 and Wonderful (Yash Narredu) 4. 1-1/4, 3-1/4 and 3/4. 1m, 41.97s. ₹39 (w), 17, 18 and 10 (p), SHP: 53, THP: 62, FP: 91, Q: 105, Tla: 494. Owners: Dr. Asha Bhat, Mr. Md. Javeed Ghatala, Mr. M. Venugopala Reddy, Mr. Anil Sharaf & Mrs. Marlene Bhat. Trainer: Saddam Iqbal.

7. HENNESSY HANDICAP: SCHNELL (Yash Narredu) 1, Sian (P. Sai Kumar) 2, Confidential (Hindu Singh) 3 and Wolf Creek (Antony Raj) 4. 9, 1 and shd. 1m, 42.10s. ₹19 (w), 12, 28 and 20 (p), SHP: 79, THP: 29, FP: 1,225, Q: 171, Tla: 3,107. Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni. Trainer: D. Narredu.

8. BRIGADIER GERARD HANDICAP: EXCELLENT STAR (Koshi Kumar) 1, Reign Of Terror (C. Brisson) 2, Masterpiece (Ram Nandan) 3 and Queen Of Fame (S. Imran) 4. Not run: Lord Of The Turf. Nk, 1/2 and 1-1/4. 1m, 29.81s. ₹18 (w), 11, 20 and 19 (p), SHP: 42, THP: 66, FP: 159, Q: 110, Tla: 1,027. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Vidita H. Kale & Mr. Ramesh Chandra Mehta. Trainer: R. Ramanathan.

Jkt: ₹4,437 (33 tkts.), runner-up: 1,012 (62 tkts.), Mini Jkt: 1,642 (27 tkts.), Tr (i): 1,001 (46 tkts.), (ii): 185 (428 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.