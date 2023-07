All Attractive claims Chief Minister’s Cup

July 02, 2023 07:34 pm | Updated 07:34 pm IST - BENGALURU:

B. Prithviraj-trained All Attractive (S. John up), won the Chief Minister’s Cup, the main event of the races held here on Sunday (July 2). The winner is owned by M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP.

The results:

1. TUDOR JET PLATE (Div. II): GROOVIN (Trevor) 1, Venus (Likith Appu) 2, Princess Jasmine (Vinod Shinde) 3 and Contador (Antony) 4. 7-1/2, Shd and Nose. 1m 13.77s. ₹13 (w), 12, 20 and 33 (p), SHP: 55, THP: 74, FP: 98, Q: 67, Trinella: 875, Exacta: 4,008. Favourite: Groovin. Owners: Mr. Nitin Himmatmal Jain & Mr. Jatin Laxmikant Trivedi. Trainer: M. Rajendra Singh.

2. LITTLEOVER PLATE (Div. II):PRANA (Akshay K) 1, Nyaya (Trevor) 2, Aldiva (Antony) 3 and Isabelle (S. Saqlain) 4. 6-1/2, 3 and 4-1/4. 1m 13.11s. ₹17 (w), 11, 17 and 13 (p), SHP: 49, THP: 45, FP: 60, Q: 62, Trinella: 187 Exacta: 687. Favourite: Prana. Owner: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr Rajendran. Trainer: Prasanna Kumar.

3. ASTRONOMIC PLATE: WIN MY LUV (Inayat) 1, Golden Time (Akshay K) 2, Extraordinary (Sai Kiran) 3 and Own Legacy (Trevor) 4. 1-1/4, 1-3/4 and 1-1/4. 1m 25.58s. ₹29 (w), 13, 13 and 20 (p), SHP: 33, THP: 50, FP: 78, Q: 52, Trinella: 463, Exacta: 2,196. Favourite: Win My Luv. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

4. LITTLEOVER PLATE (Div. I): RICARDO (Antony) 1, Red Falcon (S. Saqlain) 2, Prophecy (P.S. Chouhan) 3 and Ruby Red (Akshay K) 4. 2-3/4, 2-1/2 and Nk. 1m 13.74s. ₹27 (w), 15, 44 and 11 (p), SHP: 139, THP: 48, FP: 615, Q: 326, Trinella: 1,426, Exacta: 8,679. Favourite: Prophecy. Owners: Mr. Haider Soomar, M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mukteshwar Racing LLP. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. ADLER PLATE: PAVAROTTI (J.H. Arul) 1, Fondness Of You (Yash) 2, Eridani (C. Umesh) 3 and Tripitaka (S. Saqlain) 4. Not run: Macron. 2-1/4, 1 and 2-1/2. 1m 13.10s. ₹28 (w), 14, 12 and 15 (p), SHP: 35, THP: 49, FP: 90, Q: 42, Trinella: 162, Exacta: 551. Favourite: Pavarotti. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mr. Roopesh S & Mr. Neil Darashah. Trainer: Neil Darashah.

6. KARNATAKA SUB-AREA CUP: YUKAN (Trevor) 1, Andorra (Inayat) 2, Artemis Ignacia (P.S. Chouhan) 3 and Bellator (Shreyas S) 4. 1, 1-3/4 and 1-1/4. 1m 25.04s. ₹17 (w), 12, 15 and 12 (p), SHP: 39, THP: 40, FP: 66, Q: 49, Trinella: 112, Exacta: 254. Favourite: Yukan. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

7. CHIEF MINISTER’S CUP: ALL ATTRACTIVE (S. John) 1, Cool Rider (P.S. Chouhan) 2, Agnostic (Trevor) 3 and Isnt She Beautiful (S. Saqlain) 4. 3, 1/2 and 1-1/2. 1m 11.57s. ₹99 (w), 22, 13 and 17 (p), SHP: 32, THP: 48, FP: 321, Q: 131, Trinella: 1,476, Exacta: 2,345. Favourite: Cool Rider. Owner: M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP. Trainer: B. Prithviraj.

8. TUDOR JET PLATE (Div. I): ALWAYS HAPPY (Antony) 1, Opus One (S. Saqlain) 2, Stars Above (S. John) 3 and Solo Prince (Arvind K) 4. 2-1/2, 3/4 and 1-1/2. 1m 14.76s. ₹17 (w), 10, 22 and 21 (p), SHP: 62, THP: 49, FP: 142, Q: 87, Trinella: 550, Exacta: 2,941. Favourite: Always Happy. Owners: M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP, Manjri Horse Breed’s Farm Pvt Ltd, Mr. Shantanu Sharma & Mr. Balam Mohla. Trainer: Prasanna Kumar.

Note: After the Stewards enquiry, it was decided to declare General Patton as a non-starter.

Jackpot: ₹1,846 (57 tkts); Runner-up: 556 (81 tkts); Treble (i): 233 (47 tkts); (ii): 294 (63 tkts).