Amare takes honours in feature

Pune:

07 February 2021 19:40 IST

Trainer Karthik Ganapthy’s Amare, ridden by Bhawani Singh, won the Gool S. Poonawalla Million (Gr. 3), the main attraction of Mumbai races here on Sunday. The winner is owned by M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Jockey P. S. Chouhan rode four winners and trainer P. Shroff saddled three winners on the day.

1. BOURBON KING PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: BEEJAY (C.S. Jodha) 1, Vincenzo (Parmar) 2, Exotique (Chouhan) 3 and Iron Throne (T.S. Jodha) 4. Nk, Nose and 2-3/4. 1m, 24.80s. ₹115 (w), 15, 29 and 12 (p). SHP: 75, FP: 519, Q: 714, Tanala: 3,746 and 802. Favourite: Tomorrows Dreams. Owners: M/s. Akhtar Adamji Peerbhoy, Pramod Gajanan Churi, Ajay K. Arora, Balkrishna R. Agarwal, Berzis J. Engineer, Kr. Digvijay Singh Shekhawat rep. Jai Govind Stud & Agri Farm (PF) & Ms. Priti Singh. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

2. GENERAL OBAIDULLAH KHAN TROPHY (2,400m), Cl. II, rated 60 to 86: GOLDEN ERA (Neeraj) 1, Gloriosus (Sandesh) 2, Square Moon (S. Amit) 3 and In It To Win It (M. S. Deora) 4. 6, Dist and Dist. 2m, 32.98s. ₹12 (w), 11 and 16 (p). SHP: 28, FP: 16, Q: 28, Tanala: 56 and 33. Favourite: Golden Era. Owners: Mr. Maloji Bhosale, Mrs. Rajlaxmi M. Bhosale, M/s. Jiyaji Bhosale, Rishikesh Bhosale, Kr. Digvijay Singh Shekhawat rep. Jai Govind Stud & Agri Farm (PF) & Mrs. Magansingh P. Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

3. PERCEIVED VALUE PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: LAGERTHA (J. Chinoy) 1, Sachertorte (Gagandeep) 2, Grand Sinatra (Nazil) 3 and Gold Member (Dashrath) 4. Sh, 2-3/4 and 1. 1m, 9.96s. ₹30 (w), 14, 23 and 21 (p). SHP: 81, FP: 66, Q: 76, Tanala: 665 and 475. Favourite: Gold Member. Owners: M/s. Herbert Eugne Edwards, Farshid R. Yezdagardi & Kapil Bahl. Trainer: Asad Siddiqui.

4. BOURBON KING PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: SHAMSHIR SWORD (Chouhan) 1, Rays Of Sun (Parmar) 2, Gilt Edge (Nazil) 3 and Ron (S. Amit) 4. 2-1/4, 1 and Nose 1m, 24.55s. ₹17 (w), 12, 16 and 28 (p). SHP: 47, FP: 48, Q: 101, Tanala: 484. Favourite: Shamshir Sword. Owners: Mr. Pallon S. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawla. Trainer: P. Shroff.

5. COLOMBIANA PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66: LEOPARD ROCK (Chouhan) 1, Red Carnation (Ayyar) 2, Epiphany (T.S. Jodha) 3 and Agrami (Peter) 4. 1-1/4, 2-3/4 and 1-1/4. 1m, 8.57s. ₹12 (w), 11 and 94 (p). SHP: 336, FP: 85, Q: 94, Tanala: 372 and 80. Favourite: Leopard Rock. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J. M. Livestock Pvt Ltd & Mr. Dilip G. Jhangiani, Mr. Sunil G. Jhangiani & Mr. Milan J. Patel rep. Equest (India) Pvt Ltd. Trainer: M. Narredu.

6. PLEASURE HUNT PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: MIRACLE (Chouhan) 1, Arc De Triomphe (Zervan) 2, Supreme Runner (S. Kamble) 3 and Nishk (Sandesh) 4. 4, 1-3/4 and 1. 1m, 25.80s. ₹37 (w), 27, 15 and 40 (p). SHP: 84, FP: 842, Q: 198, Tanala: 2,230 and 318. Favourite: Nishk. Owners: Mr. Mehernosh H. Deboo & Mrs. Auzita M. Deboo. Trainer: P. Shroff.

7. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,200m), (Terms) 3-y-o only: AMARE (Bhawani) 1, Flying Scotsman (C.S. Jodha) 2, Fast Rain (T.S. Jodha) 3 and Multiencrypted (Parmar) 4. 1-1/4, 3 and Lnk. 1m, 10.42s. ₹256 (w), 86, 193 and 14 (p). SHP: 260, Q: 795, Tanala: 2, 394 and 1,026. Favourite: Fast Rain. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

8. WARSAW PACT PLATE (1, 200m), Cl. IV, 4-y-o only, rated 20 to 46: COSTA RICA (Chouhan) 1, El Capitan (Kaviraj) 2, Pense’e (Neeraj) 3 and Super Girl (Parmar) 4. Not run: Intense Approach. 1-1/2, 1/2 and 3/4. 1m, 9.38s. ₹34 (w), 16, 16 and 12 (p). SHP: 46, FP: 99, Q: 131, Tanala: 544 and 932. Favourite: Endeavour. Owners: Mr. Pallon S. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd, Mr. Mehernosh H. Deboo & Mrs. Auzita M. Deboo. Trainer: P. Shroff.

9. PERCEIVED VALUE PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: GOLD CREST (Peter) 1, Saltbae (S. Kamble) 2, Tristar (Nazil) 3 and Forever Free (M.S. Deora) 4. 3-1/2, Lnk and 2-3/4. 1m, 10.70s. ₹35 (w), 14, 59 and 18 (p). SHP: 146, FP: 275, Q: 162, Tanala: 2,184 (c/o). Favourite: Divija. Owners: Mrs. Kirti S. Joshi & Mr. Kunal N. Sharma. Trainer: Sangramsinh N. Joshi.

Jackpot: (i): 70% ₹7, 004 (1 tkt.) and 30%: 55 (55 tkts.); (ii): 70%: 18,911 (c/o) and 30%: 4,052 (2 tkts.).

Treble: (i): 102 (20 tkts.), (ii) 690 (2 tkts.), (iii) 3,706 (c/o).

Super jackpot: 100% 5, 514 (c/o).