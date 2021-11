Alicia primed to win S.A. Poonawalla Million

Trainer P. Shroff’s ward Alicia, who is in great heart, should not find it difficult to win the S.A. Poonawalla Million (Gr. 3), the stellar attraction of Sunday’s (Nov. 7) races here. Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. MASOOM MASTER TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 1.30 p.m.: 1. Noble King (5) Peter 60, 2. Power Of Thor (7) Dashrath 60, 3. Chastity (Late Guinevere) (1) Neeraj 59, 4. Memorable Moments (9) Sandesh 58.5, 5. Aira (2) Bhawani 57, 6. Royal Castle (3) J. Chinoy 56.5, 7. Dalasan (10) Parmar 56, 8. Aadhya (11) A. Prakash 55.5, 9. She Is On Fire (4) Zervan 55.5, 10. Grey Falcon (6) Aniket 51.5, 11. Patriots Day (12) Ayyar 51.5 and 12. Walk The Talk (8) Kaviraj 51.

1. MEMORABLE MOMENTS, 2. AIRA, 3. NOBLE KING

2. CARDINAL PLATE (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.00: 1. Dark Secret (6) Akshay 56, 2. Jughead (5) Kaviraj 56, 3. Scottish Scholar (7) Nazil 56, 4. Unclaimed Treasure (2) Peter 56, 5. Divine Soul (1) Ayyar 54.5, 6. Impermanence (3) Sandesh 54.5, 7. Murwara Princess (4) T.S. Jodha 54.5 and 8. Spirit Bay (8) Zeeshan 54.5.

1. IMPERMANENCE, 2. UNCLAIMED TREASURE, 3. MURWARA PRINCESS

3. JEFFERSON PLATE (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.30: 1. Arcadia (4) P.S. Chouhan 59, 2. Successor (5) Sandesh 58.5, 3. Mishka’s Pride (2) Yash Narredu 54, 4. Bold Legend (1) Kaviraj 50.5 and 5. Circle Of Love (3) Neeraj 49.

1. ARCADIA, 2. SUCCESSOR

4. INGLENOOK PLATE (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.00: 1. Revelator (1) Ayyar 59, 2. Enid Blyton (5) Neeraj 57.5, 3. Majestic Warrior (2) J. Chinoy 56.5, 4. Sunrise Ruby (3) Nazil 56.5, 5. Giant Star (4) Yash Narredu 54, 6. Bakhtawar (7) T.S. Jodha 53 and 7. Joaquin (6) Zervan 52.5.

1. ENID BLYTON, 2. GIANT STAR, 3. SUNRISE RUBY

5. STAR SUPERIOR TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 3.30: 1. St. Andrews (1) P. Shinde 59, 2. Flying Visit (6) Zervan 58.5, 3. Gazino (8) Yash Narredu 58.5, 4. Augustus Caesar (5) Neeraj 57.5, 5. Silver Flames (7) Parmar 57.5, 6. Mystic Bay (3) Peter 53.5, 7. Hidden Gold (2) Kaviraj 50.5 and 8. Excellent Gold (4) Nazil 49.

1. MYSTIC BAY, 2. AUGUSTUS CAESAR, 3. SILVER FLAMES

6. S.A. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,600m) (Terms), 3-y-o only, 4.00: 1. Flaming Fire (6) Yash Narredu 57, 2. Alicia (4) P.S. Chouhan 56.5, 3. Petronia (3) Nazil 55.5, 4. Chopin (1) Neeraj 54, 5. Juiced (2) Sandesh 54 and 6. Regal Command (5) Bhawani 54.

1. ALICIA, 2. FLAMING FIRE

7. RAO SAHEB KEDARI TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Ladida (11) A. Imran Khan 59, 2. The Bawaji (6) Neeraj 58.5, 3. Fleur De Lys (12) Dashrath 58, 4. Multiencrypted (8) Parmar 56, 5. Royal Alamdaar (3) J. Chinoy 56, 6. Seminole (1) T.S. Jodha 55, 7. Zafiro (9) Ayyar 55, 8. Rasputin (5) Zervan 54.5, 9. Alpha Gene (4) Shelar 53.5, 10. Revolution (10) P.S. Chouhan 53.5, 11. Faranoush (7) Yash Narredu 52 and 12. Luminosity (2) Kaviraj 51.5.

1. THE BAWAJI, 2. MULTIENCRYPTED, 3. RASPUTIN

8. GREAT SECRET PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.00: 1. Dreams (4) P. Shinde 61, 2. Fuhrer (8) Kaviraj 59.5, 3. Raechelles Pride (13) Akshay 58.5, 4. Magic In The Wind (7) Parmar 56.5, 5. Alastair (12) P.S. Chouhan 56, 6. Lagertha (9) P. Vinod 54.5, 7. Peppoli (2) P. Dhebe 54.5, 8. Walshy (1) Zeeshan 54.5, 9. Gilt Edge (10) Nazil 54, 10. Flash Force (14) Peter 53.5, 11. Noble Lord (11) A. Prakash 53.5, 12. Remus (3) Yash Narredu 53.5, 13. Teispes (5) T.S. Jodha 52 and 14. Tormenta Storm (6) Ayyar 52.

1. ALASTAIR, 2. FUHRER, 3. DREAMS

Day’s best: ALICIA

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.