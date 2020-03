Alluring Silver claims feature

Mumbai

05 March 2020 20:25 IST

Alluring Silver ridden by David Egan claimed the A F S Talyarkhan Trophy, the main event of Thursday’s (Mar. 5) races.

The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mr. Rashid Pandole & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Brdg, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP.

P. Shroff trains the winner. Shroff saddled two more winners today.

1. COSTA DEL SOL PLATE DIV. II (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: NIGHTFALL (Sandesh) 1, Dragonmoss (Santosh) 2, Nusrat (Trevor) 3 and Lovely Fairy (Peter) 4. Sh, 2-1/2, Nose. 1m 26.46s. ₹29 (w), 12, 18 and 15 (p). SHP: 44, EXW: 4,579, EXP: 464, FP: 191, Q: 253, Tanala: 583 and 189. Favoutire: Nightfall.

Owners: Mr. Haresh N. Mehta and Mr. Manav H. Mehta rep. Rohan Bloodstock Pvt Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

2. P.R. MEHTA TROPHY (2,400m), Cl. III, rated 40 to 66: ATHULYA (Nicky Mackay) 1, Daddy’s Pride (T.S. Jodha) 2, Nicollini (Kavira) 3 and Gdansk (Nazil) 4. 1, 1, Nk. 2m 37.64s. ₹97 (w), 35 and 10 (p). SHP: 35, FP: 645, Q: 70, Tanala: 365 and 182. Favourite: Daddy’s Pride.

Owners: Mr. Rajesh Monga & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd. Trainer: S.K. Sunderji.

3. AMATEURS RIDERS’ CLUB TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66: MZILIKAZI (Kaviraj) 1, Castilian (Trevor) 2, Memorable Memories (Sandesh) 3 and Epiphany (C.S. Jodha) 4. 1-1/4, 1, 2-3/4. 1m 11.41s. ₹29 (w), 15 and 16 (p). SHP: 33, EXW: 501, FP: 90, Q: 29, Tanala: 165 and 58. Favourite: Memorable Memories.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjihoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt Ltd & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt Ltd. Trainer: P. Shroff.

4. D.W. REID PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30: CRACKER BARREL (C.S. Jodha) 1, Va Bene (Neeraj) 2, Bohemian (Peter) 3 and Majestical (Bhawani) 4. 6, 1, 1-3/4. 1m 0.07s. ₹70 (w), 25, 13 and 19 (p). SHP: 24, EXP: 241, FP: 309, Q: 428, Tanala: 1,650 and 1,100. Favourite: C’est L’Amour.

Owners: Mr. Ajay Jalan rep. Ultimo Stud Farm Pvt Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

5. KEUKENHOF PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46: PARISIAN (Trevor) 1, Shae (Chouhan) 2, Noble Heir (Akshay) 3 and Peerless (C.S.Jodha) 4. Not run: Auroden. 5-3/4, Nk, 1-1/4. 1m 38.28s. ₹16 (w), 12, 12 and 14 (p). SHP: 35, EXW: 983, EXP: 85, FP: 31, Q: 40, Tanala: 125 and 64. Favourite: Parisian.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt Ltd & Mr. P. Shroff. Trainer: P. Shroff.

6. A F S TALYARKHAN TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only: ALLURING SILVER (David Egan) 1, Powerful Lady (C.S. Jodha) 2, Treasure Hunt (Trevor) 3 and Renala (Nicky Mackay) 4. 3, 3/4, 1/2. 1m 12.10s. ₹25 (w), 14, 30 and 16 (p). SHP: 109, EXW: 37,917, EXP: 731, FP: 425, Q: 181, Tanala: 938 and 339. Favourite: Alluring Silver.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms Delna Z. Poonawalla, Mr. Rishad Pandole & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Brdg, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: P. Shroff.

7. COSTA DEL SOL PLATE DIV. I (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: SO SPLENDID (Trevor) 1, Retained Asset (Malam) 2, Caesar (Chouhan) 3 and Saffron Flower (Santosh) 4. Not run: Honourable Eyes. 1-3/4, Lnk, 1/2. 1m 26.50s. ₹24 (w), 10, 36 and 17 (p). SHP: 66, EXP: 417, FP: 413, Q: 335, Tanala: 866 and 223. Favourite: So Splendid.

Owners: Mr. Haresh N. Mehta and Mr. Manav H. Mehta rep. Rohan Bloodstock Pvt Ltd & Mr. G. Shewakramani. Trainer: Shazaan Shah.

Jackpot: 70 per cent: ₹5,087 (118 tkts), 30 per cent: ₹675 (381 tkts).

Treble: ₹579 (61 tkts).

Super Jackpot: 70 per cent: Carried forward. 30 per cent: ₹12,030 (2 tkts).