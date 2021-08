Alluring Silver obliges in Nizam’s Gold Cup

Hyderabad:

15 August 2021 19:22 IST

Trainer P. Shroff’s Alluring Silver, ridden by Akshay Kumar, won the Nizam’s Gold Cup (Gr.2), the feature event of Sunday’s (Aug. 15) races. The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Rishad Pandole & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Brdg, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP.

1. BAKHTAWAR PLATE (Div. I) (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): MUASER (Nakhat Singh) 1, N R I Sport (Uday Kiran) 2, Wallop And Gallop (Deepak Singh) 3 and Siri (B.R. Kumar) 4. 2-3/4, 1/2 and 2-1/4. 1m, 15.49s. ₹18 (w), 10, 81 and 26 (p). SHP: 456, THP: 57, FP: 1,115, Q: 1,081, Tanala: 5,295. Favourite: Muaser. Owner: Mr. Faiyaz Ali Khan. Trainer: Ananta Vatsalya.

2. BAKHTAWAR PLATE (Div. II) (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): HARD TO TOSS (Ashad Asbar) 1, Special Effort (Nakhat Singh) 2, Jean Lafette (P.S. Chouhan) 3 and Reining Queen (Gaurav Singh) 4. 3, Nk and 2-1/2. 1m, 14.41s. ₹43 (w), 13, 21 and 10 (p). SHP: 71, THP: 84, FP: 740, Q: 368, Tanala: 1,413. Favourite: Jean Lafette. Owners: Mr. Shailendra Singh & Mr. K S N Murthy. Trainer: D. Netto.

3. MICA EMPRESS PLATE (1,200m) rated 40 to 65 (Cat. II): SCRAMJET (P.S. Chouhan) 1, Lagos (Akshay Kumar) 2, Lockhart (P. Gaddam) 3 and N R I Magic (P. Sai Kumar) 4. Hd, 8-3/4 and 3/4. 1m, 12.50s. ₹15 (w), 10, 11 and 42 (p). SHP: 24, THP: 144, FP: 27, Q: 20, Tanala: 644. Favourite: Scramjet. Owners: United Racing and Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: K S V Prasad Raju.

4. RAM TILAK PLATE (1,200m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): JUST INCREDIBLE (B.R. Kumar) 1, Moringa (P. Gaddam) 2, Fashion Universe (Akshay Kumar) 3 and Flying Jet (Santosh Raj) 4. Sh, 3/4 and 2. 1m, 14.16s. ₹28 (w), 14, 36 and 15 (p). SHP: 159, THP: 59, FP: 901, Q: 586, Tanala: 2,191. Favourite: Just Incredible. Owners: Mr. Ashok Rupani & Mr. Sunder Peshwani. Trainer: S. Sreekant.

5. BROWN JACK PLATE (1,400m) rated 20 to 45 (Cat. III): MARK MY DAY (B.R. Kumar) 1, Good Connection (Zervan) 2, Siyavash (Ashad Asbar) 3 and Royal Pal (Nakhat Singh) 4. Not run: Starwalker. 1/2, 5 and 3. 1m, 26.21s. ₹151 (w), 18, 11 and 14 (p). SHP: 26, THP: 32, FP: 853, Q: 220, Tanala: 1,832. Favourite: By The Bay. Owners: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. NIZAM’S GOLD CUP (Gr. 2) (2,000m) (Terms), 4-y-o & upward: ALLURING SILVER (Akshay Kumar) 1, Bisate (Neeraj) 2, Salazaar (Sandesh) 3 and North Star (P.S. Chouhan) 4. Nk, 1-1/2 and 2-3/4. 2m, 4.96s. ₹16 (w), 10, 16 and 12 (p). SHP: 61, THP: 60, FP: 160, Q: 84, Tanala: 240. Favourite: Alluring Silver. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Rishad Pandole & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Brdg, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: P. Shroff.

7. STAR HAVEN PLATE (1,200m), rated 25 (Cat. III): ALLURI’S PRIDE (Akshay Kumar) 1, Berkeley (Gaurav Singh) 2, That’s My Speed (B. Nikhil) 3 and Astronaut (P. Gaddam) 4. 1/2, Nk and 2-3/4. 1m, 15.71s. ₹19 (w), 13,15 and 52 (p). SHP: 41, THP: 206, FP: 92, Q: 63, Tanala: 3,144. Favourite: Alluri’s Pride. Owner: Mr. Alluri Ajay Kumar. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot: 70%: ₹9,254 (41 tkts.) and 30%: 1,465 (111 tkts.); Treble: (i) 406 (117 tkts.), (ii) 1,944 (36 tkts.); Mini jackpot: (i) 865 (59 tkts.), (ii) 4,000 (15 tkts.).