Races

Alluring Silver and Miracle please

Alluring Silver and Miracle pleased when the horses were exercised here on Tuesday (Dec. 7) morning.

Sand track:

600m: Redifined (Zervan), Willy Wonkaa (Akshay) 39. They moved freely. Touch Of Faith (rb) 41. Easy. Taimur (Bhawani) 41. Easy.

800m: The Awakening (Suraj Narredu) 52, 600/38. Moved well. Juliette (Bhawani) 55, 600/41. Moved freely.

1000m: A Star Is Born (Suraj Narredu) 1-8, 800/53, 600/39. Worked well. Enigma (Kirtish) 1-8, 800/54, 600/41. Moved fluently.

1200m: Lord And Master (Kirtish) 1-22, 1000/1-6, 800/51, 600/39. Moved attractively. Parisian (C. Umesh) 1-23, 600/39. Shaped well.

1400m: Alluring Silver (C. Umesh) 1-36, 1200/1-22, 800/54, 600/41. Impressed.

1600m: Miracle (Kirtish) 1-53, 1400/1-38, 800/53, 600/40. In good shape.

1800m: Born Queen (Suraj Narredu) 2-10, 600/45. Moved freely.

Race track:

1600m: 2/y/os Mehr (C. Umesh), Venus (Kirtish) 1-48, 1200/1-18, 800/48, 600/35. Former was superior.


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Printable version | Dec 7, 2021 6:29:33 PM | https://www.thehindu.com/sport/races/alluring-silver-and-miracle-please/article37883740.ece

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