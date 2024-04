Alpha Domino for the Hill Stamina Cup

April 27, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Alpha Domino has an edge over his rivals in the Hill Stamina Cup (2,000m), the main event of the races to be held here on Saturday (April. 27).

1. WOODBINE HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-00 a.m.: 1. Element (—) (—) 60, 2. Momentous (7) Hindu Singh 60, 3. Queen Anula (8) K.V. Baskar 58, 4. Royal Nobility (9) Ram Nandan 58, 5. Jahzara (6) C. Umesh 57, 6. Saro Superfart (3) Surya Prakash 56, 7. Cloud Jumper (1) M.S. Deora 55.5, 8. Wisaka (4) Farid Ansari 54.5, 9. Aviothic (2) A.S. Peter 54 and 10. Western Girl (5) Koshi Kumar 53.5.

1. JAHZARA, 2. QUEEN ANULA, 3. WISAKA

2. NILGIRIS FOREST TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Avantador (5) B. Dharshan 56, 2. King’s Battalion (6) Ashhad Asbar 56, 3. Our Asset (1) Ramandeep 56, 4. Royal Marquess (8) Farid Ansari 56, 5. Annette (2) C. Brisson 54.5, 6. Charukala (7) Hindu Singh 54.5, 7. Krishvi (4) C. Umesh 54.5 and 8. Twinkelinhereyes (3) P. Ajeeth Kumar 54.5.

1. KING’S BATTALION, 2. KRISHVI, 3. CHARUKALA

3. EMERALD VALLEY HANDICAP (1,600m), rated 00 to 25, 12-00 noon: 1. Sensations (1) C. Umesh 62, 2. Malacca (6) Surya Prakash 61, 3. Silver Soul (3) Ramandeep 61, 4. Abnegator (2) M.S. Deora 60.5, 5. Gingersnap (4) L.A. Rozario 60.5, 6. Memory Lane (7) A.S. Peter 59.5, 7. Young Heart (8) Hindu Singh 59.5 and 8. Showmanship (5) B. Dharshan 56.

1. GINGERSNAP, 2. SENSATIONS, 3. MEMORY LANE

4. HILL STAMINA CUP (2,000m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), (outstation horses are eligible), 12-30 p.m.: 1. Romuldo (4) R.S. Jodha 60.5, 2. Royal Baron (6) C.Brisson 60.5, 3. Sweet Fragrance (2) Koshi Kumar 59, 4. Cape Wickham (3) C. Umesh 55, 5. Alpha Domino (7) Ashhad Asbar 52, 6. Truth In Wine (1) Hindu Singh 50.5 and 7. Beautiful (5) M.S. Deora 50.

1. ALPHA DOMIN0, 2. TRUTH IN WINE, 3. CAPE WICKHAM

5. ZURBARAN HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45 (0 to 19 eligible, 1-00: 1. Raffinato (4) C. Umesh 60, 2. Dazzling Princess (6) A.M. Tograllu 59.5, 3. Skylight (2) Ramandeep 59.5, 4. Mon General (5) K.V. Baskar 59, 5. Knotty In Blue (7) G. Vivek 58.5, 6. Saint Emilion (9) L.A. Rozario 57, 7. Beauty Of The Turf (3) Farid Ansari 55.5 and 8. Emperor Ashoka (8) R.S. Jodha 55.5, 9. Despacito (10) M.S. Deora 55 and 10. Bohemian Star (1) Ashhad Asbar 51.5.

1. KNOTTY IN BLUE, 2. SAINT EMILION, 3. RAFFINATO

6. ZURBARAN HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45 (0 to 19 eligible, 1-30: 1. Wilbur (8) K.V. Baskar 60, 2. Wood Art (10) Ramandeep 55.5, 3. Lebua (2) Koshi Kumar 55, 4. Empire Of Dreams (3) Shyam Kumar 54.5, 5. Wild Frank (5) S. Imran 54.5, 6. Conscious Keeper (9) Surya Prakash 52, 7. Ms Boss (7) M.S. Deora 52, 8. Stolen Glance (1) P. Ajeeth Kumar 52, 9. The Rebel (4) B. Dharshan 51.5 and 10. Royal Mayfair (6) A.S. Peter 51.

1. STOLEN GLANCE, 2. LEBUA, 3. WILBUR

7. MOMENT OF GLORY HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 2-00: 1. Salome (7) S.J. Moulin 60, 2. Lady Luck (9) P. Ajeee Kumar 57, 3. King O Star (3) Kuldeep Singh 57, 4. Larado (2) A.S. Peter 57, 5. Blue Eyed Boy (5) Koshi Kumar 56.5, 6. Kallipos (8) Ramandeep 55.5, 7. Paris O’Connor (1) S.A Amit 55, 8. Wonderful Era (6) Ashhad Asbar 55, 9. Bomber Jet (10) Surya Prakash 52 and 10. Midnight Sparkle (4) M.S. Deora 50.

1. SALOME, 2, BLUE EYED BOY, 3. LADY LUCK

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6, & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.