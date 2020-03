Alluring Silver should score

The three-year-old filly Alluring Silver, who is in good shape as evidenced by her track performances, should win the A F S Talyarkhan Trophy, the feature event of Thursday’s (Mar.5) afternoon races.

Rails will be placed 4 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 8 metres wide from 800m upto the winning post.

1. COSTA DEL SOL PLATE DIV.II (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30 – 3.00 p.m.: 1. Romanesque (9) Pranil 59, 2. Dragonmoss (2) Santosh 58.5, 3. Nusrat (4) Trevor 56, 4. Forever Free (5) Akshay 55.5, 5. Hi Ho Silver (3) S.Amit 53.5, 6. Nightfall (6) Sandesh 53.5, 7. Cristo Boss (7) Merchant 53, 8. Lovely Fairy (1) Peter 49 and 9. Run Happy (8) Dashrath 49.

1. NIGHTFALL, 2. ROMANESQUE, 3. NUSRAT.

2. P R MEHTA TROPHY (2,400m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.30: 1. Daddy’s Pride (5) T.S.Jodha 59, 2. Gdansk (4) Nazil 55.5, 3. Athulya (1) Nicky Mackay 54, 4. Ithaca (3) David Egan 54 and 5. Nicollini (2) Kaviraj 50.5.

1. DADDY’S PRIDE, 2. NICOLLINI.

3. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 – 4.00: 1. Castilian (7) Trevor 59.5, 2. Mzilikazi (1) Kaviraj 57, 3. Slam Dunk (3) Hanumant 54, 4. Untitled (5) Shubham 54, 5. Memorable Memories (2) Sandesh 53.5, 6. Epiphany (4) C.S.Jodha 52.5 and 7. Emotionless (6) S.J.Sunil 50.5.

1. MZILIKAZI, 2. MEMORABLE MEMORIES, 3. CASTILIAN.

4. D W REID PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30 – 4.30: 1. C’est L’Amour (9) Kaviraj 59, 2. Cracker Barrel (8) C.S.Jodha 59, 3. Rio Ronaldo (1) Nazil 59, 4. Fendi (5) Merchant 57.5, 5. Majestical (2) Bhawani 57.5, 6. Moment Of Madness (6) K. Kadam 57.5, 7. Kruger (7) Malam 57, 8. Va Bene (3) Neeraj 57 and 9. Bohemian (4) Peter 49.

1. C’EST L’AMOUR, 2. CRACKER BARREL, 3. VA BENE.

5. KEUKENHOF PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 –5.00: 1. Noble Heir (1) Akshay 61.5, 2. Parisian (8) Trevor 59, 3. Tasman (2) Sandesh 57.5, 4. Auroden (withdrawn), 5. Shae (7) Chouhan 57, 6. Peerless (5) C.S.Jodha 55, 7. Luminosity (3) Hanumant 54, 8. Genau (6) Neeraj 52 and 9. Cupido (4) Zeeshan 50.

1. PARISIAN, 2. TASMAN, 3. PEERLESS.

6. A F S TALYARKHAN TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only – 5.30: 1. Aegon (4) Akshay 55, 2. Decaprio (2) Chouhan 55, 3. Marlboro Man (7) T.S.Jodha 55, 4. Alluring Silver (6) David Egan 53.5, 5. Powerful Lady (8) C.S.Jodha 53.5, 6. Renala (5) Nicky Mackay 53.5, 7. Spiro Spero (1) Sandesh 53.5 and 8. Treasure Hunt (3) Trevor 53.5.

1. ALLURING SILVER, 2. AEGON, 3. SPIRO SPERO.

7. COSTA DEL SOL PLATE DIV.I (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30 – 6.00: 1. Shapath (4) T.S.Jodha 59, 2. Caesar (5) Chouhan 58.5, 3. Retained Asset (8) Malam 58, 4. Lambretta (3) Bhawani 57.5, 5. Allegria (1) Kaviraj 57, 6. Brothersofthewind (7) Nirmal 57, 7. Gandalf (10) Pranil 57, 8. Honourable Eyes (2) Peter 57, 9. Saffron Flower (6) Santosh 55 and 10. So Splendid (9) Trevor 52.5.

1. HONOURABLE EYES, 2. SAFFRON FLOWER, 3. CAESAR.

Day’s Best :PARISIAN.

Double :DADDY’S PRIDE – MZILIKAZI.

Jackpot : 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble : 4, 5 & 6.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.