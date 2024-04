April 07, 2024 12:47 am | Updated 12:47 am IST - UDHAGAMANDALAM

Amazonia has an edge over her rivals in the Madras Race Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Sunday (April. 7).

1. MOYAR HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25 (no whip), 11.00 a.m: 1. Silver Soul (8) A.S. Peter 60, 2. Zen Zero (-) (-) 60, 3. Autumn Shower (3) C. Umesh 59, 4. Sunche Dreams (9) S. Imran 58.5, 5. Ashwa Dev (4) Surya Prakash 57.5, 6. Fashionista (2) B. Dharshan 56.5, 7. Air Marshall (5) K.V. Baskar 53.5, 8. Saro Eagle (7) Farid Ansari 53.5, 9. Authentic Bell (6) M.S. Deora 51.5 and 10. Ocean Love (1) Manikand 50.5.

1. AUTUMN SHOWER, 2. ASHWA DEV, 3. AUTHENTIC BELL

2. ADMIRATION HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11.30: 1. Wilbur (1) K.V. Baskar 60, 2. Seattle Blue (3) Nakhat Singh 58, 3. This Is Gold (2) S.A. Amit 57.5, 4. Happiness (7) R.S. Jodha 56.5, 5. Presto Power (9) Koshi Kumar 55, 6. Grace (6) P. Vikram 53, 7. Stern Maiden (5) P. Sai Kumar 52.5, 8. Glorious Legend (4) S. Imran 52 and 9. Stolen Glance (8) Ram Nandan 51.

1. THIS IS GOLD, 2. HAPPINESS, 3. SEATTLE BLUE

3. KINGMAN PLATE (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. Arjun (4) P. Sai Kumar 56, 2. King’s Battalion (3) Ashhad Asbar 56, 3. Luca (6) C. Umesh 56, 4. Crown Angel (1) Nakhat Singh 54.5, 5. Grey Wind (5) Hindu Singh 54.5, 6. Krishvi (2) Kuldeep Singh 54.5 and 7. Silk Stuff (7) C. Brisson 54.5.

1. LUCA, 2. GREY WIND, 3. CROWN ANGEL

4. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (outstation horses are eligible) 12.30 p.m: 1. Supreme Dance (8) Inayat 63.5, 2. Knotty Dancer (2) P. Ajeet Kumar 60.5, 3. Amazonia (7) Hindu Singh 56.5, 4. Race For The Stars (9) C. Umesh 54.5, 5. Wind Symbol (10) C. Brisson 52.5, 6. Rubirosa (4) P. Vikram 51.5, 7. Golden Marina (3) Surya Prakash 50.5, 8. Slainte (5) P. Sai Kumar 50.5, 9. Stag’s Leap (6) M.S. Deora 50 and 10. Mutant (1) Ram Nandan 50.

1. AMAZONIA, 2. KNOTTY DANCER, 3. SLAINTE

5. SEE THE STARS HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1.00: 1. Dear Lady (1) C.Umesh 60, 2. Reign Of Terror (8) P. Ajeet Kumar 60, 3. Mystic Zlatan (10) K.V. Baskar 58.5, 4. Beautiful (2) Hindu Singh 58, 5. Radiant Joy (7) A.M. Togrtallu 57, 6. Emperor Ashoka (4) A.S. Peter 56, 7. Cloud Jumper (9) L.A. Rozario 54, 8. Saro Superfast (3) P. Sai Kumar 52.5, 9. The Sting (6) Koshi Kumar 52.5 and 10. Bohemian Star (5) Farid Ansari 52.

1. BEAUTIFUL, 2. DEAR LADY, 3. REIGN OF TERROR

6. ROSY CHEEKS HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1.30: 1. Slome (2) P. Sai Kumar 60, 2. Royal Nobility (7) Farid Ansari 58.5, 3. Kallania (1) L.A. Rozario 58, 4. Gold Fame (3) C. Umesh 57.5, 5. Masterpiece (8) C. Brisson 56, 6. Eclipse Award (6) Nakhat Singh 54.5, 7. Grey Beauty (9) P. Vikram 53.5, 8. Abilitare (4) M.S. Deora 53 and 9. Bomber Jet (5) Surya Prakash 53.

1. SALOME, 2. GOLD FAME, 3. GREY BEAUTY

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i) 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.

