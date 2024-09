Alexina springs a surprise in the Chief Minister’s Cup

The 20-to-1 rank outsider filly Alexina, ridden by Santosh Raj N R won the Chief Minister’s Cup, the feature event of Sunday’s (Sept. 1) races here. The winner is owned by Mr. Ashok Ranpise & Mr. S. Prasad Raju. K.S.V. Prasad Raju trains the winner. Jockey Akshay Kumar rode three winners on the day.

1. HIDDEN BLOOM PLATE: AMIGO (Mukesh Kumar) 1, Peppi (Ashad Asbar) 2, Rani Ruckus (Md. Ismail) 3 and Hoping Queen (Mohit) 4. 2-3/4, 9 and 3. 1m, 58.64s. ₹15 (w), 10, 15 and 10 (p). SHP: 53, THP: 49, SHW: 10 and 14, FP: 89, Q: 60, Tanala: 137. Favourite: Amigo. Owners: Mr. Rajeev Shama & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Magan Singh.

2. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (Div. II): ADBHUT (Akshay Kumar) 1, Shadow Fax (Likith Appu) 2, Fara (Rafique Sk.) 3 and Pontefract (Afroz K) 4. 4-1/4, 2 and 1-1/4. 1m, 8.11s. ₹13 (w), 11, 10 and 35 (p). SHP:24, THP: 55, SHW: 10 and 14, FP: 26, Q: 22, Tanala: 176. Favourite: Adbhut. Owner: Mr. Harisharan Devgan. Trainer: L. D’ Silva.

3. MANCHERIAL PLATE: DAPPER LOOK (Akshay Kumar) 1, Queen Empress (Abhay Singh) 2, Crown Witness (P. Sai K) 3 and Alcahol Free (Rafique Sk.) 4. Neck, 6-1/4 and 5-1/2. 1m, 43.85s. ₹16 (w), 10, 15 and 10 (p). SHP: 45, THP: 22, SHW: 11 and 21, FP: 71, Q: 44, Tanala: 108. Favourite: Dapper Look. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

4. MAHABUBABAD PLATE: ALPINE GIRL (Shivansh) 1, White Pearl (Akshay K) 2, Original Sin (Ashad Asbar) 3 and China Town (P. Ajeeth K) 4. 1/2, 7-1/4 and 3/4. 2m, 11.39s. ₹35 (w), 12, 10 and 11 (p). SHP: 26, THP: 38, SHW: 14 and 10, FP: 95, Q: 61, Tanala: 227. Favourite: Original Sin. Owner: Mr. C.S. Kaushik. Trainer: Jasbir Singh.

5. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (Div. I): THE THUNDER (Mukesh Kumar) 1, Ragnarok (Kuldeep Sr.) 2, Lady Danger (M. Mark) 3 and Winning Attitude (Afroz K) 4. Not run: Bangor On Dee. 3, 2 and 1-1/4. 1m, 8.27s. ₹40 (w), 16, 10 and 41 (p). SHP: 27, THP: 156, SHW: 27 and 10, FP: 126, Q: 60, Tanala: 2,601. Favourite: Ragnarok. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

6. CHIEF MINISTER’S CUP: ALEXINA (Santosh Raj N R) 1, Great Guns (P. Sai K) 2, Kancha (Mukesh K) 3 and Miss Maya (Akshay K) 4. 2-1/4, 3/4 and 3/4. 1m, 30.11s. ₹159 (w), 40 and 18 (p). SHP: 20, THP: 34, SHW: 41 and 23, FP: 1,213, Q: 240, Tanala: 18,072. Favourite: Miss Maya. Owners: Mr. Ashok Ranpise & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

7. CARTER PRINCESS PLATE: ANTIDOTE (Akshay Kumar) 1, Eminency (Md. Ekram) 2, Windsor (Afroz K) 3 and Mix The Magic (Mohit) 4. 2-3/4, Nose and 5-1/2. 1m, 30.73s. ₹23 (w), 10, 14 and 13 (p). SHP: 53, THP: 40, SHW: 24 and 33, FP: 218, Q: 118, Tanala: 914. Favourite: Antidote. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: N. Ravinder Singh.

Jackpot: 70%: ₹1,56,792 (1 tkt.) & 30%: 6,108 (11 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 300 (77 tkts.), (ii) 19,573 (2 tkts.).

Treble: (i) 204 (95 tkts.), (ii) 3,894 (8 tkts.).